Kaufen Sie einen Domainnamen

Starten Sie Ihren Transfer über das Hostinger-Dashboard. Geben Sie Ihren Domainnamen ein, entsperren Sie ihn bei Ihrem aktuellen Registrar und erhalten Sie den Autorisierungscode. Der Transfer dauert bis zu sieben Tage, und Ihre Domain bleibt währenddessen aktiv. Zusätzlich erhalten Sie ein kostenloses Jahr für Ihre Registrierung.