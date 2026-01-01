Hermes Agent ist ein sich selbst verbessernder, von Nous Research entwickelter KI-Agent, der aus seinen Erfahrungen Fähigkeiten herausbildet und diese während der Nutzung kontinuierlich verfeinert. Im Gegensatz zu statischen KI-Assistenten baut er ein persistentes Gedächtnis auf, das mit der Zeit immer wertvoller wird. Es verbindet sich gleichzeitig im Gateway-Modus mit Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal und E-Mail und unterstützt OpenRouter, OpenAI, Anthropic und benutzerdefinierte LLM-Endpunkte.

Das Selbst-Hosting von Hermes Agent auf Ihrem VPS hält alle API-Schlüssel, den Konversationsverlauf und den Geschäftskontext auf Ihrer eigenen Infrastruktur – mit dedizierten Ressourcen für Web-Browsing, Code-Ausführung und Multi-Agenten-Workflows, die ohne externe Drosselung ausgeführt werden.