Ihre Anwendung mit 1 Klick bereitstellen

Veröffentlichen und verwalten Sie Ihre Anwendungen mühelos.

Beliebte Anwendungen

Alle Apps
Hermes Agent

Hermes Agent

Sich selbst verbessernder KI-Agent mit integrierter Lernschleife und plattformübergreifender Kommunikation

Auswählen
n8n

n8n

Workflow-Automatisierungsplattform mit visueller, knotenbasierter Oberfläche

Auswählen
OpenClaw

OpenClaw

Persönlicher KI-Assistent mit Multi-Channel-Messaging-Unterstützung (vorher Moltbot/Clawdbot)

Auswählen
Paperclip

Paperclip

Paperclip ist eine KI/ML-Orchestrierungsplattform für autonome Teams.

Auswählen

Alle Anwendungen ansehen

2FAuth

2FAuth

Selbst gehosteter Zwei-Faktor-Authentifizierungscode-Manager für Web und Mobil

Auswählen
9router

9router

KI API-Routing-Proxy mit Token-Optimierung für über 40 LLM-Anbieter

Auswählen
Ackee

Ackee

Ackee ist ein selbstgehostetes Node.js Analyse-Tool für datenschutzorientiertes Website-Tracking.

Auswählen
Activepieces

Activepieces

Open-Source No-Code Workflow-Automatisierung mit über 200 App-Integrationen

Auswählen
Actual Budget

Actual Budget

Datenschutzfokussierte persönliche Finanz-App mit Umschlagbudgetierung

Auswählen
Adminer

Adminer

Voll ausgestattete Datenbankverwaltungsoberfläche für mehr als 11 Datenbanksysteme

Auswählen
AdventureLog

AdventureLog

Selbstgehosteter Reise-Tracker und Reiseplaner mit interaktiven Karten

Auswählen
AFFiNE

AFFiNE

All-in-One-Arbeitsbereich, der Dokumente, Whiteboards und Datenbanken KI-gestützt kombiniert

Auswählen
Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

Auswählen
Agenta

Agenta

Open-Source LLMOps-Plattform für Prompts, Evaluierung und LLM-Beobachtbarkeit

Auswählen
agentmemory

agentmemory

Persistenter Speicher für KI-Codierungsagenten mit hybrider BM25-Vektor- und Graphensuche

Auswählen
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Persönliche Musikbibliotheken über einen Subsonic-kompatiblen API-Server streamen

Auswählen
AirTrail

AirTrail

Persönliches Flugtagebuch mit interaktiver Karte, Statistiken und Mehrbenutzerunterstützung

Auswählen
AiToEarn

AiToEarn

Open-Source KI-Content-Marketing-Agent für Multi-Plattform-Veröffentlichung und Monetarisierung

Auswählen
Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

Auswählen
Alerta

Alerta

Open-Source Alarmmanagement-Plattform für die Konsolidierung von Überwachungsalarmen

Auswählen
Alexandrie

Alexandrie

Selbst gehostete Wissensdatenbank mit erweitertem Markdown und dokumentenbezogenen Berechtigungen

Auswählen
AList

AList

Selbst gehosteter Dateilisten- und WebDAV-Server mit Unterstützung für über 30 Speicher-Backends

Auswählen
AllTube

AllTube

Weboberfläche zum Herunterladen von Videos von YouTube und anderen Websites

Auswählen
Ampache

Ampache

Ampache ist eine webbasierte Audio-/Video-Streaming-Anwendung und ein Medienmanager.

Auswählen
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Schlankes, selbstgehostetes Wiki mit Git-basierten Seiten und Markdown-Bearbeitung

Auswählen
AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload ist eine sichere, anonyme Anwendung zum Teilen von Dateien ohne Datenbankanforderungen

Auswählen
AnythingLLM

AnythingLLM

Alles-in-einem KI-Anwendung für RAG, Agenten und Chatbots mit jedem LLM-Anbieter

Auswählen
Apache Answer

Apache Answer

Open-Source Frage-Antwort-Plattform für den Wissensaustausch im Team und den Aufbau von Communitys

Auswählen
Apache DevLake

Apache DevLake

Open-Source DORA-Metriken und Analyseplattform für Entwicklungsteams

Auswählen
Apache Guacamole

Apache Guacamole

Clientloser webbasierter Remote-Desktop-Gateway für RDP, VNC, SSH und Telnet

Auswählen
Apache Solr

Apache Solr

Unternehmens-Open-Source-Suchplattform basierend auf Apache Lucene

Auswählen
Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset ist eine moderne Plattform zur Datenexploration und -visualisierung für Business Intelligence

Auswählen
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy ist ein KI-gestützter Open-Source-Arbeitsbereich und eine Alternative zu Notion

Auswählen
Apprise API

Apprise API

Leichtgewichtige REST-API zum Senden von Push-Benachrichtigungen an über 120 Dienste

Auswählen
Appsmith

Appsmith

Open-Source Low-Code-Plattform zum Erstellen interner Tools und Anwendungen

Auswählen
Aptabase

Aptabase

Datenschutzorientierte SDK-Analysen für mobile, Desktop- und Web-Apps

Auswählen
ArangoDB

ArangoDB

Native Multi-Modell-Datenbank für Graphen, Dokumente und Schlüssel-Wert-Daten

Auswählen
ArcadeDB

ArcadeDB

Multi-Modell-Datenbank für Graphdaten, Dokumentendaten, Schlüssel-Wert-Daten und Zeitreihendaten

Auswählen
ArchiveBox

ArchiveBox

Selbst gehostete Internet-Archivierungslösung zur Archivierung von Webseiten und Medien

Auswählen
Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

Auswählen
Artalk

Artalk

Schlankes selbstgehostetes Kommentarsystem mit Go-Backend und einbettbarem JS-Widget

Auswählen
AstrBot

AstrBot

AstrBot ist ein Open-Source-Framework für plattformübergreifende KI-Chatbots

Auswählen
Audiobookshelf

Audiobookshelf

Selbst gehosteter Hörbuch- und Podcast-Server mit Mehrbenutzerunterstützung

Auswählen
Authentik

Authentik

Open-Source-Identitätsanbieter, der sich auf Flexibilität und Vielseitigkeit konzentriert

Auswählen
Authorizer

Authorizer

Open-Source, selbstgehosteter Authentifizierungsserver mit Social Login, MFA und RBAC

Auswählen
Autobase

Autobase

Open-Source selbstgehostete Datenbank-as-a-Service-Plattform zur PostgreSQL-Automatisierung

Auswählen
autobrr

autobrr

Modernes Download-Automatisierungstool für Torrents und Usenet mit Echtzeit-IRC-Überwachung

Auswählen
Automatisch

Automatisch

Open-Source-Alternative zu Zapier zum Verbinden von Apps und Automatisieren von Workflows

Auswählen
Baby Buddy

Baby Buddy

Baby-Tracking-App, die Eltern bei der Überwachung täglicher Aktivitäten und der Gesundheit unterstützt

Auswählen
Backrest

Backrest

Web-UI für restic-Backups mit Zeitplanung, Verschlüsselung und Wiederherstellung auf Dateiebene

Auswählen
Baikal

Baikal

Selbstgehosteter CalDAV- und CardDAV-Server für Kalender und Kontakte

Auswählen
Bar Assistant

Bar Assistant

Selbst gehostete Cocktailrezept-Verwaltung und Hausbar-Bestandsverfolgung

Auswählen
Baserow

Baserow

Open-Source No-Code-Datenbank und Airtable-Alternative für Teams

Auswählen
Bazarr

Bazarr

Automatisierte Verwaltung und Download von Untertiteln als Ergänzung für Sonarr und Radarr

Auswählen
BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistischer, selbstgehosteter Gewohnheitstracker mit Fokus auf tägliche Check-ins und Erfolgsserien

Auswählen
BentoPDF

BentoPDF

Datenschutzorientiertes, browserbasiertes PDF-Toolkit zum Zusammenführen, Teilen, Konvertieren und Bearbeiten von PDFs

