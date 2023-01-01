Selbst gehosteter Zwei-Faktor-Authentifizierungscode-Manager für Web und MobilAuswählen
KI API-Routing-Proxy mit Token-Optimierung für über 40 LLM-AnbieterAuswählen
Ackee ist ein selbstgehostetes Node.js Analyse-Tool für datenschutzorientiertes Website-Tracking.Auswählen
Open-Source No-Code Workflow-Automatisierung mit über 200 App-IntegrationenAuswählen
Datenschutzfokussierte persönliche Finanz-App mit UmschlagbudgetierungAuswählen
Voll ausgestattete Datenbankverwaltungsoberfläche für mehr als 11 DatenbanksystemeAuswählen
Selbstgehosteter Reise-Tracker und Reiseplaner mit interaktiven KartenAuswählen
All-in-One-Arbeitsbereich, der Dokumente, Whiteboards und Datenbanken KI-gestützt kombiniertAuswählen
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryAuswählen
Open-Source LLMOps-Plattform für Prompts, Evaluierung und LLM-BeobachtbarkeitAuswählen
Persistenter Speicher für KI-Codierungsagenten mit hybrider BM25-Vektor- und GraphensucheAuswählen
Persönliche Musikbibliotheken über einen Subsonic-kompatiblen API-Server streamenAuswählen
Persönliches Flugtagebuch mit interaktiver Karte, Statistiken und MehrbenutzerunterstützungAuswählen
Open-Source KI-Content-Marketing-Agent für Multi-Plattform-Veröffentlichung und MonetarisierungAuswählen
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersAuswählen
Open-Source Alarmmanagement-Plattform für die Konsolidierung von ÜberwachungsalarmenAuswählen
Selbst gehostete Wissensdatenbank mit erweitertem Markdown und dokumentenbezogenen BerechtigungenAuswählen
Selbst gehosteter Dateilisten- und WebDAV-Server mit Unterstützung für über 30 Speicher-BackendsAuswählen
Weboberfläche zum Herunterladen von Videos von YouTube und anderen WebsitesAuswählen
Ampache ist eine webbasierte Audio-/Video-Streaming-Anwendung und ein Medienmanager.Auswählen
Schlankes, selbstgehostetes Wiki mit Git-basierten Seiten und Markdown-BearbeitungAuswählen
AnonUpload ist eine sichere, anonyme Anwendung zum Teilen von Dateien ohne DatenbankanforderungenAuswählen
Alles-in-einem KI-Anwendung für RAG, Agenten und Chatbots mit jedem LLM-AnbieterAuswählen
Open-Source Frage-Antwort-Plattform für den Wissensaustausch im Team und den Aufbau von CommunitysAuswählen
Open-Source DORA-Metriken und Analyseplattform für EntwicklungsteamsAuswählen
Clientloser webbasierter Remote-Desktop-Gateway für RDP, VNC, SSH und TelnetAuswählen
Unternehmens-Open-Source-Suchplattform basierend auf Apache LuceneAuswählen
Apache Superset ist eine moderne Plattform zur Datenexploration und -visualisierung für Business IntelligenceAuswählen
AppFlowy ist ein KI-gestützter Open-Source-Arbeitsbereich und eine Alternative zu NotionAuswählen
Leichtgewichtige REST-API zum Senden von Push-Benachrichtigungen an über 120 DiensteAuswählen
Open-Source Low-Code-Plattform zum Erstellen interner Tools und AnwendungenAuswählen
Datenschutzorientierte SDK-Analysen für mobile, Desktop- und Web-AppsAuswählen
Native Multi-Modell-Datenbank für Graphen, Dokumente und Schlüssel-Wert-DatenAuswählen
Multi-Modell-Datenbank für Graphdaten, Dokumentendaten, Schlüssel-Wert-Daten und ZeitreihendatenAuswählen
Selbst gehostete Internet-Archivierungslösung zur Archivierung von Webseiten und MedienAuswählen
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsAuswählen
Schlankes selbstgehostetes Kommentarsystem mit Go-Backend und einbettbarem JS-WidgetAuswählen
AstrBot ist ein Open-Source-Framework für plattformübergreifende KI-ChatbotsAuswählen
Selbst gehosteter Hörbuch- und Podcast-Server mit MehrbenutzerunterstützungAuswählen
Open-Source-Identitätsanbieter, der sich auf Flexibilität und Vielseitigkeit konzentriertAuswählen
Open-Source, selbstgehosteter Authentifizierungsserver mit Social Login, MFA und RBACAuswählen
Open-Source selbstgehostete Datenbank-as-a-Service-Plattform zur PostgreSQL-AutomatisierungAuswählen
Modernes Download-Automatisierungstool für Torrents und Usenet mit Echtzeit-IRC-ÜberwachungAuswählen
Open-Source-Alternative zu Zapier zum Verbinden von Apps und Automatisieren von WorkflowsAuswählen
Baby-Tracking-App, die Eltern bei der Überwachung täglicher Aktivitäten und der Gesundheit unterstütztAuswählen
Web-UI für restic-Backups mit Zeitplanung, Verschlüsselung und Wiederherstellung auf DateiebeneAuswählen
Selbstgehosteter CalDAV- und CardDAV-Server für Kalender und KontakteAuswählen
Selbst gehostete Cocktailrezept-Verwaltung und Hausbar-BestandsverfolgungAuswählen
Open-Source No-Code-Datenbank und Airtable-Alternative für TeamsAuswählen
Automatisierte Verwaltung und Download von Untertiteln als Ergänzung für Sonarr und RadarrAuswählen
Minimalistischer, selbstgehosteter Gewohnheitstracker mit Fokus auf tägliche Check-ins und ErfolgsserienAuswählen
Datenschutzorientiertes, browserbasiertes PDF-Toolkit zum Zusammenführen, Teilen, Konvertieren und Bearbeiten von PDFsAuswählen
Leichte Server-Monitoring-Plattform mit Docker-Statistiken und AlarmenAuswählen
Schlanker Überwachungsagent für das Beszel-Server-ÜberwachungssystemAuswählen
