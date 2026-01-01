Hostinger bietet ein umfassendes Ökosystem an Tools für Lernende in jeder Phase – vom Erstellen der ersten Website bis hin zur Implementierung komplexer Automatisierungs-Workflows. Je nach Lehrplan können Ihre Studierenden mit Webhosting und WordPress-Hosting arbeiten, um jede Art von Website oder Blog zu erstellen; mit dem KI-Website-Builder in wenigen Minuten eine professionell aussehende Website ohne Programmierkenntnisse erstellen; mit Hostinger Horizons, einem KI-gestützten App-Builder, mit dem Studierende Web-Apps erstellen und bereitstellen können, indem sie einfach ihre Wünsche beschreiben; VPS-Hosting für fortgeschrittenere Projekte und benutzerdefinierte Serverumgebungen; Node.js-Hosting für JavaScript-basierte Anwendungen; selbstgehostetes n8n für Workflow-Automatisierung, ideal für Automatisierungs- und KI-orientierte Kurse; OpenClaw mit einem Klick für die schnelle Bereitstellung beliebter Apps ohne manuelle Einrichtung; sowie Domainregistrierung und Hostinger Email, um vom ersten Tag an eine professionelle Online-Präsenz aufzubauen. Was auch immer Ihr Kurs beinhaltet, es gibt ein Hostinger-Produkt, das sich nahtlos in den Lernprozess einfügt.