Auswählen
Beszel

Beszel

Leichte Server-Monitoring-Plattform mit Docker-Statistiken und Alarmen

Auswählen
Beszel Agent

Beszel Agent

Schlanker Überwachungsagent für das Beszel-Server-Überwachungssystem

Auswählen
bewCloud

bewCloud

Schlanker, selbstgehosteter Cloud-Speicher mit Dateisynchronisierung und CalDAV-/CardDAV-Unterstützung

Auswählen
Bigcapital

Bigcapital

Selbst gehostete Finanzbuchhaltungsplattform mit intelligenter Berichterstattung und Mehrwährungsunterstützung

Auswählen
Black Candy

Black Candy

Selbst gehosteter Musik-Streaming-Server mit Web-Player und mobilen Apps

Auswählen
Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

Auswählen
Blinko

Blinko

KI-gestützte Plattform für Notizen und Mikroblogging mit Markdown-Unterstützung und Aufgabenverwaltung

Auswählen
Bluesky PDS

Bluesky PDS

Persönlicher Datenserver für das dezentrale soziale Netzwerk Bluesky

Auswählen
bolt.diy

bolt.diy

Selbstgehosteter KI-Programmierassistent für die Full-Stack-App-Generierung im Browser

Auswählen
Bookshelf

Bookshelf

E-Book- und Hörbuch-Sammlungsverwaltung – eine Community-Fortführung von Readarr

Auswählen
BookStack

BookStack

Strukturiertes, selbstgehostetes Wiki für Teams mit Büchern, Kapiteln, Seiten und Suchfunktion

Auswählen
BroadcastChannel

BroadcastChannel

Verwandeln Sie jeden öffentlichen Telegram-Kanal in einen SEO-freundlichen Mikroblog mit RSS.

Auswählen
Browserless

Browserless

Headless Chrome Browser als Service für Web Scraping und Automatisierung

Auswählen
Budge

Budge

Finanz-Budgetierungs-App zur Ausgabenverfolgung und Finanzplanung

Auswählen
Budibase

Budibase

Low-Code-Plattform zum Erstellen von Business-Apps und Workflows in Minuten

Auswählen
BugSink

BugSink

Selbst gehostete Fehlerverfolgungsplattform zur Anwendungsüberwachung

Auswählen
Buildbot

Buildbot

Selbst gehostetes CI/CD-Framework für automatisierte Builds und Deployments

Auswählen
Bytebase

Bytebase

Open-Source Datenbankschema-Änderungsmanagement- und DevOps-Plattform

Auswählen
ByteChef

ByteChef

Open-Source Low-Code-Plattform für API-Integration und Workflow-Automatisierung

Auswählen
ByteStash

ByteStash

Selbstgehosteter Code-Snippet-Manager mit Syntaxhervorhebung und Suchfunktion

Auswählen
Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

Auswählen
Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web ist eine Webanwendung zum Durchsuchen, Lesen und Verwalten Ihrer E-Book-Bibliothek

Auswählen
Cap

Cap

Datenschutzorientierte Proof-of-Work-CAPTCHA-Alternative ohne Tracking

Auswählen
Casdoor

Casdoor

Open-Source IAM-Plattform mit SSO-, OAuth 2.0-, OIDC- und SAML-Unterstützung

Auswählen
Castopod

Castopod

Open-Source Podcast-Hosting-Plattform mit Analysen und Social Media-Funktionen

Auswählen
Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo ist ein skalierbarer Echtzeit-Nachrichtenserver zum Erstellen von Live-Anwendungen.

Auswählen
changedetection.io

changedetection.io

Tool zur Website-Änderungserkennung und -Überwachung mit visueller Auswahl und Benachrichtigungen

Auswählen
ChartDB

ChartDB

Open-Source-Datenbankdiagrammeditor mit KI-DDL-Export und Schema-Visualisierung

Auswählen
Chatpad AI

Chatpad AI

Datenschutzfokussierte ChatGPT-Weboberfläche mit lokaler Datenspeicherung und Konversationsverwaltung

Auswählen
Checkcle

Checkcle

Full-Stack-Uptime- und Infrastruktur-Monitoring mit öffentlichen Statusseiten

Auswählen
Checkmate

Checkmate

Open-Source-Anwendung zur Server- und Verfügbarkeitsüberwachung

Auswählen
Checkmk

Checkmk

Infrastruktur- und Anwendungsüberwachung mit Auto-Discovery und Alarmierung

Auswählen
Chibisafe

Chibisafe

Selbstgehosteter Dateitresor zum Hochladen und Teilen von Dateien mit Freigabelinks

Auswählen
ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Open-Source Mitarbeiter-Onboarding-Plattform mit Slack-Bot und Workflow-Automatisierung

Auswählen
Chroma

Chroma

Open-Source Embedding-Datenbank für KI-Anwendungen und semantische Suche

Auswählen
ClassicPress

ClassicPress

WordPress-Fork ohne Gutenberg-Block-Editor, mit Fokus auf Stabilität

Auswählen
ClickHouse

ClickHouse

Spaltenbasierte OLAP-Datenbank für Echtzeit-Analysen mit Millisekunden-Abfragelatenz

Auswählen
CloudBeaver

CloudBeaver

Webbasiertes Datenbankverwaltungstool für umfassende Datenverwaltung

Auswählen
Cloudflared

Cloudflared

Cloudflare Tunnel-Daemon zum sicheren Fernzugriff ohne Portöffnung

Auswählen
Cloudreve

Cloudreve

Selbstgehostete Cloud-Speicher-Plattform mit Dateiverwaltungs- und Freigabefunktionen

Auswählen
Cockpit CMS

Cockpit CMS

Leichtgewichtige Headless-CMS-Plattform für Content-Management und APIs

Auswählen
Code-Server

Code-Server

VS Code im Browser für die Remote-Entwicklung von jedem Gerät aus

Auswählen
Coder

Coder

Open-Source-Plattform zur Bereitstellung von selbstgehosteten Cloud-Entwicklungsumgebungen

Auswählen
CodiMD

CodiMD

Echtzeit-Markdown-Editor zur Zusammenarbeit an Dokumentationen und Notizen

Auswählen
Collabora Online

Collabora Online

Selbstgehostete browserbasierte Office-Suite für die kollaborative Dokumentenbearbeitung

Auswählen
CommaFeed

CommaFeed

Selbstgehosteter Google-Reader-inspirierter RSS-Reader mit Tastenkombinationen und mobilen Apps

Auswählen
ConvertX

ConvertX

Selbstgehosteter Online-Dateikonverter, der über 1000 Formate unterstützt

Auswählen
Convex

Convex

Open-Source-Plattform für reaktive Datenbanken für die moderne Anwendungsentwicklung

Auswählen
COPS

COPS

Leichter PHP OPDS- und HTML-Server, der eine Calibre E-Book-Bibliothek für mobile Lesegeräte und Browser bereitstellt

Auswählen
CoreControl

CoreControl

Selbst gehostetes Dashboard zur Verwaltung von Servern, Verfügbarkeit und Netzwerkinfrastruktur

Auswählen
Countly

Countly

Datenschutzorientierte Produktanalysen für Mobil-, Web- und Desktop-Anwendungen

Auswählen
Crawl4AI

Crawl4AI

Open-Source Webcrawler für KI-Anwendungen mit LLM-fähiger Ausgabe

Auswählen
Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

Auswählen
Crucix

Crucix

OSINT-Plattform, die 27 globale Echtzeit-Datenquellen in einem einheitlichen Dashboard bündelt

Auswählen
Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

Auswählen
CryptPad

CryptPad

Ende-zu-Ende-verschlüsselte kollaborative Office-Suite mit Zero-Knowledge-Speicher

Auswählen
CyberChef

CyberChef

Webbasiertes Tool für Verschlüsselung, Kodierung, Komprimierung und Datenanalyse

Auswählen
Dagu

Dagu

DAG-basierter Workflow-Scheduler mit Web-UI zur Verwaltung von Cron-Jobs und Aufgaben-Pipelines