Schlanker, selbstgehosteter Cloud-Speicher mit Dateisynchronisierung und CalDAV-/CardDAV-UnterstützungAuswählen
Selbst gehostete Finanzbuchhaltungsplattform mit intelligenter Berichterstattung und MehrwährungsunterstützungAuswählen
Selbst gehosteter Musik-Streaming-Server mit Web-Player und mobilen AppsAuswählen
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteAuswählen
KI-gestützte Plattform für Notizen und Mikroblogging mit Markdown-Unterstützung und AufgabenverwaltungAuswählen
Persönlicher Datenserver für das dezentrale soziale Netzwerk BlueskyAuswählen
Selbstgehosteter KI-Programmierassistent für die Full-Stack-App-Generierung im BrowserAuswählen
E-Book- und Hörbuch-Sammlungsverwaltung – eine Community-Fortführung von ReadarrAuswählen
Strukturiertes, selbstgehostetes Wiki für Teams mit Büchern, Kapiteln, Seiten und SuchfunktionAuswählen
Verwandeln Sie jeden öffentlichen Telegram-Kanal in einen SEO-freundlichen Mikroblog mit RSS.Auswählen
Headless Chrome Browser als Service für Web Scraping und AutomatisierungAuswählen
Finanz-Budgetierungs-App zur Ausgabenverfolgung und FinanzplanungAuswählen
Low-Code-Plattform zum Erstellen von Business-Apps und Workflows in MinutenAuswählen
Selbst gehostete Fehlerverfolgungsplattform zur AnwendungsüberwachungAuswählen
Selbst gehostetes CI/CD-Framework für automatisierte Builds und DeploymentsAuswählen
Open-Source Datenbankschema-Änderungsmanagement- und DevOps-PlattformAuswählen
Open-Source Low-Code-Plattform für API-Integration und Workflow-AutomatisierungAuswählen
Selbstgehosteter Code-Snippet-Manager mit Syntaxhervorhebung und SuchfunktionAuswählen
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsAuswählen
Calibre-Web ist eine Webanwendung zum Durchsuchen, Lesen und Verwalten Ihrer E-Book-BibliothekAuswählen
Datenschutzorientierte Proof-of-Work-CAPTCHA-Alternative ohne TrackingAuswählen
Open-Source IAM-Plattform mit SSO-, OAuth 2.0-, OIDC- und SAML-UnterstützungAuswählen
Open-Source Podcast-Hosting-Plattform mit Analysen und Social Media-FunktionenAuswählen
Centrifugo ist ein skalierbarer Echtzeit-Nachrichtenserver zum Erstellen von Live-Anwendungen.Auswählen
Tool zur Website-Änderungserkennung und -Überwachung mit visueller Auswahl und BenachrichtigungenAuswählen
Open-Source-Datenbankdiagrammeditor mit KI-DDL-Export und Schema-VisualisierungAuswählen
Datenschutzfokussierte ChatGPT-Weboberfläche mit lokaler Datenspeicherung und KonversationsverwaltungAuswählen
Full-Stack-Uptime- und Infrastruktur-Monitoring mit öffentlichen StatusseitenAuswählen
Open-Source-Anwendung zur Server- und VerfügbarkeitsüberwachungAuswählen
Infrastruktur- und Anwendungsüberwachung mit Auto-Discovery und AlarmierungAuswählen
Selbstgehosteter Dateitresor zum Hochladen und Teilen von Dateien mit FreigabelinksAuswählen
Open-Source Mitarbeiter-Onboarding-Plattform mit Slack-Bot und Workflow-AutomatisierungAuswählen
Open-Source Embedding-Datenbank für KI-Anwendungen und semantische SucheAuswählen
WordPress-Fork ohne Gutenberg-Block-Editor, mit Fokus auf StabilitätAuswählen
Spaltenbasierte OLAP-Datenbank für Echtzeit-Analysen mit Millisekunden-AbfragelatenzAuswählen
Webbasiertes Datenbankverwaltungstool für umfassende DatenverwaltungAuswählen
Cloudflare Tunnel-Daemon zum sicheren Fernzugriff ohne PortöffnungAuswählen
Selbstgehostete Cloud-Speicher-Plattform mit Dateiverwaltungs- und FreigabefunktionenAuswählen
Leichtgewichtige Headless-CMS-Plattform für Content-Management und APIsAuswählen
VS Code im Browser für die Remote-Entwicklung von jedem Gerät ausAuswählen
Open-Source-Plattform zur Bereitstellung von selbstgehosteten Cloud-EntwicklungsumgebungenAuswählen
Echtzeit-Markdown-Editor zur Zusammenarbeit an Dokumentationen und NotizenAuswählen
Selbstgehostete browserbasierte Office-Suite für die kollaborative DokumentenbearbeitungAuswählen
Selbstgehosteter Google-Reader-inspirierter RSS-Reader mit Tastenkombinationen und mobilen AppsAuswählen
Selbstgehosteter Online-Dateikonverter, der über 1000 Formate unterstütztAuswählen
Open-Source-Plattform für reaktive Datenbanken für die moderne AnwendungsentwicklungAuswählen
Leichter PHP OPDS- und HTML-Server, der eine Calibre E-Book-Bibliothek für mobile Lesegeräte und Browser bereitstelltAuswählen
Selbst gehostetes Dashboard zur Verwaltung von Servern, Verfügbarkeit und NetzwerkinfrastrukturAuswählen
Datenschutzorientierte Produktanalysen für Mobil-, Web- und Desktop-AnwendungenAuswählen
Open-Source Webcrawler für KI-Anwendungen mit LLM-fähiger AusgabeAuswählen
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceAuswählen
OSINT-Plattform, die 27 globale Echtzeit-Datenquellen in einem einheitlichen Dashboard bündeltAuswählen
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteAuswählen
Ende-zu-Ende-verschlüsselte kollaborative Office-Suite mit Zero-Knowledge-SpeicherAuswählen
Webbasiertes Tool für Verschlüsselung, Kodierung, Komprimierung und DatenanalyseAuswählen
DAG-basierter Workflow-Scheduler mit Web-UI zur Verwaltung von Cron-Jobs und Aufgaben-PipelinesAuswählen
Selbstgehosteter Fotomanager mit Gesichtserkennung und ObjekterkennungAuswählen
