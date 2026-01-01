Kaufen Sie einen Domainnamen
Registrieren Sie Ihre .com-Domain für nur 0,01 €*/1. Jahr
*Gilt bei einer Vertragslaufzeit von 3 Jahren. Nach dem ersten Jahr gelten die Standard-Verlängerungspreise.
Über 9 Millionen
Domains registriert
400+
Domainerweiterungen
1 Monat kostenloser Business-Tarif
Gilt für .tech, .org, .net, .io und .ai. Laufzeit: 2+ Jahre.
Registrieren Sie einen Domainnamen aus über 400 Endungen
Gründe, warum Sie sich bei Hostinger einen Domainnamen sichern sollten
Alles an einem Ort
Domain, Hosting, E-Mail, Website-Baukasten und KI-Tools – alles an einem Ort. Ein Dashboard, ein Login, ein Support-Team für alles.
Unterstützung, die aktiv wird
Keine versteckten Kosten
Gebaut für Geschwindigkeit
Ihre Domain läuft auf Cloudflare-Nameservern und ist somit vom ersten Tag an geschützt und schnell. Mit zusätzlichem Hosting laden alle Inhalte bis zu 35-mal schneller als mit herkömmlichen Laufwerken.
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Kaufen Sie Ihre Domain in 3 einfachen Schritten
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Sichern Sie es sich, bevor es jemand anderes tut.
Geh online und sichere dir deine eigene Ecke im Web.
Weltweit vertrauen mehr als 4 Millionen Website-Betreiber diesem Netzwerk.
Joanna Murray
Ich musste alle meine Websites, Domains und E-Mails an einem Ort zusammenführen und habe mich deshalb für Hostinger entschieden. Es ist einfach genial! Ich habe jetzt das Gefühl, alles viel besser im Griff zu haben.
Martynas Jucys
Habe bereits mehrere Domains gekauft. Beste Preisangebote. Bisher lief alles reibungslos.
Erfahren Sie die wichtigsten Fakten über Domains.
Lernen Sie Kodee kennen, Ihren KI-Assistenten.
Sie haben also Ihren Domainnamen registriert. Was kommt als Nächstes?
Sichern Sie sich Ihren Hosting-Plan
Eine Domain braucht ein schnelles und sicheres Zuhause. Wählen Sie ein Webhosting-Paket mit 99,9 % Verfügbarkeit und hoher Geschwindigkeit. Eine kostenlose Domain ist bei entsprechenden Jahresabonnements für ein Jahr inklusive.
Erstellen Sie Ihre Website
Erstellen Sie Ihre Website in Minuten – nicht in Tagen. Wählen Sie eine Designervorlage oder lassen Sie unseren KI-Website-Builder Ihre Website mit hoher Konversionsrate anhand einer einfachen Eingabe erstellen.
Erhalten Sie eine professionelle E-Mail
Schaffen Sie sofort Vertrauen mit einer domainbasierten E-Mail-Adresse. Alle Hosting-Pakete beinhalten ein Geschäfts-E-Mail-Konto, oder Sie können auf Google Workspace upgraden.
Vergrößern Sie Ihr Publikum
Verwandeln Sie Ihre Website-Besucher in treue Kunden. Sammeln Sie E-Mail-Adressen, versenden Sie Kampagnen und automatisieren Sie Follow-ups mit der Reach E-Mail-Marketing-Plattform.
Probieren Sie weitere kostenlose Domain-Tools aus.
Domainnamensuche
Domain-Erweiterungen finden
WHOIS-Domain-Lookup
Häufig gestellte Fragen zur Domainregistrierung
Ist Hostinger ein Domain-Registrar?
Ja, Hostinger ist ein akkreditierter Domain-Registrar. Sie können Domainnamen direkt über Hostinger suchen, registrieren und verwalten, ohne einen externen Registrar zu benötigen.
Was kostet ein Domainname?
Domainpreise variieren je nach Endung. Eine .com-Domain kostet bei Hostinger im ersten Jahr ab 0,01 €, wenn Sie eine Laufzeit von 3 Jahren wählen. Die Verlängerungspreise werden Ihnen vor dem Kauf transparent angezeigt. Keine versteckten Gebühren, keine Überraschungen an der Kasse.
Wem gehört die Domain nach der Registrierung?
Wenn Sie eine Domain über Hostinger registrieren, werden Sie deren uneingeschränkter Eigentümer. Die Domain wird auf Ihren Namen (oder den Namen Ihres Kunden, falls Sie die Registrierung in dessen Auftrag vornehmen) registriert, sofern gültige Kontaktdaten angegeben werden.
Kann ich einen Domainnamen dauerhaft erwerben?
Eine Domain kann nicht dauerhaft besessen werden. Sie registrieren sie für einen Zeitraum von ein bis zehn Jahren und verlängern sie, um sie zu behalten. Solange Sie rechtzeitig verlängern, kann niemand anderes sie übernehmen. Hostinger sendet Ihnen Erinnerungen zur Verlängerung, damit Sie Ihre Domain nie versehentlich verlieren.
Bei welchem Registrar kann man am besten eine Domain kaufen?
Der beste Registrar hängt von Ihren Bedürfnissen ab. Wenn Sie Ihre Domain, Ihr Hosting, Ihre E-Mail und Ihre Website zentral verwalten möchten, bietet Ihnen Hostinger alles in einem Dashboard, ohne dass Sie zwischen verschiedenen Anbietern wechseln müssen.
Wie kann ich meine Domain zu Hostinger übertragen?
Wie lange dauert die Registrierung eines Domainnamens?
Was passiert, wenn jemand anderes bereits die Domain besitzt, die ich möchte?
Versuchen Sie eine andere Domainendung. Falls IhreFirma.com bereits vergeben ist, sind vielleicht IhreFirma.store oder IhreFirma.co verfügbar und funktionieren genauso gut. Sie können auch unsere Domainnamensuche nutzen, um KI-gestützte Vorschläge basierend auf Ihrer Idee zu erhalten.