Auswählen
Damselfly

Damselfly

Selbstgehosteter Fotomanager mit Gesichtserkennung und Objekterkennung

Auswählen
dashdot

dashdot

Minimalistisches Server-Dashboard mit Echtzeit-CPU-, RAM-, Speicher- und Netzwerkstatistiken

Auswählen
Dashy

Dashy

Ein selbst gehostetes persönliches Dashboard mit Widgets, Themes und Statusprüfung

Auswählen
Databag

Databag

Selbst gehosteter, föderierter Messenger mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und themenbasierten Threads

Auswählen
Databasus

Databasus

Databasus ist ein Datenbank-Backup-Tool für PostgreSQL, MySQL und MongoDB

Auswählen
Dataline

Dataline

KI-gestützte SQL-Chat-Oberfläche zum Erkunden und Visualisieren jeder Datenbank

Auswählen
Dawarich

Dawarich

Selbstgehosteter Standortverlaufstracker mit Heatmaps und Reisestatistiken

Auswählen
DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite ist ein visuelles Tool zum Erstellen, Entwerfen und Bearbeiten von SQLite-Datenbankdateien

Auswählen
Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

Auswählen
DenoKV

DenoKV

Die Denoland Schlüssel-Werte-Datenbank für Deno Deploy

Auswählen
Dify

Dify

Open-Source-Plattform zum Erstellen von LLM-Anwendungen mit RAG, Agenten und Workflows

Auswählen
Directus

Directus

Headless CMS, das Datenbanken mit dynamischer API und Admin-App kapselt

Auswählen
Dittofeed

Dittofeed

Open-Source-Kundenbindungsplattform für automatisiertes Multi-Channel-Messaging

Auswählen
Diun

Diun

Tool zur Überwachung von Docker-Images mit automatischen Update-Benachrichtigungen

Auswählen
docassemble

docassemble

Open-Source-Expertensystem für geführte Interviews und automatisierte Dokumentenerstellung

Auswählen
Docker Registry

Docker Registry

Private Docker-Registry zur Speicherung und Verteilung von Container-Images

Auswählen
Dockge

Dockge

Dockge ist ein eleganter, benutzerfreundlicher und reaktiver selbstgehosteter Docker Compose Stack Manager

Auswählen
Docmost

Docmost

Gemeinsame Wiki- und Dokumentationsplattform mit Echtzeit-Bearbeitung

Auswählen
Docspell

Docspell

Selbstgehosteter Dokumenten-Organizer mit OCR, NLP-Extraktion und Volltextsuche

Auswählen
Documenso

Documenso

Open-Source-Plattform für digitale Dokumentensignaturen

Auswählen
DocuSeal

DocuSeal

Open-Source Dokumenten-Signaturplattform mit E-Signatur-Funktionen

Auswählen
Dograh

Dograh

Open-Source No-Code Plattform zum Erstellen von KI-Sprachagenten in Minuten

Auswählen
DokuWiki

DokuWiki

Leichtgewichtige dateibasierte Wiki-Plattform für Dokumentationen und Wissensdatenbanken

Auswählen
Dolibarr

Dolibarr

Open-Source ERP/CRM-Plattform zur Verwaltung von Geschäftsabläufen

Auswählen
Domain Locker

Domain Locker

Einheitliche Plattform zur Verwaltung und Überwachung von Domainnamen-Portfolios

Auswählen
Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

Auswählen
Downtify

Downtify

Spotify-Musik von YouTube mit Albumcover, Liedtexten und Metadaten herunterladen

Auswählen
Dozzle

Dozzle

Leichtgewichtige Web-UI zur Echtzeit-Anzeige von Docker-Container-Logs.

Auswählen
Dragonfly

Dragonfly

Hochleistungs-Redis-kompatibler In-Memory-Datenspeicher für moderne Hardware

Auswählen
draw.io

draw.io

Kostenloses Open-Source-Diagramm-Tool für Flussdiagramme, UML und Netzwerkdiagramme

Auswählen
drawDB

drawDB

Browser-basierter Datenbankdiagramm-Editor mit SQL-Export und Import

Auswählen
Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Kostenloses, selbst gehostetes Drizzle Studio für leistungsstarke Datenbankverwaltung

Auswählen
Drupal

Drupal

Open-Source CMS zum Erstellen und Verwalten dynamischer Websites

Auswählen
DuckDNS

DuckDNS

Kostenloser dynamischer DNS-Dienst für die Zuordnung von IP-Adressen zu Domains

Auswählen
DumbDo

DumbDo

DumbDo ist eine verblüffend einfache, selbst gehostete To-do-Liste, die einfach funktioniert

Auswählen
Duplicati

Duplicati

Verschlüsselte Backup-Lösung mit Unterstützung für Cloud-Speicher und Remote-Server

Auswählen
Easy!Appointments

Easy!Appointments

Kostenloses Terminplanungssystem für Unternehmen und Geschäftspersonen

Auswählen
Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Schlanker MQTT-Broker für IoT- und Nachrichten-Anwendungen

Auswählen
EdgeDB

EdgeDB

Graph-relationale Datenbank der nächsten Generation, basierend auf PostgreSQL

Auswählen
Elasticsearch

Elasticsearch

Verteilte Such- und Analyse-Engine, die auf Apache Lucene basiert

Auswählen
Element

Element

Sicherer Matrix-Client mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und plattformübergreifendem Messaging

Auswählen
EmailEngine

EmailEngine

Selbstgehosteter E-Mail-API-Proxy, der IMAP und SMTP mit REST-Endpunkten verbindet

Auswählen
Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

Auswählen
EmbyStat

EmbyStat

Tool für Statistiken und Analysen für Emby- und Jellyfin-Medienserver

Auswählen
Enclosed

Enclosed

Minimalistische Webanwendung zum Senden privater und sicher verschlüsselter Notizen

Auswählen
ErsatzTV

ErsatzTV

Selbstgehosteter IPTV-Server, der Live-Kanäle aus Ihrer Medienbibliothek erstellt

Auswählen
Erugo

Erugo

Selbstgehostete Dateifreigabeplattform mit Passwortschutz und Ablaufkontrollen

Auswählen
ESPHome

ESPHome

System zur Steuerung von ESP8266-/ESP32-Mikrocontrollern mit YAML

Auswählen
EspoCRM

EspoCRM

Kostenloses Open-Source-CRM zur Verwaltung von Kontakten, Geschäften und Kundenbeziehungen

Auswählen
Etherpad

Etherpad

Dokument-Editor zur Zusammenarbeit in Echtzeit mit Live-Bearbeitung und Versionsverlauf

Auswählen
EverShop

EverShop

Moderne Open-Source E-Commerce-Plattform auf Node.js, React, GraphQL und PostgreSQL

Auswählen
Evolution API

Evolution API

Open-Source WhatsApp API für Chatbots, Automatisierung und Messaging-Integrationen

Auswählen
Evolution Go

Evolution Go

Hochleistungs-WhatsApp-API-Gateway für Messaging-Automatisierung, entwickelt in Go

Auswählen
Excalidraw

Excalidraw

Virtuelles Whiteboard zum Skizzieren handgezeichneter Diagramme und für kollaboratives Brainstorming

Auswählen
Expensave

Expensave

Anwendung zur Nachverfolgung persönlicher und Familien-Ausgaben

Auswählen
ExpenseOwl

ExpenseOwl

Schlanker, selbstgehosteter persönlicher Ausgaben-Tracker mit Dashboard und CSV-Import

Auswählen
Explo

Explo

Verwandelt ListenBrainz-Empfehlungen in Wiedergabelisten in Ihrer Musikbibliothek.

