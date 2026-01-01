Hermes ist ein selbstlernender KI-Agent, der rund um die Uhr arbeitet – selbst wenn Ihr Laptop geschlossen ist. Im Gegensatz zu statischen Tools verfügt er über eine selbstlernende Schleife und ein persistentes Gedächtnis. Das bedeutet, dass er aus Erfahrungen lernt und seine Fähigkeiten mit der Nutzung kontinuierlich verbessert. Sie können ihn mit Apps wie Telegram verbinden, um Aufgaben zu automatisieren, Leads zu bearbeiten und Browser-Automatisierungen auszuführen. Stellen Sie ihn sich als digitales Teammitglied vor, das niemals schläft und mit der Zeit immer wertvoller wird.