Hostinger E-Commerce

Verkaufen Sie überall. Verwalten Sie alles an einem Ort.

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Verwandeln Sie Produktbilder in Produkteinträge

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Laden Sie ein Produktbild hoch, und die KI erstellt die Beschreibung, schlägt einen Preis vor und macht Ihr Produkt schneller verkaufsbereit.
Verbinden Sie alle Ihre Vertriebswege.

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Empfangen Sie Zahlungen über Ihre Website, soziale Medien und Schnelllinks, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.
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Erweitern Sie die Möglichkeiten, Kunden zu erreichen, während Ihr Geschäft wächst, und halten Sie dabei Produkte, Bestellungen und Abläufe verbunden.
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Digitale Produkte
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Verkaufen Sie dort, wo Kunden einkaufen

Erstellen Sie Ihren Online-Shop mit Horizons oder dem Website-Baukasten, oder teilen Sie einen schnellen Link und beginnen Sie sofort mit dem Verkauf.

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Verwalten Sie es über ein Dashboard

Steuern Sie alles über ein einziges Dashboard. Verwalten Sie mehrere E-Commerce-Unternehmen und erweitern Sie Ihre Verkaufsmöglichkeiten, während Sie wachsen.

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Zahlen Sie 0 % Transaktionsgebühren

Akzeptieren Sie über 100 Zahlungsmethoden und behalten Sie, was Sie verdienen. Hostinger nimmt keinen Anteil an Ihren Verkäufen.

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Digitale Produkte nach dem Kauf automatisch an Kunden versenden.

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Verkaufen Sie dort, wo Ihre Kunden einkaufen

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Erstellen Sie Kurzlinks für Ihre Produkte und teilen Sie diese in DMs, E-Mails, Chat-Apps oder sozialen Beiträgen.

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Demnächst

In sozialen Medien verkaufen

Verbinden Sie sich mit TikTok Shops, Meta und anderen sozialen Plattformen, sobald Integrationen verfügbar werden.

Benutzerdefinierte Vertriebskanäle

Erstellen Sie individuelle Storefronts, verbinden Sie Ihre bevorzugten Tools und erweitern Sie Ihr Geschäft mit einer offenen E-Commerce-Plattform.

Egal, wo Sie starten, es gibt einen Plan dafür

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Jederzeit kündbar

24/7-Kundendienst

25 % Rabatt
Starter
Für Social-Media-Verkäufer, die einen schnellen, kostengünstigen Weg benötigen, um Bestellungen entgegenzunehmen.
3,99 
2,99  /Mon.
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Erhalten Sie 12 Monate für 35,88 € (regulärer Preis 47,88 €). Verlängerungspreis: 2,99 €/Mon.
Bis zu 5 Produkte verkaufen

Starter-Vorteile:

Physische und digitale Produkte verkaufen
Akzeptieren Sie über 100 sichere Zahlungsmethoden
Zahlen Sie 0 % Hostinger-Transaktionsgebühren
Produktbeschreibungen und vorgeschlagene Preise mit KI aus Bildern generieren
Erstellen Sie Kassen-Links mit Hostinger.store.
Erhalten Sie Chatbot-Support von Kodee
BESTSELLER
50 % Rabatt
Growth
Für Verkäufer, die ein Markenunternehmen über mehrere Shops und Websites hinweg aufbauen.
13,99 
6,99  /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 12 Monate für 83,88 € (regulärer Preis 167,88 €). Verlängerungspreis: 10,99 €/Mon.
Bis zu 300 Produkte verkaufen
Bis zu 3 Unternehmen verwalten
Verbinden Sie bis zu 3 Vertriebskanäle pro Unternehmen

Alles aus Starter, plus:

Abonnements mit Horizons-Online-Shops verkaufen
Verkaufen Sie individuelle Merchandise-Artikel mit Print-on-Demand
Kostenlose eigene Domain für 1 Jahr
Professionelle E-Mail
Premium Hosting
Über 300 mobiloptimierte Vorlagen
KI-Shop-Erstellung
Kundenkonten und Bestellhistorie
Zentralisierter Lagerbestand über alle Geschäfte
Kodee AI — verwalten Sie Ihren Shop per Chat
33 % Rabatt
Scale
Für Verkäufer, die mehrere Marken und Shops betreiben, mit erweiterten Verbindungsanforderungen.
26,99 
17,99  /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 12 Monate für 215,88 € (regulärer Preis 323,88 €). Verlängerungspreis: 21,99 €/Mon.
Verkaufen Sie unbegrenzte Produkte
Verwalten Sie unbegrenzte Geschäfte
Verbinden Sie unbegrenzte Vertriebskanäle

Alles aus Growth, plus:

API-Verbindungen
DEMNÄCHST
Skalierbares Hosting
24/7 mehrsprachiger Prioritätssupport
25 % Rabatt
Starter
Für Social-Media-Verkäufer, die einen schnellen, kostengünstigen Weg benötigen, um Bestellungen entgegenzunehmen.
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Scale
Für Verkäufer, die mehrere Marken und Shops betreiben, mit erweiterten Verbindungsanforderungen.
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API-Verbindungen
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Skalierbares Hosting
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Mit KI-gestützten E-Commerce-Tools schneller arbeiten

Sparen Sie Zeit mit KI-Tools, die Ihnen helfen, Ihren Shop zu schreiben, zu optimieren, zu aktualisieren und zu verbessern, während Sie verkaufen.