Minimalistisches Server-Dashboard mit Echtzeit-CPU-, RAM-, Speicher- und NetzwerkstatistikenAuswählen
Ein selbst gehostetes persönliches Dashboard mit Widgets, Themes und StatusprüfungAuswählen
Selbst gehosteter, föderierter Messenger mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und themenbasierten ThreadsAuswählen
Databasus ist ein Datenbank-Backup-Tool für PostgreSQL, MySQL und MongoDBAuswählen
KI-gestützte SQL-Chat-Oberfläche zum Erkunden und Visualisieren jeder DatenbankAuswählen
Selbstgehosteter Standortverlaufstracker mit Heatmaps und ReisestatistikenAuswählen
DB Browser for SQLite ist ein visuelles Tool zum Erstellen, Entwerfen und Bearbeiten von SQLite-DatenbankdateienAuswählen
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportAuswählen
Die Denoland Schlüssel-Werte-Datenbank für Deno DeployAuswählen
Open-Source-Plattform zum Erstellen von LLM-Anwendungen mit RAG, Agenten und WorkflowsAuswählen
Headless CMS, das Datenbanken mit dynamischer API und Admin-App kapseltAuswählen
Open-Source-Kundenbindungsplattform für automatisiertes Multi-Channel-MessagingAuswählen
Tool zur Überwachung von Docker-Images mit automatischen Update-BenachrichtigungenAuswählen
Open-Source-Expertensystem für geführte Interviews und automatisierte DokumentenerstellungAuswählen
Private Docker-Registry zur Speicherung und Verteilung von Container-ImagesAuswählen
Dockge ist ein eleganter, benutzerfreundlicher und reaktiver selbstgehosteter Docker Compose Stack ManagerAuswählen
Gemeinsame Wiki- und Dokumentationsplattform mit Echtzeit-BearbeitungAuswählen
Selbstgehosteter Dokumenten-Organizer mit OCR, NLP-Extraktion und VolltextsucheAuswählen
Open-Source-Plattform für digitale DokumentensignaturenAuswählen
Open-Source Dokumenten-Signaturplattform mit E-Signatur-FunktionenAuswählen
Open-Source No-Code Plattform zum Erstellen von KI-Sprachagenten in MinutenAuswählen
Leichtgewichtige dateibasierte Wiki-Plattform für Dokumentationen und WissensdatenbankenAuswählen
Open-Source ERP/CRM-Plattform zur Verwaltung von GeschäftsabläufenAuswählen
Einheitliche Plattform zur Verwaltung und Überwachung von Domainnamen-PortfoliosAuswählen
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesAuswählen
Spotify-Musik von YouTube mit Albumcover, Liedtexten und Metadaten herunterladenAuswählen
Leichtgewichtige Web-UI zur Echtzeit-Anzeige von Docker-Container-Logs.Auswählen
Hochleistungs-Redis-kompatibler In-Memory-Datenspeicher für moderne HardwareAuswählen
Kostenloses Open-Source-Diagramm-Tool für Flussdiagramme, UML und NetzwerkdiagrammeAuswählen
Browser-basierter Datenbankdiagramm-Editor mit SQL-Export und ImportAuswählen
Kostenloses, selbst gehostetes Drizzle Studio für leistungsstarke DatenbankverwaltungAuswählen
Open-Source CMS zum Erstellen und Verwalten dynamischer WebsitesAuswählen
Kostenloser dynamischer DNS-Dienst für die Zuordnung von IP-Adressen zu DomainsAuswählen
DumbDo ist eine verblüffend einfache, selbst gehostete To-do-Liste, die einfach funktioniertAuswählen
Verschlüsselte Backup-Lösung mit Unterstützung für Cloud-Speicher und Remote-ServerAuswählen
Kostenloses Terminplanungssystem für Unternehmen und GeschäftspersonenAuswählen
Schlanker MQTT-Broker für IoT- und Nachrichten-AnwendungenAuswählen
Graph-relationale Datenbank der nächsten Generation, basierend auf PostgreSQLAuswählen
Verteilte Such- und Analyse-Engine, die auf Apache Lucene basiertAuswählen
Sicherer Matrix-Client mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und plattformübergreifendem MessagingAuswählen
Selbstgehosteter E-Mail-API-Proxy, der IMAP und SMTP mit REST-Endpunkten verbindetAuswählen
Personal media server with automatic streaming and device conversionAuswählen
Tool für Statistiken und Analysen für Emby- und Jellyfin-MedienserverAuswählen
Minimalistische Webanwendung zum Senden privater und sicher verschlüsselter NotizenAuswählen
Selbstgehosteter IPTV-Server, der Live-Kanäle aus Ihrer Medienbibliothek erstelltAuswählen
Selbstgehostete Dateifreigabeplattform mit Passwortschutz und AblaufkontrollenAuswählen
System zur Steuerung von ESP8266-/ESP32-Mikrocontrollern mit YAMLAuswählen
Kostenloses Open-Source-CRM zur Verwaltung von Kontakten, Geschäften und KundenbeziehungenAuswählen
Dokument-Editor zur Zusammenarbeit in Echtzeit mit Live-Bearbeitung und VersionsverlaufAuswählen
Moderne Open-Source E-Commerce-Plattform auf Node.js, React, GraphQL und PostgreSQLAuswählen
Open-Source WhatsApp API für Chatbots, Automatisierung und Messaging-IntegrationenAuswählen
Hochleistungs-WhatsApp-API-Gateway für Messaging-Automatisierung, entwickelt in GoAuswählen
Virtuelles Whiteboard zum Skizzieren handgezeichneter Diagramme und für kollaboratives BrainstormingAuswählen
Anwendung zur Nachverfolgung persönlicher und Familien-AusgabenAuswählen
Schlanker, selbstgehosteter persönlicher Ausgaben-Tracker mit Dashboard und CSV-ImportAuswählen
Verwandelt ListenBrainz-Empfehlungen in Wiedergabelisten in Ihrer Musikbibliothek.Auswählen
Leichtgewichtiger persönlicher Finanz-Tracker mit mobiler PWA und Beleg-ScanAuswählen
