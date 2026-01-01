Die Hostinger Agenten-E-Mail ist für Entwickler und Automatisierungs-Builder konzipiert, die eine zuverlässige E-Mail-Schicht für ihre KI-Agenten und Workflows benötigen. Wenn Sie mit OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier oder ähnlichen Tools arbeiten und an traditionellen E-Mail-Anbietern, die Ihre Automatisierung blockieren, an Ihre Grenzen gestoßen sind – dann ist dies genau das Richtige für Sie.



Es ist auch für die Agenten selbst. Ob Ihr Agent eine dedizierte Adresse für Kaltakquise, Kundenservice, Buchungsabläufe oder die Dokumentenverarbeitung benötigt, Agenten-E-Mail bietet ihm einen echten, programmierbaren Posteingang, von dem aus er arbeiten kann.