AllTube Download ist eine selbst gehostete Webanwendung, die youtube-dl in eine intuitive, browserbasierte Oberfläche integriert und es jedem ermöglicht, Videos von über tausend Hosting-Plattformen herunterzuladen oder zu streamen, ohne Software lokal installieren zu müssen. Im Gegensatz zu Browser-Erweiterungen, die bei Plattform-Updates nicht mehr funktionieren, läuft AllTube zentral auf Ihrem Server, sodass jedes Gerät in Ihrem Netzwerk es über jeden Browser nutzen kann.

Das Selbst-Hosten von AllTube hält Ihre Download-Aktivitäten privat, vermeidet die Datenerfassungspraktiken von Download-Diensten Dritter und gibt Ihnen die volle Kontrolle über unterstützte Formate, Qualitätsstufen und die Seitenkonfiguration. Sie können auch Stapel-Downloads planen und über die integrierte JSON-API programmatisch auf Video-Metadaten zugreifen.