Auswählen
ezBookKeeping

ezBookKeeping

Leichtgewichtiger persönlicher Finanz-Tracker mit mobiler PWA und Beleg-Scan

Auswählen
Faraday

Faraday

Open-Source Schwachstellenmanagement-Plattform für Sicherheitsteams

Auswählen
Fasten Health

Fasten Health

Selbstgehosteter Manager für persönliche und familiäre elektronische Patientenakten

Auswählen
Fider

Fider

Open-Source Feedback-Plattform zum Sammeln und Verwalten von Nutzer-Feedback

Auswählen
File Browser

File Browser

Webbasierter Dateimanager zum Durchsuchen, Hochladen und Verwalten von Dateien auf Ihrem Server

Auswählen
File Drop

File Drop

Dezentralisierte Peer-to-Peer-Dateifreigabe mithilfe der IPFS-Technologie

Auswählen
FileFlows

FileFlows

Automatisierter Mediendateiprozessor, der Dateigrößen um bis zu 90 % reduziert

Auswählen
FileGator

FileGator

Selbst gehosteter Mehrbenutzer-Dateimanager mit rollenbasierten Berechtigungen und ohne Datenbank

Auswählen
Filestash

Filestash

Selbst gehosteter Dateimanager für FTP, SFTP, S3, WebDAV und über 20 Speicher-Backends

Auswählen
Firefly

Firefly

Einfacher WireGuard-VPN-Server mit Web-Verwaltungsoberfläche

Auswählen
Firefly III

Firefly III

Professioneller selbst gehosteter Finanz- und Budgetmanager

Auswählen
Firefox

Firefox

Selbst gehosteter, über die Weboberfläche zugänglicher Firefox-Browser

Auswählen
Flagsmith

Flagsmith

Open-Source Feature-Flag und Remote-Config-Service mit A/B-Testing

Auswählen
Flame

Flame

Selbst gehostete Startseite und Anwendungs-Dashboard für Ihr Homelab

Auswählen
FlareSolverr

FlareSolverr

Proxy-Server zur Umgehung des Cloudflare-Schutzes beim Web-Scraping

Auswählen
Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

Auswählen
flatnotes

flatnotes

Datenbanklose Markdown-Notiz-App mit Wikilinks und Volltextsuche

Auswählen
Fleet

Fleet

Open-Source Geräteverwaltung und Endpunktsicherheitsplattform basierend auf osquery

Auswählen
FlexGet

FlexGet

YAML-gesteuertes Automatisierungstool zum Herunterladen von Medien von RSS, Torrents und Usenet

Auswählen
Flipt

Flipt

Selbstgehostete Feature-Flag-Verwaltungsplattform mit Git-Integration

Auswählen
Flowise

Flowise

Open-Source Low-Code-Tool zum Erstellen von LLM-Orchestrierungsabläufen und KI-Agenten

Auswählen
Focalboard

Focalboard

Open-Source Projektmanagement-Tool mit Kanban-Boards, Tabellen und Kalenderansichten

Auswählen
Forgejo

Forgejo

Selbstgehosteter leichtgewichtiger Git-Dienst mit Weboberfläche und Kollaborationsfunktionen

Auswählen
Form.io

Form.io

Open-Source Formular-Baukasten und Datenmanagement-Plattform mit REST API

Auswählen
Formbricks

Formbricks

Open-Source Umfrageplattform für In-App-, Link-, Website- und E-Mail-Feedback

Auswählen
FossFLOW

FossFLOW

Browserbasiertes isometrisches Diagramm-Tool zur Visualisierung von Infrastrukturen

Auswählen
Foundry VTT

Foundry VTT

Selbstgehosteter virtueller Spieltisch für Online-Rollenspielkampagnen mit Karten und Würfeln

Auswählen
FreeCAD

FreeCAD

Browserbasierter parametrischer 3D-CAD-Modellierer für Konstruktion und Design

Auswählen
FreeScout

FreeScout

Schlankes Open-Source-System für Helpdesk und gemeinsamen Posteingang

Auswählen
FreshRSS

FreshRSS

Selbst gehosteter RSS-Feed-Aggregator zum Verwalten und Lesen Ihrer Feeds

Auswählen
Gatus

Gatus

Entwicklerorientierte Statusseite mit Multi-Protokoll-Verfügbarkeitsüberwachung und Benachrichtigung

Auswählen
Gerrit

Gerrit

Webbasiertes Code-Review-System auf Enterprise-Niveau, auf Git aufgebaut

Auswählen
Ghost

Ghost

Ghost ist eine leistungsstarke Plattform für professionelles Publishing

Auswählen
Ghostfolio

Ghostfolio

Open-Source-Software für die Vermögensverwaltung zur Verfolgung von Anlageportfolios

Auswählen
GIMP

GIMP

Über den Browser zugänglicher professioneller Bildeditor und Grafikdesign-Tool

Auswählen
Gitea

Gitea

Gitea ist eine schlanke Open-Source Git-Hosting-Plattform

Auswählen
GitIngest

GitIngest

Git-zu-LLM-freundlicher Textkonverter für KI-gestützte Code-Analyse

Auswählen
GitLab

GitLab

GitLab ist eine vollständige DevOps-Plattform für die Git-Repository-Verwaltung und CI/CD

Auswählen
Glance

Glance

Selbst gehostetes Dashboard, das alle Ihre Feeds an einem Ort zusammenführt

Auswählen
Glances

Glances

Glances ist ein plattformübergreifendes Systemüberwachungstool mit Weboberfläche

Auswählen
GlitchTip

GlitchTip

Sentry-kompatible Fehlerverfolgungs- und Leistungsüberwachungsplattform

Auswählen
GLPI

GLPI

Open-Source IT-Asset-Management- und Helpdesk-Software für IT-Betriebe

Auswählen
GoatCounter

GoatCounter

Datenschutzorientierte Web-Analyse ohne Cookies oder Tracking personenbezogener Daten

Auswählen
GoCD

GoCD

Continuous-Delivery-Server mit Wertstromkartierung und Pipeline-Modellierung

Auswählen
Gogs

Gogs

Gogs ist ein selbst gehosteter Git-Dienst für unkomplizierte Projektverwaltung

Auswählen
Gokapi

Gokapi

Selbst gehosteter Dateifreigabeserver mit ablaufenden Links und S3-Unterstützung

Auswählen
Gonic

Gonic

Leichtgewichtiger selbstgehosteter Subsonic Musik-Streaming-Server, geschrieben in Go

Auswählen
Gotenberg

Gotenberg

Docker-basierte zustandslose API für nahtlose PDF-Konvertierung und -Generierung

Auswählen
Gotify

Gotify

Selbst gehosteter Push-Benachrichtigungsserver mit einer einfachen REST API

Auswählen
GoWA

GoWA

WhatsApp REST API und Webinterface für Multi-Geräte-Nachrichtenautomatisierung

Auswählen
Grafana

Grafana

Open-Source Beobachtungsplattform für Metrik-Visualisierung und -Überwachung

Auswählen
Gramps Web

Gramps Web

Selbst gehostete Genealogie-Plattform zum Erstellen und Teilen von Familienstammbäumen

Auswählen
Grav

Grav

Modernes Flat-File-CMS, das keine Datenbank benötigt – nur Dateien und Ordner

Auswählen
Grimmory

Grimmory

Selbstgehosteter Buchsammlungsmanager mit integriertem Reader und Gerätesynchronisierung

Auswählen
Grimoire

Grimoire

Selbst gehosteter Lesezeichen-Manager mit automatischer Metadatenextraktion und Volltextsuche

Auswählen
Grist

Grist

Open-Source Tabellenkalkulations-Datenbank-Hybrid zum Erstellen von Datenanwendungen

Auswählen
Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

Auswählen
GrowthBook

GrowthBook

Open-Source Feature-Flagging- und A/B-Testplattform

Auswählen
Habitica

Habitica

Gamifizierte Aufgabenverwaltung, die Produktivität in ein RPG-Abenteuer verwandelt

