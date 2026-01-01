Hostinger E-Commerce
Verkaufen Sie überall. Verwalten Sie alles an einem Ort.
Verbinden Sie Ihre Produkte, Bestellungen, Lagerbestand und Vertriebskanäle in einem einfachen Dashboard
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Geschichten von Unternehmen wie Ihrem
Starten Sie den Verkauf in unter 3 Minuten
Benennen Sie Ihr Unternehmen
Verwandeln Sie Produktbilder in Produkteinträge
Verbinden Sie alle Ihre Vertriebswege.
Erschließen Sie neue Verkaufsmöglichkeiten
Eine Plattform für jeden Produkttyp
Verkaufen Sie dort, wo Kunden einkaufen
Erstellen Sie Ihren Online-Shop mit Horizons oder dem Website-Baukasten, oder teilen Sie einen schnellen Link und beginnen Sie sofort mit dem Verkauf.
Verwalten Sie es über ein Dashboard
Steuern Sie alles über ein einziges Dashboard. Verwalten Sie mehrere E-Commerce-Unternehmen und erweitern Sie Ihre Verkaufsmöglichkeiten, während Sie wachsen.
Zahlen Sie 0 % Transaktionsgebühren
Akzeptieren Sie über 100 Zahlungsmethoden und behalten Sie, was Sie verdienen. Hostinger nimmt keinen Anteil an Ihren Verkäufen.
Sofort liefern
Digitale Produkte nach dem Kauf automatisch an Kunden versenden.
Verkaufen Sie dort, wo Ihre Kunden einkaufen
Verkaufen über Schnellzugriffe
Verkaufen Sie auf Ihrer Website
In sozialen Medien verkaufen
Benutzerdefinierte Vertriebskanäle
Egal, wo Sie starten, es gibt einen Plan dafür
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Jederzeit kündbar
24/7-Kundendienst
Starter-Vorteile:
Alles aus Starter, plus:
Alles aus Growth, plus:
Starter-Vorteile:
Alles aus Starter, plus:
Alles aus Growth, plus:
Mit KI-gestützten E-Commerce-Tools schneller arbeiten
Holen Sie sich Hilfe und handeln Sie sekundenschnell.
Kodee ist Ihr 24/7 KI-Assistent. Bitten Sie ihn, Preise zu aktualisieren, einen Blitzverkauf durchzuführen, SEO zu optimieren und bei täglichen Geschäftsaufgaben in Sekundenschnelle zu helfen, ohne technische Kenntnisse.
Ein Dashboard, um Ihr Geschäft auszubauen
Online gefunden werden
Erfahren Sie, was sich verkauft
Gewinnen Sie Kunden zurück
Haralabos Lukatos
Dieses Unternehmen bietet hervorragende benutzerfreundliche Funktionen im Website-Bearbeitungsmodus. Auch beim Hinzufügen eines Online-Shops sind die Schritte einfach und stressfrei.
Mitul
Die Server sind unglaublich schnell – meine E-Commerce-Website lädt durchgängig in 1,8 Sekunden. Ihr hPanel ist intuitiv und macht die Verwaltung von Websites einfach, sogar für Anfänger.
Verkaufen Sie überall, mit allem verbunden.
Hostinger E-Commerce: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist Hostinger E-Commerce?
Hostinger E-Commerce ist eine All-in-One E-Commerce-fokussierte Geschäftsmanagement-Plattform, mit der Sie Ihr gesamtes Online-Geschäft von einem einzigen Dashboard aus steuern können.
Im Gegensatz zu traditionellen Plattformen, die mit einer Website beginnen, beginnt Hostinger E-Commerce mit Ihrem Geschäft – Sie richten zuerst Ihre Produkte, Zahlungen und Abläufe ein und wählen dann, wo und wie Sie verkaufen möchten – Ihre eigene Website, soziale Medien, Marktplätze oder über einen einfachen teilbaren Link. Hostinger E-Commerce ist nicht an einen einzigen Online-Shop gebunden, sodass Ihr Geschäft wachsen kann, wo immer Ihre Kunden sind.
Für wen ist die Hostinger E-Commerce-Lösung gedacht?
Hostinger E-Commerce ist für Verkäufer in jeder Phase konzipiert – vom allerersten Verkauf bis zur Verwaltung eines Multi-Channel-Geschäfts.
- Erstverkäufer. Möchten Sie online verkaufen, ohne technische Schwierigkeiten oder kostspielige Add-ons? Sie sind in wenigen Minuten startklar, ohne Vorkenntnisse.
- Social-Media-Verkäufer. Wenn Sie derzeit über Instagram DMs, WhatsApp oder TikTok verkaufen, bietet Ihnen Hostinger E-Commerce eine professionelle Shop-Einrichtung – einfach, schnell und ohne Komplexität.
- Multi-Channel-Verkäufer. Verkaufen Sie bereits an mehreren Orten und sind es leid, verschiedene Tools zu jonglieren? Hostinger E-Commerce fasst Ihre Produkte, Ihr Inventar und Ihre Bestellungen in einem Dashboard zusammen.