Holen Sie sich Hilfe und handeln Sie sekundenschnell.

Kodee ist Ihr 24/7 KI-Assistent. Bitten Sie ihn, Preise zu aktualisieren, einen Blitzverkauf durchzuführen, SEO zu optimieren und bei täglichen Geschäftsaufgaben in Sekundenschnelle zu helfen, ohne technische Kenntnisse.

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Online gefunden werden

Ein Dashboard, um Ihr Geschäft auszubauen

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Nutzen Sie integrierte SEO-Tools, damit Käufer Ihre Produkte finden.

Erfahren Sie, was sich verkauft

Verfolgen Sie Verkäufe, Bestellungen und den durchschnittlichen Bestellwert an einem Ort.

Gewinnen Sie Kunden zurück

Nutzen Sie E-Mail-Marketing und Meta Pixel, um Käufer zurückzugewinnen, abgebrochene Warenkörbe wiederherzustellen und Zielgruppen für zukünftige Kampagnen aufzubauen.
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Haralabos Lukatos

Review provider

Dieses Unternehmen bietet hervorragende benutzerfreundliche Funktionen im Website-Bearbeitungsmodus. Auch beim Hinzufügen eines Online-Shops sind die Schritte einfach und stressfrei.

Mitul

Review provider

Die Server sind unglaublich schnell – meine E-Commerce-Website lädt durchgängig in 1,8 Sekunden. Ihr hPanel ist intuitiv und macht die Verwaltung von Websites einfach, sogar für Anfänger.

Andrea King

Review provider

Hostinger ist eine vielseitige Webdesign-Plattform. Es ist einfach zu bedienen und Sie können KI nutzen, um einzelne Teile Ihres Seitenlayouts zu gestalten. Ich würde Hostinger auf jeden Fall für die Gestaltung einer E-Commerce- oder Portfolio-Website empfehlen.

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Hostinger E-Commerce: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen dazu, wie Sie Ihr E-Commerce-Geschäft mit Hostinger starten oder skalieren können.

Was ist Hostinger E-Commerce?

Hostinger E-Commerce ist eine All-in-One E-Commerce-fokussierte Geschäftsmanagement-Plattform, mit der Sie Ihr gesamtes Online-Geschäft von einem einzigen Dashboard aus steuern können.

Im Gegensatz zu traditionellen Plattformen, die mit einer Website beginnen, beginnt Hostinger E-Commerce mit Ihrem Geschäft – Sie richten zuerst Ihre Produkte, Zahlungen und Abläufe ein und wählen dann, wo und wie Sie verkaufen möchten – Ihre eigene Website, soziale Medien, Marktplätze oder über einen einfachen teilbaren Link. Hostinger E-Commerce ist nicht an einen einzigen Online-Shop gebunden, sodass Ihr Geschäft wachsen kann, wo immer Ihre Kunden sind.

Für wen ist die Hostinger E-Commerce-Lösung gedacht?

Hostinger E-Commerce ist für Verkäufer in jeder Phase konzipiert – vom allerersten Verkauf bis zur Verwaltung eines Multi-Channel-Geschäfts.

  • Erstverkäufer. Möchten Sie online verkaufen, ohne technische Schwierigkeiten oder kostspielige Add-ons? Sie sind in wenigen Minuten startklar, ohne Vorkenntnisse.
  • Social-Media-Verkäufer. Wenn Sie derzeit über Instagram DMs, WhatsApp oder TikTok verkaufen, bietet Ihnen Hostinger E-Commerce eine professionelle Shop-Einrichtung – einfach, schnell und ohne Komplexität.
  • Multi-Channel-Verkäufer. Verkaufen Sie bereits an mehreren Orten und sind es leid, verschiedene Tools zu jonglieren? Hostinger E-Commerce fasst Ihre Produkte, Ihr Inventar und Ihre Bestellungen in einem Dashboard zusammen.

Keine technischen Kenntnisse erforderlich. Benennen Sie Ihr Unternehmen, fügen Sie Ihr erstes Produkt hinzu, richten Sie Zahlungen ein und wählen Sie, wie Sie verkaufen möchten – sei es über Ihre eigene Website, einen bestehenden Shop oder einfach einen teilbaren Link. Die Tools sind dafür da, Ihnen die schwere Arbeit abzunehmen, damit Sie sich auf das Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren können.

Benötige ich eine Website, um mit dem Verkauf zu beginnen?