Open-Source Schwachstellenmanagement-Plattform für SicherheitsteamsAuswählen
Selbstgehosteter Manager für persönliche und familiäre elektronische PatientenaktenAuswählen
Open-Source Feedback-Plattform zum Sammeln und Verwalten von Nutzer-FeedbackAuswählen
Webbasierter Dateimanager zum Durchsuchen, Hochladen und Verwalten von Dateien auf Ihrem ServerAuswählen
Dezentralisierte Peer-to-Peer-Dateifreigabe mithilfe der IPFS-TechnologieAuswählen
Automatisierter Mediendateiprozessor, der Dateigrößen um bis zu 90 % reduziertAuswählen
Selbst gehosteter Mehrbenutzer-Dateimanager mit rollenbasierten Berechtigungen und ohne DatenbankAuswählen
Selbst gehosteter Dateimanager für FTP, SFTP, S3, WebDAV und über 20 Speicher-BackendsAuswählen
Einfacher WireGuard-VPN-Server mit Web-VerwaltungsoberflächeAuswählen
Professioneller selbst gehosteter Finanz- und BudgetmanagerAuswählen
Selbst gehosteter, über die Weboberfläche zugänglicher Firefox-BrowserAuswählen
Open-Source Feature-Flag und Remote-Config-Service mit A/B-TestingAuswählen
Selbst gehostete Startseite und Anwendungs-Dashboard für Ihr HomelabAuswählen
Proxy-Server zur Umgehung des Cloudflare-Schutzes beim Web-ScrapingAuswählen
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesAuswählen
Datenbanklose Markdown-Notiz-App mit Wikilinks und VolltextsucheAuswählen
Open-Source Geräteverwaltung und Endpunktsicherheitsplattform basierend auf osqueryAuswählen
YAML-gesteuertes Automatisierungstool zum Herunterladen von Medien von RSS, Torrents und UsenetAuswählen
Selbstgehostete Feature-Flag-Verwaltungsplattform mit Git-IntegrationAuswählen
Open-Source Low-Code-Tool zum Erstellen von LLM-Orchestrierungsabläufen und KI-AgentenAuswählen
Open-Source Projektmanagement-Tool mit Kanban-Boards, Tabellen und KalenderansichtenAuswählen
Selbstgehosteter leichtgewichtiger Git-Dienst mit Weboberfläche und KollaborationsfunktionenAuswählen
Open-Source Formular-Baukasten und Datenmanagement-Plattform mit REST APIAuswählen
Open-Source Umfrageplattform für In-App-, Link-, Website- und E-Mail-FeedbackAuswählen
Browserbasiertes isometrisches Diagramm-Tool zur Visualisierung von InfrastrukturenAuswählen
Selbstgehosteter virtueller Spieltisch für Online-Rollenspielkampagnen mit Karten und WürfelnAuswählen
Browserbasierter parametrischer 3D-CAD-Modellierer für Konstruktion und DesignAuswählen
Schlankes Open-Source-System für Helpdesk und gemeinsamen PosteingangAuswählen
Selbst gehosteter RSS-Feed-Aggregator zum Verwalten und Lesen Ihrer FeedsAuswählen
Entwicklerorientierte Statusseite mit Multi-Protokoll-Verfügbarkeitsüberwachung und BenachrichtigungAuswählen
Webbasiertes Code-Review-System auf Enterprise-Niveau, auf Git aufgebautAuswählen
Ghost ist eine leistungsstarke Plattform für professionelles PublishingAuswählen
Open-Source-Software für die Vermögensverwaltung zur Verfolgung von AnlageportfoliosAuswählen
Über den Browser zugänglicher professioneller Bildeditor und Grafikdesign-ToolAuswählen
Gitea ist eine schlanke Open-Source Git-Hosting-PlattformAuswählen
Git-zu-LLM-freundlicher Textkonverter für KI-gestützte Code-AnalyseAuswählen
GitLab ist eine vollständige DevOps-Plattform für die Git-Repository-Verwaltung und CI/CDAuswählen
Selbst gehostetes Dashboard, das alle Ihre Feeds an einem Ort zusammenführtAuswählen
Glances ist ein plattformübergreifendes Systemüberwachungstool mit WeboberflächeAuswählen
Sentry-kompatible Fehlerverfolgungs- und LeistungsüberwachungsplattformAuswählen
Open-Source IT-Asset-Management- und Helpdesk-Software für IT-BetriebeAuswählen
Datenschutzorientierte Web-Analyse ohne Cookies oder Tracking personenbezogener DatenAuswählen
Continuous-Delivery-Server mit Wertstromkartierung und Pipeline-ModellierungAuswählen
Gogs ist ein selbst gehosteter Git-Dienst für unkomplizierte ProjektverwaltungAuswählen
Selbst gehosteter Dateifreigabeserver mit ablaufenden Links und S3-UnterstützungAuswählen
Leichtgewichtiger selbstgehosteter Subsonic Musik-Streaming-Server, geschrieben in GoAuswählen
Docker-basierte zustandslose API für nahtlose PDF-Konvertierung und -GenerierungAuswählen
Selbst gehosteter Push-Benachrichtigungsserver mit einer einfachen REST APIAuswählen
WhatsApp REST API und Webinterface für Multi-Geräte-NachrichtenautomatisierungAuswählen
Open-Source Beobachtungsplattform für Metrik-Visualisierung und -ÜberwachungAuswählen
Selbst gehostete Genealogie-Plattform zum Erstellen und Teilen von FamilienstammbäumenAuswählen
Modernes Flat-File-CMS, das keine Datenbank benötigt – nur Dateien und OrdnerAuswählen
Selbstgehosteter Buchsammlungsmanager mit integriertem Reader und GerätesynchronisierungAuswählen
Selbst gehosteter Lesezeichen-Manager mit automatischer Metadatenextraktion und VolltextsucheAuswählen
Open-Source Tabellenkalkulations-Datenbank-Hybrid zum Erstellen von DatenanwendungenAuswählen
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryAuswählen
Open-Source Feature-Flagging- und A/B-TestplattformAuswählen
Gamifizierte Aufgabenverwaltung, die Produktivität in ein RPG-Abenteuer verwandeltAuswählen
Modernes Open-Source CMS mit Plugin-Marktplatz und Block-basiertem EditorAuswählen
