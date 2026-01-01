Agentische Mail

E-Mail für KI-Agenten. Hören Sie auf, Posteingänge zu verwalten – lassen Sie Agenten die Arbeit übernehmen.

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E-Mail für KI-Agenten. Hören Sie auf, Posteingänge zu verwalten – lassen Sie Agenten die Arbeit übernehmen.

KI-Agenten arbeiten sofort. Traditionelle E-Mail hingegen nicht.

Agentische E-Mail
Traditionelle E-Mail

Auslöser

Sofortige Webhook-Callbacks
Polling oder instabiler IDLE

Interaktionssteuerung

Integrierte Zulassungs-/Sperrlisten
Erstellen Sie Ihre eigenen Filter

Automatisierung

Saubere REST API
Niedrigstufiges SMTP und IMAP

Posteingangssicherheit

Isolierter Posteingang pro Agent
Gemeinsamer Posteingang, echtes Risiko

Integrationen

Ein-Klick-Agenten-Tools
Manuelle Einrichtung pro Tool

Stack-Konnektivität

MCP-Server
In Kürze
Kein MCP-Support

Zugriffskontrolle

Domain- & E-Mail-Ebenen-Regeln
Keine nativen Agenten-Level-Regeln

Verwandeln Sie E-Mails in automatisierte Aktionen

Automatisierte Kontaktaufnahme

Senden Sie personalisierte Ansprachen, qualifizieren Sie Antworten und übergeben Sie warme Leads automatisch an Ihr CRM.

Support-Bearbeitung

Analysieren Sie eingehende Support-E-Mails und leiten Sie diese sofort an die richtige Person weiter.

Buchung & Terminplanung

Besprechungsanfragen bearbeiten, Buchungen bestätigen und Erinnerungen automatisch per E-Mail versenden.

Posteingangsautomatisierung

Sortieren, beantworten, delegieren und archivieren Sie E-Mails automatisch.

Kontoverifizierung

Verifizierungscodes und Bestätigungs-E-Mails erfassen, um die Arbeitsabläufe der Agenten reibungslos zu gestalten.

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Agentic E-Mail: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Hostinger E-Mail für KI-Agenten.

Was ist Agenten-E-Mail und wie unterscheidet sie sich von normaler E-Mail?

Agentic E-Mail ist eine E-Mail-Infrastruktur, die speziell für KI-Agenten und Automatisierungs-Workflows entwickelt wurde. Herkömmliche E-Mail-Dienste sind für Menschen konzipiert – passive Posteingänge, in denen Nachrichten darauf warten, gelesen zu werden. Agentic Mail behandelt E-Mails als eine aktive, programmierbare Ebene – Webhook-basiert, API-gesteuert und dafür konzipiert, den programmatischen Versand und Empfang ohne Plattformbeschränkungen, Ratenbegrenzungen oder das Risiko, wegen KI-gesteuerter Aktivitäten markiert zu werden, zu ermöglichen.

Für wen ist Hostinger Agentic Mail gedacht?

Die Hostinger Agenten-E-Mail ist für Entwickler und Automatisierungs-Builder konzipiert, die eine zuverlässige E-Mail-Schicht für ihre KI-Agenten und Workflows benötigen. Wenn Sie mit OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier oder ähnlichen Tools arbeiten und an traditionellen E-Mail-Anbietern, die Ihre Automatisierung blockieren, an Ihre Grenzen gestoßen sind – dann ist dies genau das Richtige für Sie.

Es ist auch für die Agenten selbst. Ob Ihr Agent eine dedizierte Adresse für Kaltakquise, Kundenservice, Buchungsabläufe oder die Dokumentenverarbeitung benötigt, Agenten-E-Mail bietet ihm einen echten, programmierbaren Posteingang, von dem aus er arbeiten kann.

Wie funktionieren Webhooks mit Agenten-E-Mail?

Jedes Mal, wenn eine E-Mail eintrifft, feuert Agentic Mail sofort einen Webhook ab. Kein Polling, keine Verzögerung. Ihr Agent oder Automatisierungstool erhält den Trigger und kann sofort darauf reagieren, sei es, indem es die Nachricht parst, einen Workflow in n8n auslöst oder ihn an einen LangChain-Agenten weiterleitet.

Welche Automatisierungstools und Agenten-Frameworks unterstützt Agentic Mail?

Die Agenten-Mail von Hostinger funktioniert mit OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier und anderen Automatisierungsplattformen. Vorgefertigte Skills sind für die gängigsten Stacks verfügbar, damit Sie sich in wenigen Minuten verbinden können. Voller API-Zugriff und ein MCP-Server kommen ebenfalls bald für tiefere, benutzerdefinierte Integrationen.

Kann ich steuern, mit welchen Absendern meine Agenten interagieren können?

Ja. Zulassungs- und Sperrlisten ermöglichen es Ihnen, genau zu definieren, welche Domains oder E-Mail-Adressen den Posteingang Ihres Agenten erreichen können, sowohl auf Domain- als auch auf individueller E-Mail-Ebene. Dadurch bleiben Ihre Workflows fokussiert und sind vor unerwünschtem Rauschen oder Missbrauch geschützt.

Ist Agentic Mail ein separates Produkt, das ich erwerben muss?

Nein, Agentic Mail ist in Hostinger Business E-Mail integriert. Sie erhalten Zugriff auf alle Agentic-Funktionen als Teil des Premium Business E-Mail, ein separates Abonnement ist nicht erforderlich.

Gibt es eine vollständige API zur programmatischen E-Mail-Steuerung?

Voller API-Zugriff ist eine kommende Funktion. Sobald es live ist, erhalten Sie die vollständige programmatische Kontrolle über das Senden, Empfangen und Verwalten des Posteingangs Ihres Agenten – keine Benutzeroberfläche erforderlich. In der Zwischenzeit decken Webhooks und vorgefertigte Funktionen bereits jetzt die gängigsten Automatisierungs-Anwendungsfälle ab.

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