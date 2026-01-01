Gonic mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Leichter, selbstgehosteter Musik-Streaming-Server mit voller Subsonic API-Kompatibilität für jeden Subsonic-Client.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Gonic
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Gonic erstellen können
Gonic ist ein kostenloser und Open-Source Subsonic-Server, der in Go entwickelt wurde. Er bietet Ihnen einen persönlichen Musik-Streaming-Dienst, der mit Dutzenden beliebter Subsonic-kompatibler Clients – Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry und weiteren – zusammenarbeitet, sodass Sie Ihre eigene Bibliothek von jedem Gerät aus anhören können.
Auf Effizienz ausgelegt, verwaltet Gonic Bibliotheken mit Zehntausenden von Titeln, ohne einen dedizierten Datenbankserver zu benötigen. Es unterstützt Audio-Transkodierung im laufenden Betrieb, Podcast-Verwaltung, Scrobbling an Last.fm und ListenBrainz sowie Mehrbenutzerzugriff mit benutzerspezifischen Einstellungen. Es läuft komfortabel auf stromsparender Hardware wie einem Raspberry Pi.
Wichtige Funktionen von Gonic
Subsonic API kompatibel
Funktioniert sofort einsatzbereit mit allen gängigen Subsonic- und OpenSubsonic-Clients und bietet Ihnen eine große Auswahl an mobilen und Desktop-Apps.
Echtzeit-Transkodierung
Konvertiert Audio in jedes unterstützte Format in Echtzeit, sodass Kunden die Bitrate und den Codec anfordern können, die zu ihrer Verbindung passen.
Scrobbling-Support
Automatisch scrobbelt Wiedergaben an Last.fm und ListenBrainz, damit Ihre Hörhistorie über alle Clients hinweg genau bleibt.
Podcast-Management
Abonnieren Sie Podcast-Feeds und verwalten Sie Episoden-Downloads direkt vom Server, wodurch alle Audioinhalte an einem Ort bleiben.
Mehrbenutzerzugriff
Erstellen Sie separate Konten mit individuellen Transkodierungsprofilen und Zugriffskontrollen für die gemeinsame Nutzung im Haushalt oder im Team.
Warum Sie Gonic auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.