Standardmäßig sicher
Wartung ohne Aufwand
Telegram-fähig
Benutzerfreundliche visuelle Oberfläche
Wählen Sie Ihren Hermes Agent-Plan
Für Sie verwaltet
In Ihrem Plan enthalten
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Was Hermes Agent für Sie erledigen kann
Persönlicher Assistent
Aufgaben, Erinnerungen und Chats organisieren. Ihr Agent lernt und merkt sich alles.
Programmierassistent
Schneller schreiben und debuggen – der Agent lernt Ihre Codebasis.
Recherche-Assistent
Themen zusammenfassen und Optionen vergleichen – mit Kontext, der über alle Sitzungen hinweg erhalten bleibt.
Vertriebsassistent
Auf Ihrer eigenen Infrastruktur Leads erfassen und Interessenten qualifizieren.
Warum mit Managed Hermes auf Hostinger beginnen?
1-Klick Einrichtung
KI-Credits vorinstalliert
Standardmäßig sicher
Telegram-fähig
Benutzerfreundliche visuelle Oberfläche
Hermes Agent CLI-Zugriff
Wählen Sie, wie Sie Hermes Agent betreiben wollen
Hauptmerkmale von Hermes Agent
Selbstverbessernde Lernschleife
Langzeitgedächtnis
Multiplattform-Messaging
Über 200 LLM-Modelle
Integrierter Aufgabenplaner
Managed Hermes Agent: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Benötige ich technische Kenntnisse, um Hermes Agent einzurichten?
Ganz und gar nicht. Managed Hermes ist für diejenigen gedacht, die sich noch nie mit einem Server befasst haben. Die 1-Klick-Bereitstellung übernimmt alles – von der Serverumgebung bis zur KI-Konfiguration. Klicken Sie einfach auf „Bereitstellen“, und Ihr Assistent ist in Minuten einsatzbereit. Keine Programmierung, keine Befehlszeilen und keine technischen Hürden.
Wie funktionieren KI-Credits? Benötige ich externe Konten?
Ihre Credits sind bereits integriert und ermöglichen Ihnen einen unkomplizierten Start – ganz ohne Drittanbieterkonten oder komplexe API-Schlüssel. Laden Sie es einfach direkt über Ihr Dashboard auf und beginnen Sie sofort mit der Automatisierung. Sie haben die Wahl: Nutzen Sie dieses integrierte Guthaben für maximale Einfachheit oder verbinden Sie Ihre externen Konten von Anbietern wie OpenAI oder Anthropic manuell per API.
Sind meine Daten privat und sicher?
Ja, natürlich. Jeder Hermes Agent läuft in einer isolierten Umgebung, wodurch Ihre Daten und Unterhaltungen vollständig privat bleiben. Wir sichern jeden Container, um unbefugten Zugriff zu verhindern, und stellen standardmäßig ein benutzerdefiniertes Sicherheitsgateway bereit. Sie erhalten professionellen Schutz, ohne dass Sie selbst etwas konfigurieren müssen.
Worin besteht der Unterschied zwischen Managed Hermes und Hermes Agent auf einem VPS?
Ein VPS bietet Ihnen Root-Zugriff, gleichzeitig sind Sie aber für Einrichtung, Sicherheit und Updates verantwortlich. Managed Hermes nimmt Ihnen diese Komplexität ab. Wir kümmern uns um die Infrastruktur, Updates und Backups, damit Sie sich auf die Nutzung Ihrer KI konzentrieren können, statt Ihren Server zu verwalten. Wenn Sie eine vollständige Anpassung der Umgebung benötigen, ist ein VPS besser geeignet; für alle anderen ist Managed die richtige Wahl.
Was kann ich mit einem Managed Hermes Agent tun?
Hermes ist ein selbstlernender KI-Agent, der rund um die Uhr arbeitet – selbst wenn Ihr Laptop geschlossen ist. Im Gegensatz zu statischen Tools verfügt er über eine selbstlernende Schleife und ein persistentes Gedächtnis. Das bedeutet, dass er aus Erfahrungen lernt und seine Fähigkeiten mit der Nutzung kontinuierlich verbessert. Sie können ihn mit Apps wie Telegram verbinden, um Aufgaben zu automatisieren, Leads zu bearbeiten und Browser-Automatisierungen auszuführen. Stellen Sie ihn sich als digitales Teammitglied vor, das niemals schläft und mit der Zeit immer wertvoller wird.