Auswählen
Halo

Halo

Modernes Open-Source CMS mit Plugin-Marktplatz und Block-basiertem Editor

Auswählen
Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

Auswählen
Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

Open-Source GraphQL-Engine mit sofortigen APIs über beliebige Datenbanken

Auswählen
Headscale

Headscale

Selbstgehosteter Tailscale-kompatibler Steuerungsserver für WireGuard-Mesh-Netzwerke

Auswählen
Healthchecks

Healthchecks

Open-Source-Cron-Job- und Hintergrundaufgaben-Überwachung mit sofortigen Benachrichtigungen

Auswählen
HedgeDoc

HedgeDoc

Echtzeit-Markdown-Editor zur Zusammenarbeit an Team-Dokumentation

Auswählen
Heimdall

Heimdall

Anwendungs-Dashboard zum Organisieren und Zugreifen auf Ihre Webdienste

Auswählen
Hermes Agent

Hermes Agent

Sich selbst verbessernder KI-Agent mit integrierter Lernschleife und plattformübergreifender Kommunikation

Auswählen
Hermes WebUI

Hermes WebUI

Selbstgehosteter Hermes KI-Agent und Web-Chat-UI, gebündelt in einem Docker-Deployment

Auswählen
Hermes Workspace

Hermes Workspace

Open-Source-Web-UI-Kommandozentrale für den Hermes KI-Agenten

Auswählen
HeyForm

HeyForm

Open-Source dialogorientierter Formular-Baukasten mit bedingter Logik und Analysen

Auswählen
Hi.Events

Hi.Events

Open-Source selbst gehostete Veranstaltungsmanagement- und Ticketing-Plattform

Auswählen
Homarr

Homarr

Modernes selbstgehostetes Dashboard zum Organisieren und Überwachen all Ihrer Dienste

Auswählen
Home Assistant

Home Assistant

Open-Source-Heimautomatisierungsplattform zur Steuerung intelligenter Geräte

Auswählen
Homebox

Homebox

Inventar- und Organisationssystem für Privatanwender

Auswählen
Homebridge

Homebridge

HomeKit-Brücke für Nicht-Apple-Smart-Home-Geräte mit Plugins

Auswählen
Homepage

Homepage

Modernes, anpassbares Dashboard für Anwendungen mit Docker-Integration

Auswählen
Homer

Homer

Einfaches, selbstgehostetes statisches Dashboard zum Organisieren all Ihrer Serverdienste

Auswählen
Hoop

Hoop

Infrastruktur-Zugangs-Gateway mit automatischer Datenmaskierung und Audit-Trails

Auswählen
Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

Auswählen
HortusFox

HortusFox

Selbst gehostetes Pflanzenverwaltungssystem zur Verfolgung von Pflegeroutinen und Gartenorganisation

Auswählen
Huginn

Huginn

Selbst gehostete Automatisierungsplattform zum Erstellen von Überwachungsagenten

Auswählen
Hugo

Hugo

Blitzschneller Generator für statische Websites – mit Go entwickelt

Auswählen
HumHub

HumHub

Open-Source Enterprise-Social-Network- und Intranet-Plattform für Teams

Auswählen
imgproxy

imgproxy

Schneller dynamischer Bildverarbeitungsserver für Größenänderung, Zuschneiden und Formatkonvertierung

Auswählen
Immich

Immich

Immich ist eine leistungsstarke, selbst gehostete Foto- und Videoverwaltungslösung

Auswählen
Infisical

Infisical

Open-Source Secrets Manager zum Synchronisieren von Umgebungsvariablen und API-Schlüsseln über Teams und Infrastruktur hinweg

Auswählen
InfluxDB 2

InfluxDB 2

Vereinheitlichte Zeitreihenplattform mit Flux-Abfragen und integrierter Weboberfläche

Auswählen
Inkscape

Inkscape

Browserbasierter Vektorgrafik-Editor für Illustrationen und SVG-Design

Auswählen
InsForge

InsForge

Open-Source Backend-Plattform mit Authentifizierung, Datenbank und Speicher für KI-Agenten

Auswählen
InvenTree

InvenTree

Open-Source Teileinventar- und Stücklistenverwaltung für Entwicklungsteams

Auswählen
Invidious

Invidious

Datenschutzfreundliches alternatives Frontend für YouTube ohne Werbung oder Tracking

Auswählen
Invio

Invio

Minimalistisches selbst gehostetes Rechnungssystem für Freiberufler und kleine Teams

Auswählen
Invoice Ninja

Invoice Ninja

Open-Source Rechnungs- und Abrechnungsplattform für Freiberufler und kleine Unternehmen

Auswählen
InvoiceShelf

InvoiceShelf

Open-Source-Rechnungsplattform mit Kostenvoranschlägen, Ausgaben und Zahlungsportal

Auswählen
Isso

Isso

Schlanke, selbstgehostete Disqus-Alternative für Blogs und statische Websites

Auswählen
IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

Auswählen
ITFlow

ITFlow

Open-Source PSA-Plattform für MSPs mit IT-Dokumentation, Ticketing und Abrechnung

Auswählen
iTop

iTop

Open-Source ITSM-Plattform und CMDB für IT-Service- und Infrastrukturmanagement.

Auswählen
Jackett

Jackett

Torrent-Tracker-Proxy, der Abfragen für Sonarr, Radarr und andere Automatisierungstools übersetzt

Auswählen
Jaeger

Jaeger

Jaeger ist ein verteiltes Open-Source-Tracing-System zur Überwachung von Microservices.

Auswählen
Jellyfin

Jellyfin

Kostenloser Open-Source-Medienserver zum Organisieren und Streamen Ihrer Medienbibliothek

Auswählen
Jellyseerr

Jellyseerr

Tool zur Verwaltung von Medienanfragen für Jellyfin, Emby und Plex mit Genehmigungs-Workflow

Auswählen
Jenkins

Jenkins

Jenkins ist ein Open-Source-Automatisierungsserver für CI/CD-Pipelines.

Auswählen
Jitsi Meet

Jitsi Meet

Selbstgehostete Videokonferenzplattform mit Bildschirmfreigabe und Aufnahmefunktion

Auswählen
Jitsu

Jitsu

Open-Source Kundendatenplattform und Event-Streaming-Pipeline für Entwickler

Auswählen
JobOps

JobOps

Selbstgehostete Jobsuche-Pipeline, die Jobbörsen durchsucht und Lebensläufe anpasst

Auswählen
Joomla

Joomla

Open-Source CMS zum Erstellen dynamischer Websites und Webanwendungen

Auswählen
Joplin Server

Joplin Server

Selbstgehosteter Synchronisationsserver für die Joplin Notiz-App

Auswählen
Jotty

Jotty

Leichtgewichtige App für Notizen und Checklisten mit Markdown und Kanban-Boards

Auswählen
jsreport

jsreport

Selbstgehosteter Berichtsserver für PDF, Excel und DOCX aus HTML-Vorlagen

Auswählen
JumpServer

JumpServer

Zentralisiertes Gateway für privilegierten Zugriff auf SSH-, RDP- und Datenbanksitzungen

Auswählen
Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Interaktive Webumgebung für Live-Code, Datenanalyse und Visualisierungen

Auswählen
JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab ist eine webbasierte interaktive Entwicklungsumgebung für Notebooks und Code

Auswählen
Juxtapose

Juxtapose

Selbst gehosteter Benachrichtigungsrouter, der Webhooks mit Messaging-Plattformen verbindet

Auswählen
Kan

Kan

Open-Source Kanban-Board und Projektmanagement-Tool, eine Trello-Alternative

Auswählen
Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

Auswählen
Kaneo

Kaneo

Open-Source Projektmanagement mit Kanban-Boards und GitHub-Integration

Auswählen
Kapowarr

Kapowarr

Selbst gehosteter Comic-Manager für den automatisierten Download und die Organisation

Auswählen
Karakeep

Karakeep

Karakeep ist ein selbst gehosteter Lesezeichen-Manager mit KI-gestützten Markierungs- und Suchfunktionen

