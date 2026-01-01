KI-Agenten arbeiten sofort. Traditionelle E-Mail hingegen nicht.
Verwandeln Sie E-Mails in automatisierte Aktionen
Automatisierte Kontaktaufnahme
Senden Sie personalisierte Ansprachen, qualifizieren Sie Antworten und übergeben Sie warme Leads automatisch an Ihr CRM.
Support-Bearbeitung
Analysieren Sie eingehende Support-E-Mails und leiten Sie diese sofort an die richtige Person weiter.
Buchung & Terminplanung
Besprechungsanfragen bearbeiten, Buchungen bestätigen und Erinnerungen automatisch per E-Mail versenden.
Posteingangsautomatisierung
Sortieren, beantworten, delegieren und archivieren Sie E-Mails automatisch.
Kontoverifizierung
Verifizierungscodes und Bestätigungs-E-Mails erfassen, um die Arbeitsabläufe der Agenten reibungslos zu gestalten.
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Wenn ich einen E-Mail-Anbieter nutze, erwarte ich ein vollkommen nahtloses Erlebnis, ohne Ausfälle und mit einer problemlosen Verlängerung etc. Diese Erfahrung habe ich mit Hostinger gemacht.
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Agentic E-Mail: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist Agenten-E-Mail und wie unterscheidet sie sich von normaler E-Mail?
Für wen ist Hostinger Agentic Mail gedacht?
Es ist auch für die Agenten selbst. Ob Ihr Agent eine dedizierte Adresse für Kaltakquise, Kundenservice, Buchungsabläufe oder die Dokumentenverarbeitung benötigt, Agenten-E-Mail bietet ihm einen echten, programmierbaren Posteingang, von dem aus er arbeiten kann.