Nein – und genau das unterscheidet Hostinger Ecommerce. Sie können sofort mit dem Verkauf beginnen, indem Sie einen schnellen Produktlink generieren – eine einfache, teilbare URL, die Kunden direkt zu Ihrem Produkt führt, ohne dass eine Website benötigt wird. Teilen Sie ihn auf WhatsApp, Instagram oder jedem anderen Kanal, den Sie bereits nutzen. Wenn Sie bereit sind, eine Website hinzuzufügen oder zusätzliche Vertriebskanäle zu verbinden, steht Ihnen diese Option jederzeit zur Verfügung.

Wie kann ich einen Online-Shop mit Hostinger erstellen?

Sie haben drei Möglichkeiten, Ihren Shop zu erstellen – wählen Sie diejenige, die Ihnen am besten passt, keine Programmierung erforderlich.

  • Drag-and-drop E-Commerce Website-Baukasten. Beschreiben Sie einfach Ihr Unternehmen der KI und erhalten Sie in Sekundenschnelle eine fertige Website – passen Sie sie dann an, um sie zu Ihrer eigenen zu machen, indem Sie Elemente per Drag-and-drop an die gewünschte Stelle ziehen.
  • Vibe-Code für Ihren Online-Shop mit Horizons. Chatten Sie Ihren Shop ins Leben. Beschreiben Sie Ihre Vision, verfeinern Sie sie im Gespräch – die KI erstellt alles für Sie.
  • E-Commerce Website-Vorlagen. Bevorzugen Sie einen Vorsprung? Wählen Sie aus einer Bibliothek vorgefertigter E-Commerce-Vorlagen – wählen Sie eine, die zu Ihrer Marke passt, und passen Sie sie an, um sie wirklich zu Ihrer eigenen zu machen.

Kann ich Hostinger E-Commerce nutzen, wenn ich bereits eine Website habe?

Ja. Stellen Sie sich Hostinger E-Commerce als die Küche vor, die Ihr Restaurant antreibt – es kümmert sich hinter den Kulissen um Ihre Produkte, Ihren Lagerbestand und Ihre Bestellungen, während Ihre Website nur einer der Speisesäle ist, die Kunden betreten. Verbinden Sie Ihre bestehende Website – egal ob sie mit dem Hostinger Website-Baukasten, dem Horizons Vibe Coding Builder, WordPress oder einer anderen Plattform erstellt wurde – und alles läuft von einem Ort aus. Sie können auch weitere Vertriebskanäle neben Ihrer bestehenden Website hinzufügen, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Können Sie mehrere Vertriebskanäle verwalten?

Ja. Das ist einer der größten Vorteile von Hostinger E-Commerce. Egal, ob Sie auf Ihrer Website, TikTok, Instagram oder einem Marktplatz wie Etsy oder Amazon verkaufen, es bietet Ihnen eine zentralisierte Bestandsverwaltung für alle Ihre Shops – das bedeutet, dass Ihre Produkte, Ihr Lagerbestand und Ihre Bestellungen alle über ein einziges Dashboard verwaltet werden. Kein Wechsel mehr zwischen Tools oder die Sorge, dass der Lagerbestand nicht synchron ist.

Was kann ich mit Hostinger E-Commerce verkaufen?

So ziemlich alles. Physische Produkte, digitale Downloads (wie E-Books, Musik oder Vorlagen), Dienstleistungen, die Buchungen erfordern, Print-on-Demand-Produkte und abonnementbasierte Angebote. Unabhängig von Ihrem Geschäftsmodell gibt es einen passenden Plan dafür.

Sie sind sich noch nicht sicher, was Sie verkaufen sollen? Wir haben eine Liste mit trendigen Produktideen zusammengestellt, um Ihnen bei der Suche nach Ihrer Nische zu helfen.

Gibt es Transaktionsgebühren?

Keine. Sie behalten 100 % dessen, was Sie verdienen. Hostinger E-Commerce erhebt keine Plattform-Transaktionsgebühren, sodass jeder Dollar direkt an Sie geht, egal ob Sie Ihren ersten oder Ihren tausendsten Verkauf abwickeln.

Welche Zahlungsmethoden können meine Kunden nutzen?

Sie können über 100 Zahlungsmethoden weltweit akzeptieren, darunter Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay und Google Pay), PayPal, RazorPay und Alipay – alles mit einem sicheren, integrierten Checkout-Erlebnis.

Wie funktioniert der Versand?

Für physische Produkte können Sie Shippo verbinden, um den gesamten Fulfillment-Prozess zu automatisieren – Etiketten in Sekundenschnelle drucken, Echtzeit-Tracking anbieten und mit über 40 Versanddienstleistern, darunter DHL, FedEx und UPS, versenden. Für Print-on-Demand-Produkte übernimmt Printful die Produktion und den Versand automatisch, sobald eine Bestellung aufgegeben wird.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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