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsAuswählen
Open-Source GraphQL-Engine mit sofortigen APIs über beliebige DatenbankenAuswählen
Selbstgehosteter Tailscale-kompatibler Steuerungsserver für WireGuard-Mesh-NetzwerkeAuswählen
Open-Source-Cron-Job- und Hintergrundaufgaben-Überwachung mit sofortigen BenachrichtigungenAuswählen
Echtzeit-Markdown-Editor zur Zusammenarbeit an Team-DokumentationAuswählen
Anwendungs-Dashboard zum Organisieren und Zugreifen auf Ihre WebdiensteAuswählen
Sich selbst verbessernder KI-Agent mit integrierter Lernschleife und plattformübergreifender KommunikationAuswählen
Selbstgehosteter Hermes KI-Agent und Web-Chat-UI, gebündelt in einem Docker-DeploymentAuswählen
Open-Source-Web-UI-Kommandozentrale für den Hermes KI-AgentenAuswählen
Open-Source dialogorientierter Formular-Baukasten mit bedingter Logik und AnalysenAuswählen
Open-Source selbst gehostete Veranstaltungsmanagement- und Ticketing-PlattformAuswählen
Modernes selbstgehostetes Dashboard zum Organisieren und Überwachen all Ihrer DiensteAuswählen
Open-Source-Heimautomatisierungsplattform zur Steuerung intelligenter GeräteAuswählen
Inventar- und Organisationssystem für PrivatanwenderAuswählen
HomeKit-Brücke für Nicht-Apple-Smart-Home-Geräte mit PluginsAuswählen
Modernes, anpassbares Dashboard für Anwendungen mit Docker-IntegrationAuswählen
Einfaches, selbstgehostetes statisches Dashboard zum Organisieren all Ihrer ServerdiensteAuswählen
Infrastruktur-Zugangs-Gateway mit automatischer Datenmaskierung und Audit-TrailsAuswählen
Open-source API development and testing platform for developers and teamsAuswählen
Selbst gehostetes Pflanzenverwaltungssystem zur Verfolgung von Pflegeroutinen und GartenorganisationAuswählen
Selbst gehostete Automatisierungsplattform zum Erstellen von ÜberwachungsagentenAuswählen
Blitzschneller Generator für statische Websites – mit Go entwickeltAuswählen
Open-Source Enterprise-Social-Network- und Intranet-Plattform für TeamsAuswählen
Schneller dynamischer Bildverarbeitungsserver für Größenänderung, Zuschneiden und FormatkonvertierungAuswählen
Immich ist eine leistungsstarke, selbst gehostete Foto- und VideoverwaltungslösungAuswählen
Open-Source Secrets Manager zum Synchronisieren von Umgebungsvariablen und API-Schlüsseln über Teams und Infrastruktur hinwegAuswählen
Vereinheitlichte Zeitreihenplattform mit Flux-Abfragen und integrierter WeboberflächeAuswählen
Browserbasierter Vektorgrafik-Editor für Illustrationen und SVG-DesignAuswählen
Open-Source Backend-Plattform mit Authentifizierung, Datenbank und Speicher für KI-AgentenAuswählen
Open-Source Teileinventar- und Stücklistenverwaltung für EntwicklungsteamsAuswählen
Datenschutzfreundliches alternatives Frontend für YouTube ohne Werbung oder TrackingAuswählen
Minimalistisches selbst gehostetes Rechnungssystem für Freiberufler und kleine TeamsAuswählen
Open-Source Rechnungs- und Abrechnungsplattform für Freiberufler und kleine UnternehmenAuswählen
Open-Source-Rechnungsplattform mit Kostenvoranschlägen, Ausgaben und ZahlungsportalAuswählen
Schlanke, selbstgehostete Disqus-Alternative für Blogs und statische WebsitesAuswählen
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsAuswählen
Open-Source PSA-Plattform für MSPs mit IT-Dokumentation, Ticketing und AbrechnungAuswählen
Open-Source ITSM-Plattform und CMDB für IT-Service- und Infrastrukturmanagement.Auswählen
Torrent-Tracker-Proxy, der Abfragen für Sonarr, Radarr und andere Automatisierungstools übersetztAuswählen
Jaeger ist ein verteiltes Open-Source-Tracing-System zur Überwachung von Microservices.Auswählen
Kostenloser Open-Source-Medienserver zum Organisieren und Streamen Ihrer MedienbibliothekAuswählen
Tool zur Verwaltung von Medienanfragen für Jellyfin, Emby und Plex mit Genehmigungs-WorkflowAuswählen
Jenkins ist ein Open-Source-Automatisierungsserver für CI/CD-Pipelines.Auswählen
Selbstgehostete Videokonferenzplattform mit Bildschirmfreigabe und AufnahmefunktionAuswählen
Open-Source Kundendatenplattform und Event-Streaming-Pipeline für EntwicklerAuswählen
Selbstgehostete Jobsuche-Pipeline, die Jobbörsen durchsucht und Lebensläufe anpasstAuswählen
Open-Source CMS zum Erstellen dynamischer Websites und WebanwendungenAuswählen
Selbstgehosteter Synchronisationsserver für die Joplin Notiz-AppAuswählen
Leichtgewichtige App für Notizen und Checklisten mit Markdown und Kanban-BoardsAuswählen
Selbstgehosteter Berichtsserver für PDF, Excel und DOCX aus HTML-VorlagenAuswählen
Zentralisiertes Gateway für privilegierten Zugriff auf SSH-, RDP- und DatenbanksitzungenAuswählen
Interaktive Webumgebung für Live-Code, Datenanalyse und VisualisierungenAuswählen
JupyterLab ist eine webbasierte interaktive Entwicklungsumgebung für Notebooks und CodeAuswählen
Selbst gehosteter Benachrichtigungsrouter, der Webhooks mit Messaging-Plattformen verbindetAuswählen
Open-Source Kanban-Board und Projektmanagement-Tool, eine Trello-AlternativeAuswählen
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareAuswählen
Open-Source Projektmanagement mit Kanban-Boards und GitHub-IntegrationAuswählen
