Sofortige Einrichtung
Kein Wartungsaufwand
Integrierte Tools
Wählen Sie Ihren Plan
Für Sie verwaltet
In Ihrem Plan enthalten
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OpenClaw in 3 einfachen Schritten bereitstellen
OpenClaw mit 1 Klick installieren
Wählen, wo Sie chatten möchten
OpenClaw ist sofort einsatzbereit
Ein Agent. Unendliche Workflows.
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Support-Spezialist
OpenClaw mit Hostinger im Vergleich zu anderen Anbietern
Warum OpenClaw mit Hostinger einsetzen?
1-Klick Einrichtung
Vorinstallierte KI-Credits
Standardmäßig privat und sicher
Für Sie eingerichtet und getestet
Läuft 24/7
Ihre KI erhält ihren eigenen Posteingang
Möchten Sie tiefer in OpenClaw eintauchen?
OpenClaw richtig einrichten (Was Ihnen niemand sagt)
OpenClaw + WordPress-Leitfaden: Ich habe es ausprobiert und das Potenzial ist UNENDLICH!
Die 5 besten Anwendungsfälle für OpenClaw (ich habe sie alle ausprobiert!)
OpenClaw bei Hostinger: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Brauche ich technische Kenntnisse, um OpenClaw einzurichten?
Nein, überhaupt nicht. 1-Klick OpenClaw ist für Leute gedacht, die sich noch nie mit einem Server befasst haben. Unsere 1-Klick-Bereitstellung übernimmt die gesamte Installation – von der Serverumgebung bis zur KI-Konfiguration. Wählen Sie einfach Ihren Plan aus, klicken Sie auf „Bereitstellen“, und Ihr persönlicher KI-Assistent ist in Minuten einsatzbereit. Keine Programmierung, keine Befehlszeilen, keine komplizierten Dashboards.
Wie funktionieren KI-Credits, und muss ich externe Konten einrichten?
Ihre KI-Credits sind bereits integriert und können sofort verwendet werden. Anders als bei einer Standardinstallation von OpenClaw müssen Sie keine Konten bei KI-Anbietern wie OpenAI oder Anthropic einrichten, keine API-Schlüssel generieren und keine technische Konfiguration vornehmen. Kaufen Sie einfach Credits über Ihr Hostinger-Dashboard, und Ihr Assistent ist sofort einsatzbereit. Wenn Sie mehr Credits benötigen, können Sie sie direkt über dasselbe Dashboard aufladen.
Sind meine Daten privat und sicher?
Ja, natürlich. Jede OpenClaw-Instanz läuft in einer eigenen isolierten Umgebung, Ihre Daten und Unterhaltungen sind also von anderen Nutzern völlig getrennt. Wir sperren jeden Container ab, um unbefugten Zugriff oder externe Änderungen zu verhindern. Jede Instanz enthält außerdem ein benutzerdefiniertes, hochkomplexes Sicherheitsgateway, das standardmäßig generiert wird. Sie erhalten einen professionellen Schutz, ohne dass Sie selbst etwas konfigurieren müssen.
Was ist der Unterschied zwischen 1-Klick OpenClaw und dem Betrieb von OpenClaw auf einem VPS?
Mit einem VPS erhalten Sie vollständigen Root-Zugriff und totale Kontrolle über den Server – aber das bedeutet auch, dass Sie für die Einrichtung, Updates und Sicherheit verantwortlich sind. Mit 1-Klick OpenClaw entfällt diese Komplexität. Wir kümmern uns um die Infrastruktur, halten Ihre Instanz auf der neuesten stabilen Version und fügen zusätzliche Sicherheitsebenen hinzu – damit Sie sich ganz auf die Nutzung Ihres KI-Assistenten konzentrieren können, statt einen Server zu verwalten. Wenn Sie jedoch ein Entwickler sind und sich eine vollständige Anpassung wünschen, sind unsere VPS OpenClaw-Pläne besser geeignet.
Was kann ich mit OpenClaw alles machen?
OpenClaw ist Ihr persönlicher KI-Assistent, der rund um die Uhr arbeitet, auch wenn Ihr Laptop offline ist. Sie können ihn mit Ihren bevorzugten Messaging-Apps verbinden - einschließlich WhatsApp, Telegram, Slack und Discord - und ihn verwenden, um tägliche Aufgaben zu automatisieren, Konversationen über verschiedene Plattformen hinweg zu verwalten, Leads zu bearbeiten, Browser-Automatisierungen durchzuführen und vieles mehr. Betrachten Sie ihn als ein digitales Teammitglied, das niemals schläft und immer bereitsteht, um zu helfen.