Auswählen
Kavita

Kavita

Selbst gehostete digitale Bibliothek für Comics, Manga und E-Books

Auswählen
Keila

Keila

Selbstgehostete Newsletter-Plattform mit Drag-and-Drop-Editor und SMTP-Zustellung

Auswählen
Kener

Kener

Open-Source-Statusseite und Verfügbarkeitsüberwachungsplattform mit Vorfallmanagement

Auswählen
Kestra

Kestra

Open-Source Workflow-Orchestrierungsplattform für Datenpipelines und Automatisierung

Auswählen
Keycloak

Keycloak

Open-Source Identitäts- und Zugriffsmanagement-Lösung mit SSO-, OAuth2- und SAML-Unterstützung

Auswählen
Khoj

Khoj

Open-Source-KI-Assistent zum Chatten mit Ihren Dokumenten und dem Web

Auswählen
Kibana

Kibana

Open-Source Visualisierungsoberfläche für Elasticsearch mit Dashboards und Suchfunktion

Auswählen
Kill Bill

Kill Bill

Open-Source Abonnementabrechnungs- und Zahlungsplattform für SaaS und Marktplätze

Auswählen
Kimai

Kimai

Selbst gehostete Zeiterfassung für Freiberufler, Agenturen und Teams

Auswählen
KitchenOwl

KitchenOwl

Selbstgehostete, gemeinsame Einkaufsliste, Rezeptmanager und Essensplaner

Auswählen
Koillection

Koillection

Selbstgehosteter Sammlungsmanager zum Katalogisieren von Büchern, Spielen, Schallplatten und mehr

Auswählen
Komari

Komari

Leichtgewichtiges, selbst gehostetes Server-Monitoring-Dashboard mit Echtzeit-Metriken

Auswählen
Komga

Komga

Selbst gehosteter Medienserver für Comics, Manga, Magazine und E-Books mit OPDS- und Synchronisierungsunterstützung

Auswählen
Kong

Kong

Cloud-natives API-Gateway, entwickelt für Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen

Auswählen
Kotaemon

Kotaemon

Open-Source-Dokumenten-Q&A-Chatbot mit Multi-LLM-Unterstützung und OCR

Auswählen
Kroki

Kroki

Vereinheitlichte Diagramm-als-Code-API, die über HTTP 30+ Diagrammtypen rendert

Auswählen
Kutt

Kutt

Moderner selbst gehosteter URL-Kürzer mit benutzerdefinierten Domains, Analysefunktionen und REST-API

Auswählen
Label Studio

Label Studio

Open-Source Datenbeschriftungs- und Annotationsplattform für Machine-Learning-Projekte

Auswählen
Lago

Lago

Open-Source Messungs- und nutzungsbasierte Abrechnungsplattform

Auswählen
Langflow

Langflow

Langflow ist ein visueller KI Workflow-Baukasten zum Erstellen von LLM-Anwendungen

Auswählen
Langfuse

Langfuse

Open-Source LLM-Engineering-Plattform für Beobachtbarkeit und Evaluierung

Auswählen
LanguageTool

LanguageTool

Open-Source-Tool zur Grammatik-, Stil- und Rechtschreibprüfung in über 25 Sprachen

Auswählen
LazyLibrarian

LazyLibrarian

Selbst gehostete Automatisierung für E-Book- und Hörbuch-Downloads mit Autorenverfolgung

Auswählen
Leantime

Leantime

Open-Source Projektmanagementsystem, entwickelt für Einsteiger im Projektmanagement

Auswählen
Lemmy

Lemmy

Föderierter Link-Aggregator und Diskussionsplattform für selbstgehostete Foren

Auswählen
LibreChat

LibreChat

LibreChat ist eine KI Chat-Oberfläche mit RAG-Unterstützung für die Nutzung mehrerer LLM-Anbieter

Auswählen
LibreDesk

LibreDesk

Open-Source Helpdesk mit Omnichannel-Ticketing, Live-Chat und SLA-Management

Auswählen
LibrePhotos

LibrePhotos

Selbst gehostete Fotoverwaltung mit Gesichtserkennung und KI-gestützter Suche

Auswählen
LibreSpeed

LibreSpeed

Selbstgehosteter HTML5 Internet-Geschwindigkeitstestserver mit integrierter Ergebnisdatenbank

Auswählen
LibreTranslate

LibreTranslate

Kostenlose und quelloffene maschinelle Übersetzungs-API, die vollständig selbst gehostet wird

Auswählen
Lidarr

Lidarr

Automatisiertes Verwaltungstool und Organisator für Musiksammlungen über Usenet und Torrents

Auswählen
Lightdash

Lightdash

Open-Source BI-Plattform, basierend auf dbt, für Datenexploration und Dashboards.

Auswählen
LimeSurvey

LimeSurvey

Professionelle Online-Umfrageplattform zum Erstellen und Verwalten von Fragebögen

Auswählen
Linkding

Linkding

Linkding ist ein minimalistischer, schneller, selbst gehosteter Lesezeichen-Manager

Auswählen
LinkStack

LinkStack

Selbstgehostete Linktree-Alternative für gebrandete Link-in-Bio-Seiten

Auswählen
Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden ist ein selbst gehosteter Lesezeichen-Manager mit Vollseiten-Archivierung

Auswählen
Listmonk

Listmonk

Leistungsstarker selbst gehosteter Newsletter- und Mailinglisten-Manager

Auswählen
LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM ist ein KI-Gateway zum Aufruf von über 100 LLMs im OpenAI-Format

Auswählen
Livebook

Livebook

Open-Source Elixir-Notebooks für Data Science, ML und Echtzeit-Zusammenarbeit

Auswählen
LLDAP

LLDAP

Schlanker Authentifizierungsserver mit vereinfachtem LDAP-Backend für selbst gehostete Apps

Auswählen
LMS

LMS

Schlanker selbst gehosteter Musikstreaming-Server mit Subsonic API

Auswählen
LobeChat

LobeChat

Modernes Open-Source KI-Chat-Framework mit Unterstützung mehrerer LLM-Anbieter

Auswählen
Local Deep Research

Local Deep Research

Selbstgehosteter KI-Tiefenrecherche-Assistent, gestützt durch Cloud-LLM-Anbieter

Auswählen
LocalAI

LocalAI

Selbstgehosteter OpenAI-kompatibler API-Server für die lokale KI-Modell-Inferenz

Auswählen
Locust

Locust

Python-basiertes verteiltes Lasttest-Tool mit einer Echtzeit-Web-Benutzeroberfläche

Auswählen
Logseq

Logseq

Selbstgehostete, datenschutzorientierte Wissensdatenbank und blockbasierter Outliner

Auswählen
Logto

Logto

Logto ist eine umfassende Identitäts- und Authentifizierungsplattform mit OAuth- und OIDC-Unterstützung

Auswählen
LubeLogger

LubeLogger

Umfassendes Fahrzeugwartungs- und Kraftstoffmanagementsystem

Auswählen
Lychee

Lychee

Selbstgehostete Fotoverwaltungsplattform mit Albumorganisation, EXIF-Browsing und granularer Freigabesteuerung

Auswählen
Mage AI

Mage AI

Mage AI ist ein Datenpipeline-Tool zum Erstellen und Verwalten von ETL-Workflows

Auswählen
Mail-Archiver

Mail-Archiver

Selbstgehostete E-Mail-Archivierung mit IMAP-Synchronisierung, Volltextsuche und Export

Auswählen
Mailpit

Mailpit

Open-Source SMTP-E-Mail-Testtool mit einem Browser-basierten Posteingang für Entwickler

Auswählen
Maloja

Maloja

Selbstgehostete Musik-Scrobble-Datenbank mit persönlichen Hör-Charts

Auswählen
Manticore Search

Manticore Search

Open-Source-Suchmaschine mit Volltext- und Vektorsuche über MySQL-Protokoll

Auswählen
MariaDB

MariaDB

Relationaler Open-Source-Datenbankserver und Drop-in-Ersatz für MySQL

Auswählen
Marimo

Marimo

Open-Source reaktives Python-Notebook mit SQL-Unterstützung und reproduzierbarer Ausführung