Selbst gehosteter Comic-Manager für den automatisierten Download und die OrganisationAuswählen
Karakeep ist ein selbst gehosteter Lesezeichen-Manager mit KI-gestützten Markierungs- und SuchfunktionenAuswählen
Selbst gehostete digitale Bibliothek für Comics, Manga und E-BooksAuswählen
Selbstgehostete Newsletter-Plattform mit Drag-and-Drop-Editor und SMTP-ZustellungAuswählen
Open-Source-Statusseite und Verfügbarkeitsüberwachungsplattform mit VorfallmanagementAuswählen
Open-Source Workflow-Orchestrierungsplattform für Datenpipelines und AutomatisierungAuswählen
Open-Source Identitäts- und Zugriffsmanagement-Lösung mit SSO-, OAuth2- und SAML-UnterstützungAuswählen
Open-Source-KI-Assistent zum Chatten mit Ihren Dokumenten und dem WebAuswählen
Open-Source Visualisierungsoberfläche für Elasticsearch mit Dashboards und SuchfunktionAuswählen
Open-Source Abonnementabrechnungs- und Zahlungsplattform für SaaS und MarktplätzeAuswählen
Selbst gehostete Zeiterfassung für Freiberufler, Agenturen und TeamsAuswählen
Selbstgehostete, gemeinsame Einkaufsliste, Rezeptmanager und EssensplanerAuswählen
Selbstgehosteter Sammlungsmanager zum Katalogisieren von Büchern, Spielen, Schallplatten und mehrAuswählen
Leichtgewichtiges, selbst gehostetes Server-Monitoring-Dashboard mit Echtzeit-MetrikenAuswählen
Selbst gehosteter Medienserver für Comics, Manga, Magazine und E-Books mit OPDS- und SynchronisierungsunterstützungAuswählen
Cloud-natives API-Gateway, entwickelt für Hybrid- und Multi-Cloud-UmgebungenAuswählen
Open-Source-Dokumenten-Q&A-Chatbot mit Multi-LLM-Unterstützung und OCRAuswählen
Vereinheitlichte Diagramm-als-Code-API, die über HTTP 30+ Diagrammtypen rendertAuswählen
Moderner selbst gehosteter URL-Kürzer mit benutzerdefinierten Domains, Analysefunktionen und REST-APIAuswählen
Open-Source Datenbeschriftungs- und Annotationsplattform für Machine-Learning-ProjekteAuswählen
Open-Source Messungs- und nutzungsbasierte AbrechnungsplattformAuswählen
Langflow ist ein visueller KI Workflow-Baukasten zum Erstellen von LLM-AnwendungenAuswählen
Open-Source LLM-Engineering-Plattform für Beobachtbarkeit und EvaluierungAuswählen
Open-Source-Tool zur Grammatik-, Stil- und Rechtschreibprüfung in über 25 SprachenAuswählen
Selbst gehostete Automatisierung für E-Book- und Hörbuch-Downloads mit AutorenverfolgungAuswählen
Open-Source Projektmanagementsystem, entwickelt für Einsteiger im ProjektmanagementAuswählen
Föderierter Link-Aggregator und Diskussionsplattform für selbstgehostete ForenAuswählen
LibreChat ist eine KI Chat-Oberfläche mit RAG-Unterstützung für die Nutzung mehrerer LLM-AnbieterAuswählen
Open-Source Helpdesk mit Omnichannel-Ticketing, Live-Chat und SLA-ManagementAuswählen
Selbst gehostete Fotoverwaltung mit Gesichtserkennung und KI-gestützter SucheAuswählen
Selbstgehosteter HTML5 Internet-Geschwindigkeitstestserver mit integrierter ErgebnisdatenbankAuswählen
Kostenlose und quelloffene maschinelle Übersetzungs-API, die vollständig selbst gehostet wirdAuswählen
Automatisiertes Verwaltungstool und Organisator für Musiksammlungen über Usenet und TorrentsAuswählen
Open-Source BI-Plattform, basierend auf dbt, für Datenexploration und Dashboards.Auswählen
Professionelle Online-Umfrageplattform zum Erstellen und Verwalten von FragebögenAuswählen
Linkding ist ein minimalistischer, schneller, selbst gehosteter Lesezeichen-ManagerAuswählen
Selbstgehostete Linktree-Alternative für gebrandete Link-in-Bio-SeitenAuswählen
Linkwarden ist ein selbst gehosteter Lesezeichen-Manager mit Vollseiten-ArchivierungAuswählen
Leistungsstarker selbst gehosteter Newsletter- und Mailinglisten-ManagerAuswählen
LiteLLM ist ein KI-Gateway zum Aufruf von über 100 LLMs im OpenAI-FormatAuswählen
Open-Source Elixir-Notebooks für Data Science, ML und Echtzeit-ZusammenarbeitAuswählen
Schlanker Authentifizierungsserver mit vereinfachtem LDAP-Backend für selbst gehostete AppsAuswählen
Schlanker selbst gehosteter Musikstreaming-Server mit Subsonic APIAuswählen
Modernes Open-Source KI-Chat-Framework mit Unterstützung mehrerer LLM-AnbieterAuswählen
Selbstgehosteter KI-Tiefenrecherche-Assistent, gestützt durch Cloud-LLM-AnbieterAuswählen
Selbstgehosteter OpenAI-kompatibler API-Server für die lokale KI-Modell-InferenzAuswählen
Python-basiertes verteiltes Lasttest-Tool mit einer Echtzeit-Web-BenutzeroberflächeAuswählen
Selbstgehostete, datenschutzorientierte Wissensdatenbank und blockbasierter OutlinerAuswählen
Logto ist eine umfassende Identitäts- und Authentifizierungsplattform mit OAuth- und OIDC-UnterstützungAuswählen
Umfassendes Fahrzeugwartungs- und KraftstoffmanagementsystemAuswählen
Selbstgehostete Fotoverwaltungsplattform mit Albumorganisation, EXIF-Browsing und granularer FreigabesteuerungAuswählen
Mage AI ist ein Datenpipeline-Tool zum Erstellen und Verwalten von ETL-WorkflowsAuswählen
Selbstgehostete E-Mail-Archivierung mit IMAP-Synchronisierung, Volltextsuche und ExportAuswählen
Open-Source SMTP-E-Mail-Testtool mit einem Browser-basierten Posteingang für EntwicklerAuswählen
Selbstgehostete Musik-Scrobble-Datenbank mit persönlichen Hör-ChartsAuswählen