Keine technischen Kenntnisse erforderlich. Benennen Sie Ihr Unternehmen, fügen Sie Ihr erstes Produkt hinzu, richten Sie Zahlungen ein und wählen Sie, wie Sie verkaufen möchten – sei es über Ihre eigene Website, einen bestehenden Shop oder einfach einen teilbaren Link. Die Tools sind dafür da, Ihnen die schwere Arbeit abzunehmen, damit Sie sich auf das Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren können.
Benötige ich eine Website, um mit dem Verkauf zu beginnen?
Nein – und genau das unterscheidet Hostinger Ecommerce. Sie können sofort mit dem Verkauf beginnen, indem Sie einen schnellen Produktlink generieren – eine einfache, teilbare URL, die Kunden direkt zu Ihrem Produkt führt, ohne dass eine Website benötigt wird. Teilen Sie ihn auf WhatsApp, Instagram oder jedem anderen Kanal, den Sie bereits nutzen. Wenn Sie bereit sind, eine Website hinzuzufügen oder zusätzliche Vertriebskanäle zu verbinden, steht Ihnen diese Option jederzeit zur Verfügung.
Wie kann ich einen Online-Shop mit Hostinger erstellen?
Sie haben drei Möglichkeiten, Ihren Shop zu erstellen – wählen Sie diejenige, die Ihnen am besten passt, keine Programmierung erforderlich.
- Drag-and-drop E-Commerce Website-Baukasten. Beschreiben Sie einfach Ihr Unternehmen der KI und erhalten Sie in Sekundenschnelle eine fertige Website – passen Sie sie dann an, um sie zu Ihrer eigenen zu machen, indem Sie Elemente per Drag-and-drop an die gewünschte Stelle ziehen.
- Vibe-Code für Ihren Online-Shop mit Horizons. Chatten Sie Ihren Shop ins Leben. Beschreiben Sie Ihre Vision, verfeinern Sie sie im Gespräch – die KI erstellt alles für Sie.
- E-Commerce Website-Vorlagen. Bevorzugen Sie einen Vorsprung? Wählen Sie aus einer Bibliothek vorgefertigter E-Commerce-Vorlagen – wählen Sie eine, die zu Ihrer Marke passt, und passen Sie sie an, um sie wirklich zu Ihrer eigenen zu machen.
Kann ich Hostinger E-Commerce nutzen, wenn ich bereits eine Website habe?
Ja. Stellen Sie sich Hostinger E-Commerce als die Küche vor, die Ihr Restaurant antreibt – es kümmert sich hinter den Kulissen um Ihre Produkte, Ihren Lagerbestand und Ihre Bestellungen, während Ihre Website nur einer der Speisesäle ist, die Kunden betreten. Verbinden Sie Ihre bestehende Website – egal ob sie mit dem Hostinger Website-Baukasten, dem Horizons Vibe Coding Builder, WordPress oder einer anderen Plattform erstellt wurde – und alles läuft von einem Ort aus. Sie können auch weitere Vertriebskanäle neben Ihrer bestehenden Website hinzufügen, ohne bei Null anfangen zu müssen.
Können Sie mehrere Vertriebskanäle verwalten?
Ja. Das ist einer der größten Vorteile von Hostinger E-Commerce. Egal, ob Sie auf Ihrer Website, TikTok, Instagram oder einem Marktplatz wie Etsy oder Amazon verkaufen, es bietet Ihnen eine zentralisierte Bestandsverwaltung für alle Ihre Shops – das bedeutet, dass Ihre Produkte, Ihr Lagerbestand und Ihre Bestellungen alle über ein einziges Dashboard verwaltet werden. Kein Wechsel mehr zwischen Tools oder die Sorge, dass der Lagerbestand nicht synchron ist.
Was kann ich mit Hostinger E-Commerce verkaufen?
So ziemlich alles. Physische Produkte, digitale Downloads (wie E-Books, Musik oder Vorlagen), Dienstleistungen, die Buchungen erfordern, Print-on-Demand-Produkte und abonnementbasierte Angebote. Unabhängig von Ihrem Geschäftsmodell gibt es einen passenden Plan dafür.
Sie sind sich noch nicht sicher, was Sie verkaufen sollen? Wir haben eine Liste mit trendigen Produktideen zusammengestellt, um Ihnen bei der Suche nach Ihrer Nische zu helfen.
Gibt es Transaktionsgebühren?
Keine. Sie behalten 100 % dessen, was Sie verdienen. Hostinger E-Commerce erhebt keine Plattform-Transaktionsgebühren, sodass jeder Dollar direkt an Sie geht, egal ob Sie Ihren ersten oder Ihren tausendsten Verkauf abwickeln.
Welche Zahlungsmethoden können meine Kunden nutzen?
Sie können über 100 Zahlungsmethoden weltweit akzeptieren, darunter Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay und Google Pay), PayPal, RazorPay und Alipay – alles mit einem sicheren, integrierten Checkout-Erlebnis.
Wie funktioniert der Versand?
Für physische Produkte können Sie Shippo verbinden, um den gesamten Fulfillment-Prozess zu automatisieren – Etiketten in Sekundenschnelle drucken, Echtzeit-Tracking anbieten und mit über 40 Versanddienstleistern, darunter DHL, FedEx und UPS, versenden. Für Print-on-Demand-Produkte übernimmt Printful die Produktion und den Versand automatisch, sobald eine Bestellung aufgegeben wird.