Auswählen
Marreta

Marreta

Selbstgehosteter Artikel-Proxy für sauberes, werbefreies Lesen mit intelligentem Caching

Auswählen
Mastodon

Mastodon

Selbstgehosteter föderierter Microblogging-Server basierend auf dem ActivityPub-Standard

Auswählen
Mathesar

Mathesar

Tabellenkalkulations-ähnliche Weboberfläche zum Erkunden und Bearbeiten von PostgreSQL-Datenbanken

Auswählen
Matomo

Matomo

Führende Open-Source Webanalyse-Plattform mit vollständiger Datenhoheit und Datenschutz

Auswählen
Matrix Synapse

Matrix Synapse

Open-Source Matrix-Homeserver für dezentralisierte, verschlüsselte Kommunikation

Auswählen
Mattermost

Mattermost

Open-Source-Plattform für Teamzusammenarbeit mit Messaging, Dateifreigabe und Integrationen

Auswählen
Mautic

Mautic

Open-Source Marketing-Automatisierung für E-Mail-Kampagnen, Lead-Scoring und Journeys

Auswählen
MaxKB

MaxKB

MaxKB ist eine Open-Source-Plattform zum Erstellen von KI Wissensdatenbank-Agenten auf Unternehmensniveau

Auswählen
Mayan EDMS

Mayan EDMS

Open-Source Dokumentenmanagement mit OCR, Volltextsuche und Workflows

Auswählen
Maybe

Maybe

Open-Source-Anwendung für persönliche Finanzen und Vermögensverwaltung

Auswählen
Mazanoke

Mazanoke

Browserbasierter Bildoptimierer mit Formatkonvertierung und EXIF-Entfernung

Auswählen
Mealie

Mealie

Mealie ist ein selbst gehosteter Rezeptmanager mit Mahlzeitenplanung und Einkaufslisten

Auswählen
Medusa

Medusa

Automatischer Videobibliotheksmanager für TV-Serien mit Plex- und Jellyfin-Unterstützung

Auswählen
Meilisearch

Meilisearch

Blitzschnelle Suchmaschine für moderne Anwendungen

Auswählen
Memgraph

Memgraph

In-Memory-Graphdatenbank für Echtzeit-Analysen auf verbundenen Daten

Auswählen
Memos

Memos

Memos ist eine schlanke, datenschutzfreundliche Notiz-App

Auswählen
MeshCentral

MeshCentral

Selbstgehostete Fernüberwachungs- und Verwaltungsplattform für Desktops, Server und IoT-Geräte

Auswählen
Metabase

Metabase

Open-Source Business-Intelligence-Plattform für Datenvisualisierung und Analysen

Auswählen
MetaTrader 5

MetaTrader 5

Browser-basiertes MetaTrader 5 Handelsterminal für den rund um die Uhr Forex- und CFD-Handel

Auswählen
MeTube

MeTube

MeTube ist ein webbasierter Video-Downloader für YouTube und andere Plattformen

Auswählen
MicroBin

MicroBin

Leichtgewichtiges, selbstgehostetes Pastebin, Dateifreigabe und URL-Verkürzer in Rust

Auswählen
Milvus

Milvus

Open-Source Vektordatenbank, konzipiert für KI-Anwendungen und Ähnlichkeitssuche

Auswählen
MindsDB

MindsDB

MindsDB ist eine KI-Plattform zum Erstellen von Machine-Learning-Modellen aus Unternehmensdaten

Auswählen
Mini QR

Mini QR

Selbstgehosteter QR-Code-Generator mit benutzerdefinierten Stilen und Stapel-Export

Auswählen
Miniflux

Miniflux

Minimalistischer und eigenwilliger RSS-Feed-Reader mit einer klaren Weboberfläche

Auswählen
MiroFish

MiroFish

KI-Prognose-Engine, gestützt durch Multi-Agenten-Schwarmintelligenz-Simulation

Auswählen
MiroTalk

MiroTalk

Selbstgehostete P2P-Videokonferenzen mit unbegrenzten Räumen und Bildschirmfreigabe

Auswählen
Mongo Express

Mongo Express

Webbasiertes MongoDB Admin-UI zum Durchsuchen, Bearbeiten und Verwalten von Datenbanken

Auswählen
MongoDB 4

MongoDB 4

Dokumentenorientierte NoSQL-Datenbank mit JSON-ähnlicher Dokumentenspeicherung

Auswählen
Monica

Monica

Persönliches Beziehungsmanagement-System zur Dokumentation Ihres Lebens

Auswählen
Moodist

Moodist

Umgebungsgeräusch-Mixer mit Produktivitätstools für tiefe Konzentration und Entspannung

Auswählen
Moodle

Moodle

Open-Source-Lernmanagementsystem, dem weltweit über 489 Millionen Nutzer vertrauen

Auswählen
Morphic

Morphic

Open-Source KI-Suchmaschine mit generativen Antworten und Quellenangaben

Auswählen
mStream

mStream

Schlanker, selbst gehosteter Musik-Streaming-Server mit nativen iOS- und Android-Apps

Auswählen
Mylar3

Mylar3

Selbst gehosteter automatisierter Comicbuch-Downloader und Bibliotheksmanager

Auswählen
MySQL

MySQL

Schnelle, zuverlässige Open-Source-relationale Datenbank für Web- und App-Workloads

Auswählen
n8n

n8n

Workflow-Automatisierungsplattform mit visueller, knotenbasierter Oberfläche

Auswählen
Nango

Nango

Open-Source OAuth- und API-Integrationsplattform für über 300 Dienste

Auswählen
NATS

NATS

Cloud-natives Messaging-System mit pub/sub, request-reply und JetStream

Auswählen
Navidrome

Navidrome

Navidrome ist ein selbst gehosteter Musikserver mit Web- und Mobile-Streaming

Auswählen
Neko

Neko

Selbst gehosteter virtueller Browser für kollaboratives Web-Browsing und Streaming

Auswählen
Neo4j

Neo4j

Die weltweit führende Open-Source-Graphdatenbank für vernetzte Daten

Auswählen
NetBird Client

NetBird Client

Sicherer, auf WireGuard basierender Mesh-VPN-Client mit SSO und detaillierten Zugriffskontrollen

Auswählen
NetBox

NetBox

Open-Source-Netzwerkinfrastrukturmodellierung für IPAM, DCIM und Dokumentation

Auswählen
Netdata

Netdata

Agent zur Echtzeit-Infrastrukturüberwachung mit über 800 Integrationen

Auswählen
New API

New API

New API ist ein LLM-Gateway und ein System zur Verwaltung von KI-Ressourcen für mehrere Anbieter

Auswählen
Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud ist eine leistungsstarke, selbst gehostete Produktivitätsplattform

Auswählen
Nexterm

Nexterm

Browserbasierte Serververwaltung für SSH-, VNC- und RDP-Verbindungen

Auswählen
Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Universeller Artefakt-Repository-Manager für Maven, npm, Docker und PyPI

Auswählen
NocoBase

NocoBase

NocoBase ist eine erweiterbare No-Code-/Low-Code-Plattform zum Erstellen von Anwendungen

Auswählen
NocoDB

NocoDB

Open-Source Airtable-Alternative, die Datenbanken in intelligente Tabellen umwandelt

Auswählen
Node-RED

Node-RED

Visuelles Low-Code-Tool zum Verdrahten von IoT-Geräten, APIs und Online-Diensten

Auswählen
NodeBB

NodeBB

NodeBB ist eine moderne Echtzeit-Diskussionsplattform zum Aufbau von Community-Foren

Auswählen
Norish

Norish

Selbstgehosteter Rezeptmanager mit Social-Media-Import und Haushaltssynchronisierung