Open-Source-Suchmaschine mit Volltext- und Vektorsuche über MySQL-ProtokollAuswählen
Relationaler Open-Source-Datenbankserver und Drop-in-Ersatz für MySQLAuswählen
Open-Source reaktives Python-Notebook mit SQL-Unterstützung und reproduzierbarer AusführungAuswählen
Selbstgehosteter Artikel-Proxy für sauberes, werbefreies Lesen mit intelligentem CachingAuswählen
Selbstgehosteter föderierter Microblogging-Server basierend auf dem ActivityPub-StandardAuswählen
Tabellenkalkulations-ähnliche Weboberfläche zum Erkunden und Bearbeiten von PostgreSQL-DatenbankenAuswählen
Führende Open-Source Webanalyse-Plattform mit vollständiger Datenhoheit und DatenschutzAuswählen
Open-Source Matrix-Homeserver für dezentralisierte, verschlüsselte KommunikationAuswählen
Open-Source-Plattform für Teamzusammenarbeit mit Messaging, Dateifreigabe und IntegrationenAuswählen
Open-Source Marketing-Automatisierung für E-Mail-Kampagnen, Lead-Scoring und JourneysAuswählen
MaxKB ist eine Open-Source-Plattform zum Erstellen von KI Wissensdatenbank-Agenten auf UnternehmensniveauAuswählen
Open-Source Dokumentenmanagement mit OCR, Volltextsuche und WorkflowsAuswählen
Open-Source-Anwendung für persönliche Finanzen und VermögensverwaltungAuswählen
Browserbasierter Bildoptimierer mit Formatkonvertierung und EXIF-EntfernungAuswählen
Mealie ist ein selbst gehosteter Rezeptmanager mit Mahlzeitenplanung und EinkaufslistenAuswählen
Automatischer Videobibliotheksmanager für TV-Serien mit Plex- und Jellyfin-UnterstützungAuswählen
Blitzschnelle Suchmaschine für moderne AnwendungenAuswählen
In-Memory-Graphdatenbank für Echtzeit-Analysen auf verbundenen DatenAuswählen
Memos ist eine schlanke, datenschutzfreundliche Notiz-AppAuswählen
Selbstgehostete Fernüberwachungs- und Verwaltungsplattform für Desktops, Server und IoT-GeräteAuswählen
Open-Source Business-Intelligence-Plattform für Datenvisualisierung und AnalysenAuswählen
Browser-basiertes MetaTrader 5 Handelsterminal für den rund um die Uhr Forex- und CFD-HandelAuswählen
MeTube ist ein webbasierter Video-Downloader für YouTube und andere PlattformenAuswählen
Leichtgewichtiges, selbstgehostetes Pastebin, Dateifreigabe und URL-Verkürzer in RustAuswählen
Open-Source Vektordatenbank, konzipiert für KI-Anwendungen und ÄhnlichkeitssucheAuswählen
MindsDB ist eine KI-Plattform zum Erstellen von Machine-Learning-Modellen aus UnternehmensdatenAuswählen
Selbstgehosteter QR-Code-Generator mit benutzerdefinierten Stilen und Stapel-ExportAuswählen
Minimalistischer und eigenwilliger RSS-Feed-Reader mit einer klaren WeboberflächeAuswählen
KI-Prognose-Engine, gestützt durch Multi-Agenten-Schwarmintelligenz-SimulationAuswählen
Selbstgehostete P2P-Videokonferenzen mit unbegrenzten Räumen und BildschirmfreigabeAuswählen
Webbasiertes MongoDB Admin-UI zum Durchsuchen, Bearbeiten und Verwalten von DatenbankenAuswählen
Dokumentenorientierte NoSQL-Datenbank mit JSON-ähnlicher DokumentenspeicherungAuswählen
Persönliches Beziehungsmanagement-System zur Dokumentation Ihres LebensAuswählen
Umgebungsgeräusch-Mixer mit Produktivitätstools für tiefe Konzentration und EntspannungAuswählen
Open-Source-Lernmanagementsystem, dem weltweit über 489 Millionen Nutzer vertrauenAuswählen
Open-Source KI-Suchmaschine mit generativen Antworten und QuellenangabenAuswählen
Schlanker, selbst gehosteter Musik-Streaming-Server mit nativen iOS- und Android-AppsAuswählen
Selbst gehosteter automatisierter Comicbuch-Downloader und BibliotheksmanagerAuswählen
Schnelle, zuverlässige Open-Source-relationale Datenbank für Web- und App-WorkloadsAuswählen
Workflow-Automatisierungsplattform mit visueller, knotenbasierter OberflächeAuswählen
Open-Source OAuth- und API-Integrationsplattform für über 300 DiensteAuswählen
Cloud-natives Messaging-System mit pub/sub, request-reply und JetStreamAuswählen
Navidrome ist ein selbst gehosteter Musikserver mit Web- und Mobile-StreamingAuswählen
Selbst gehosteter virtueller Browser für kollaboratives Web-Browsing und StreamingAuswählen
Die weltweit führende Open-Source-Graphdatenbank für vernetzte DatenAuswählen
Sicherer, auf WireGuard basierender Mesh-VPN-Client mit SSO und detaillierten ZugriffskontrollenAuswählen
Open-Source-Netzwerkinfrastrukturmodellierung für IPAM, DCIM und DokumentationAuswählen
Agent zur Echtzeit-Infrastrukturüberwachung mit über 800 IntegrationenAuswählen
New API ist ein LLM-Gateway und ein System zur Verwaltung von KI-Ressourcen für mehrere AnbieterAuswählen
Nextcloud ist eine leistungsstarke, selbst gehostete ProduktivitätsplattformAuswählen
Browserbasierte Serververwaltung für SSH-, VNC- und RDP-VerbindungenAuswählen
Universeller Artefakt-Repository-Manager für Maven, npm, Docker und PyPIAuswählen
NocoBase ist eine erweiterbare No-Code-/Low-Code-Plattform zum Erstellen von AnwendungenAuswählen
Open-Source Airtable-Alternative, die Datenbanken in intelligente Tabellen umwandeltAuswählen
Visuelles Low-Code-Tool zum Verdrahten von IoT-Geräten, APIs und Online-DienstenAuswählen
NodeBB ist eine moderne Echtzeit-Diskussionsplattform zum Aufbau von Community-ForenAuswählen
Selbstgehosteter Rezeptmanager mit Social-Media-Import und HaushaltssynchronisierungAuswählen
Selbstgehostete Markdown-Wissensdatenbank mit Graph-Ansicht und KI-IntegrationAuswählen
Selbst gehostete E-Mail-Marketing- und Transaktions-E-Mail-PlattformAuswählen
Open-Source-Benachrichtigungsinfrastruktur für E-Mail-, SMS- und Push-ZustellungAuswählen
Selbst gehosteter Push-Benachrichtigungsserver zum Senden von Benachrichtigungen über einfache HTTP-AnfragenAuswählen
Effizienter C++ Usenet-Binär-Downloader mit PAR2-Reparatur und Web-UIAuswählen
Usenet Metasuch-Aggregator, der Indexer hinter einer Newznab API vereinigtAuswählen
Laravel-basiertes PHP CMS zum Erstellen flexibler Websites und WebanwendungenAuswählen
Open-Source ERP- und CRM-Plattform für Unternehmensverwaltung und E-CommerceAuswählen
Selbstgehosteter KI-Arbeitsbereich mit Chat, Agenten, tiefgehender Recherche und persistentem SpeicherAuswählen
Selbstgehostete Weboberfläche zum sicheren Ausführen vordefinierter Shell-BefehleAuswählen
Große Sprachmodelle lokal mit einer einfachen API für KI-Anwendungen betreibenAuswählen
Selbstgehostetes Anfragesystem für Plex, Emby und Jellyfin mit automatischer ErfüllungAuswählen
OmniTools ist ein All-in-One Web-Toolkit mit über 80 Tools für alltägliche AufgabenAuswählen
OneDev ist ein selbst gehosteter Git-Server mit integriertem CI/CD und ProjektmanagementAuswählen
Teilen Sie selbstzerstörende Geheimnisse über einmalig aufrufbare LinksAuswählen
Selbstgehostete Online-Office-Suite mit MS Office-kompatibler kollaborativer BearbeitungAuswählen
Open-Source KI-Chat- und Unternehmenssuchplattform, die mit jedem LLM funktioniertAuswählen
Open-Source akademisches Zeitschriftenmanagement und Open-Access-PublikationsplattformAuswählen
KI-native Notizbuch-App zum Schreiben, Recherchieren und Organisieren von Wissen in einem ArbeitsbereichAuswählen
Selbst gehostete KI Chat-Oberfläche mit Unterstützung mehrerer LLM-Anbieter und RAG-FunktionenAuswählen
Open-Source Secrets Manager zum Speichern und Zugreifen auf sensible AnmeldeinformationenAuswählen
Persönlicher KI-Assistent mit Multi-Channel-Messaging-Unterstützung (vorher Moltbot/Clawdbot)Auswählen
Open-Source Dateisynchronisierung und Zusammenarbeit mit integriertem IdentitätsmanagementAuswählen
Open-Source elektronische Patientenakten und Praxisverwaltung für PraxenAuswählen
Selbst gehosteter Pastebin, betrieben von Git, Open-Source-Alternative zu GitHub GistAuswählen
Autonomer Open-Source KI-Agent für Software-Engineering-AufgabenAuswählen
Selbstgehosteter persönlicher KI-Kern mit Speicher, Agenten und über 118 App-IntegrationenAuswählen
Cloud-native Beobachtungsplattform für Logs, Metriken, Traces und DashboardsAuswählen
Datenschutzorientierte Produktanalysen mit Echtzeit-Dashboards und SitzungswiedergabeAuswählen
Open-Source Projektmanagement mit Gantt-Diagrammen, Agile-Boards, ZeiterfassungAuswählen
Open-Source Such- und Analyse-Engine, Community-Abspaltung von ElasticsearchAuswählen
Kostenlose und Open-Source-DocuSign-Alternative für die rechtsverbindliche DokumentenunterzeichnungAuswählen
Selbst gehosteter HTML5-Netzwerk-Geschwindigkeitstest ohne Flash oder JavaAuswählen
OpenViking ist eine Open-Source-Kontextdatenbank, die für KI-Agenten entwickelt wurdeAuswählen
Funktionsreicher VPN-Server mit webbasierter Verwaltung und Client-ManagementAuswählen
Open-Source Formular-Baukasten mit Bedingungslogik, Einbettungen und AntwortverwaltungAuswählen
Open-Source Personalplattform für Mitarbeiter-, Urlaubs- und BewerbermanagementAuswählen
Outline ist ein modernes Team-Wiki und eine Wissensdatenbank mit Echtzeit-ZusammenarbeitAuswählen
Open-Source kollaborativer LaTeX-Editor für wissenschaftliches und akademisches SchreibenAuswählen
Medienanfragenverwaltung und Discovery-Tool für Plex mit Genehmigungs-WorkflowAuswählen
Selbst gehosteter Live-Streaming- und Chat-Server mit RTMP- und Fediverse-UnterstützungAuswählen
Selbst gehostete Dateisynchronisierungs-, Freigabe- und Zusammenarbeitsplattform für TeamsAuswählen
Leichtgewichtiger Rust-basierter selbstgehosteter Cloud-Speicher mit Nextcloud-Client-UnterstützungAuswählen
PairDrop ist ein webbasiertes Dateifreigabe-Tool für sofortige Übertragungen zwischen GerätenAuswählen
Persönlicher Finanztracker mit doppelter Buchführung und AnlageverfolgungAuswählen
WireGuard-Tunnel-Client im Benutzermodus für sicheren Fernzugriff über PangolinAuswählen
Paperclip ist eine KI/ML-Orchestrierungsplattform für autonome Teams.Auswählen
Dokumentenmanagementsystem, das physische Dokumente in durchsuchbare digitale Archive umwandeltAuswählen
Quelloffenes Dokumentenmanagementsystem zum Scannen, zur OCR und zum Organisieren von PDFsAuswählen
Minimalistische Open-Source-Dokumentenmanagement- und ArchivierungsplattformAuswählen
Open-Source Beobachtungs-Data Lake für Logs, Metriken und TracesAuswählen
Open-Source Team-Passwort-Manager mit Ende-zu-Ende-OpenPGP-Verschlüsselung und FreigabeAuswählen
Selbstgehostete Geheimnis-Freigabe mit einmaligen, ablaufenden Links für Passwörter und DateienAuswählen
Pastefy ist ein selbst gehostetes Pastebin zum sicheren Teilen von Code-Snippets.Auswählen