Auswählen
NoteDiscovery

NoteDiscovery

Selbstgehostete Markdown-Wissensdatenbank mit Graph-Ansicht und KI-Integration

Auswählen
Notifuse

Notifuse

Selbst gehostete E-Mail-Marketing- und Transaktions-E-Mail-Plattform

Auswählen
Novu

Novu

Open-Source-Benachrichtigungsinfrastruktur für E-Mail-, SMS- und Push-Zustellung

Auswählen
ntfy

ntfy

Selbst gehosteter Push-Benachrichtigungsserver zum Senden von Benachrichtigungen über einfache HTTP-Anfragen

Auswählen
NZBGet

NZBGet

Effizienter C++ Usenet-Binär-Downloader mit PAR2-Reparatur und Web-UI

Auswählen
NZBHydra2

NZBHydra2

Usenet Metasuch-Aggregator, der Indexer hinter einer Newznab API vereinigt

Auswählen
October CMS

October CMS

Laravel-basiertes PHP CMS zum Erstellen flexibler Websites und Webanwendungen

Auswählen
Odoo

Odoo

Open-Source ERP- und CRM-Plattform für Unternehmensverwaltung und E-Commerce

Auswählen
Odysseus

Odysseus

Selbstgehosteter KI-Arbeitsbereich mit Chat, Agenten, tiefgehender Recherche und persistentem Speicher

Auswählen
OliveTin

OliveTin

Selbstgehostete Weboberfläche zum sicheren Ausführen vordefinierter Shell-Befehle

Auswählen
Ollama

Ollama

Große Sprachmodelle lokal mit einer einfachen API für KI-Anwendungen betreiben

Auswählen
Ombi

Ombi

Selbstgehostetes Anfragesystem für Plex, Emby und Jellyfin mit automatischer Erfüllung

Auswählen
OmniTools

OmniTools

OmniTools ist ein All-in-One Web-Toolkit mit über 80 Tools für alltägliche Aufgaben

Auswählen
OneDev

OneDev

OneDev ist ein selbst gehosteter Git-Server mit integriertem CI/CD und Projektmanagement

Auswählen
OneTimeSecret

OneTimeSecret

Teilen Sie selbstzerstörende Geheimnisse über einmalig aufrufbare Links

Auswählen
ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Selbstgehostete Online-Office-Suite mit MS Office-kompatibler kollaborativer Bearbeitung

Auswählen
Onyx

Onyx

Open-Source KI-Chat- und Unternehmenssuchplattform, die mit jedem LLM funktioniert

Auswählen
Open Journal Systems

Open Journal Systems

Open-Source akademisches Zeitschriftenmanagement und Open-Access-Publikationsplattform

Auswählen
Open Notebook

Open Notebook

KI-native Notizbuch-App zum Schreiben, Recherchieren und Organisieren von Wissen in einem Arbeitsbereich

Auswählen
Open WebUI

Open WebUI

Selbst gehostete KI Chat-Oberfläche mit Unterstützung mehrerer LLM-Anbieter und RAG-Funktionen

Auswählen
OpenBao

OpenBao

Open-Source Secrets Manager zum Speichern und Zugreifen auf sensible Anmeldeinformationen

Auswählen
OpenClaw

OpenClaw

Persönlicher KI-Assistent mit Multi-Channel-Messaging-Unterstützung (vorher Moltbot/Clawdbot)

Auswählen
OpenCloud

OpenCloud

Open-Source Dateisynchronisierung und Zusammenarbeit mit integriertem Identitätsmanagement

Auswählen
OpenEMR

OpenEMR

Open-Source elektronische Patientenakten und Praxisverwaltung für Praxen

Auswählen
Opengist

Opengist

Selbst gehosteter Pastebin, betrieben von Git, Open-Source-Alternative zu GitHub Gist

Auswählen
OpenHands

OpenHands

Autonomer Open-Source KI-Agent für Software-Engineering-Aufgaben

Auswählen
OpenHuman

OpenHuman

Selbstgehosteter persönlicher KI-Kern mit Speicher, Agenten und über 118 App-Integrationen

Auswählen
OpenObserve

OpenObserve

Cloud-native Beobachtungsplattform für Logs, Metriken, Traces und Dashboards

Auswählen
OpenPanel

OpenPanel

Datenschutzorientierte Produktanalysen mit Echtzeit-Dashboards und Sitzungswiedergabe

Auswählen
OpenProject

OpenProject

Open-Source Projektmanagement mit Gantt-Diagrammen, Agile-Boards, Zeiterfassung

Auswählen
OpenSearch

OpenSearch

Open-Source Such- und Analyse-Engine, Community-Abspaltung von Elasticsearch

Auswählen
OpenSign

OpenSign

Kostenlose und Open-Source-DocuSign-Alternative für die rechtsverbindliche Dokumentenunterzeichnung

Auswählen
OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Selbst gehosteter HTML5-Netzwerk-Geschwindigkeitstest ohne Flash oder Java

Auswählen
OpenViking

OpenViking

OpenViking ist eine Open-Source-Kontextdatenbank, die für KI-Agenten entwickelt wurde

Auswählen
OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Funktionsreicher VPN-Server mit webbasierter Verwaltung und Client-Management

Auswählen
OpnForm

OpnForm

Open-Source Formular-Baukasten mit Bedingungslogik, Einbettungen und Antwortverwaltung

Auswählen
OrangeHRM

OrangeHRM

Open-Source Personalplattform für Mitarbeiter-, Urlaubs- und Bewerbermanagement

Auswählen
Outline

Outline

Outline ist ein modernes Team-Wiki und eine Wissensdatenbank mit Echtzeit-Zusammenarbeit

Auswählen
Overleaf

Overleaf

Open-Source kollaborativer LaTeX-Editor für wissenschaftliches und akademisches Schreiben

Auswählen
Overseerr

Overseerr

Medienanfragenverwaltung und Discovery-Tool für Plex mit Genehmigungs-Workflow

Auswählen
Owncast

Owncast

Selbst gehosteter Live-Streaming- und Chat-Server mit RTMP- und Fediverse-Unterstützung

Auswählen
ownCloud

ownCloud

Selbst gehostete Dateisynchronisierungs-, Freigabe- und Zusammenarbeitsplattform für Teams

Auswählen
OxiCloud

OxiCloud

Leichtgewichtiger Rust-basierter selbstgehosteter Cloud-Speicher mit Nextcloud-Client-Unterstützung

Auswählen
PairDrop

PairDrop

PairDrop ist ein webbasiertes Dateifreigabe-Tool für sofortige Übertragungen zwischen Geräten

Auswählen
Paisa

Paisa

Persönlicher Finanztracker mit doppelter Buchführung und Anlageverfolgung

Auswählen
Pangolin Newt

Pangolin Newt

WireGuard-Tunnel-Client im Benutzermodus für sicheren Fernzugriff über Pangolin

Auswählen
Paperclip

Paperclip

Paperclip ist eine KI/ML-Orchestrierungsplattform für autonome Teams.

Auswählen
Paperless-ngx

Paperless-ngx

Dokumentenmanagementsystem, das physische Dokumente in durchsuchbare digitale Archive umwandelt

Auswählen
Papermerge

Papermerge

Quelloffenes Dokumentenmanagementsystem zum Scannen, zur OCR und zum Organisieren von PDFs

Auswählen
Papra

Papra

Minimalistische Open-Source-Dokumentenmanagement- und Archivierungsplattform

Auswählen
Parseable

Parseable

Open-Source Beobachtungs-Data Lake für Logs, Metriken und Traces

Auswählen
Passbolt

Passbolt

Open-Source Team-Passwort-Manager mit Ende-zu-Ende-OpenPGP-Verschlüsselung und Freigabe

Auswählen
Password Pusher

Password Pusher

Selbstgehostete Geheimnis-Freigabe mit einmaligen, ablaufenden Links für Passwörter und Dateien

Auswählen
Pastefy

Pastefy

Pastefy ist ein selbst gehostetes Pastebin zum sicheren Teilen von Code-Snippets.

Auswählen