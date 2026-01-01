Live API · SDKs · MCP-Server

Die E-Mail API mit einem echten Posteingang dahinter.

Senden, Lesen, Suchen und Antworten: eine API, ein Schlüssel
Schließen Sie Ihren Stack oder Ihren KI Agenten an
Senden Sie in weniger als einer Minute
ab0,39/Mon.
Erhalten Sie Ihren API-SchlüsselDokumentation lesen
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Hostinger Mail API
Verbunden
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 Akzeptiert, Nachricht in Warteschlange

Ein Posteingang. Jede Art zu Erstellen.

Arbeiten Sie direkt mit der REST API, legen Sie ein First-Party-SDK ein, skripten Sie es aus der CLI oder verbinden Sie einen KI Agenten über den Live MCP Server – dasselbe Postfach darunter.

MCP-Server

Geben Sie Ihren KI Agenten Tools an die Hand, um ein echtes Postfach zu lesen, zu senden, zu durchsuchen und zu bedienen.

Node.js SDK

Fügen Sie JavaScript- und TypeScript-Apps E-Mail-Versand- und Posteingangsworkflows mit nativer Entwicklererfahrung hinzu.

PHP SDK

Verbinden Sie Websites und Backend-Dienste mit Postfach, ohne einen API-Client von Grund auf neu zu erstellen.

Python SDK

Erstellen Sie Automatisierungen, Datenworkflows und Agententools rund um ein echtes E-Mail Konto.

Kommandozeilenschnittstelle

Überprüfen und verwalten Sie Postfach-Workflows von Ihrem Terminal, Skripten und CI-Aufträgen aus.

REST-API und Webhooks

Rufen Sie die programmierbare Oberfläche direkt an, reagieren Sie auf Postfach und senden Sie Produkt-E-Mails, wenn Ihre App dies benötigt.

Bibliotheken & CLI

Installieren Sie einen First-Party-Client und tätigen Sie Ihren ersten Anruf in wenigen Minuten.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

Vollständig typisierter Client für die Mail-API.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

Framework-unabhängiger PHP-Client.

Python

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Python-Client für die Mail-API.

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

Verwalten Sie E-Mails direkt aus Ihrem Terminal.

Geben Sie Ihrem Agenten einen echten Posteingang

Ihre App oder Ihr Agent erhält ein funktionierendes Postfach mit Adresse, Threads und Verlauf, das über MCP, SDKs oder REST betrieben werden kann.

Eine Identität

Eine echte, verifizierbare E-Mail-Adresse, die Ihr Agent verwenden kann, um sich für Dienste anzumelden, Bestätigungen zu erhalten und in Ihrem Namen zu handeln.

Echte Gespräche

Threaded Antworten, Anhänge und Multi-Party Threads, mit einem Menschen in der Schleife, wann immer Sie wollen.

Speicher eingebaut

Jede Nachricht ist ein persistenter, durchsuchbarer Datensatz, auf den Ihr Agent zurückblicken kann, um den Kontext zu verstehen und nachzuverfolgen.

Einfache Preisgestaltung pro Postfach

Jeder Plan beinhaltet vollständigen API-, SDK-, CLI-, MCP- und Webhook-Zugriff und ist für Produkt- und Transaktions-E-E-Mail mit bescheidenem Volumen konzipiert.

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Jederzeit kündbar

24/7 Kundendienst

48 Monats-Plan
87 % Rabatt
Starter
Ideal für: Nebenprojekte und Prototypen
2,99
0,39/Mon.
Erhalten Sie Ihren API-Schlüssel
Preis pro Postfach. Für eine Laufzeit von 48 Monaten. Verlängerungspreis: 1,59 €/Mon. um eine Laufzeit von 48 Monaten.
API, SDK, CLI & MCP Zugriff
Webhooks & Postfach Ereignisse
1 000 E-Mails/Tag pro Postfach
1 Postfach enthalten
5 GB Speicherplatz pro Postfach
5 Weiterleitungs-Regeln
5 E-Mail-Aliasse

Vorteile:

Agentic Mail: dedizierte Agentenadresse + MCP-Tools
BESTSELLER
75 % Rabatt
Standard
Ideal für: wachsende Apps und Integrationen
3,99
0,99/Mon.
Erhalten Sie Ihren API-Schlüssel
Preis pro Postfach. Für eine Laufzeit von 48 Monaten. Verlängerungspreis: 2,79 €/Mon. um eine Laufzeit von 48 Monaten.
API, SDK, CLI & MCP Zugriff
Webhooks & Postfach Ereignisse
3 000 E-Mails/Tag pro Postfach
1 Postfach enthalten
20 GB Speicherplatz pro Postfach
20 Weiterleitungs-Regeln
10 E-Mail-Aliasse

Vorteile:

Suchen, antworten, zusammenfassen und schreiben – alles mit KI-Tools – unbegrenzt
Agentic Mail: dedizierte Agentenadresse + MCP-Tools
67 % Rabatt
Premium
Ideal für: Produktions-Workloads
5,99
1,99/Mon.
Erhalten Sie Ihren API-Schlüssel
Preis pro Postfach. Für eine Laufzeit von 48 Monaten. Verlängerungspreis: 3,99 €/Mon. um eine Laufzeit von 48 Monaten.
API, SDK, CLI & MCP Zugriff
Webhooks & Postfach Ereignisse
3 000 E-Mails/Tag pro Postfach
1 Postfach enthalten
50 GB Speicherplatz pro Postfach
50 Weiterleitungs-Regeln
30 E-Mail-Aliasse

Vorteile:

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Suchen, antworten, zusammenfassen und schreiben – alles mit KI-Tools – unbegrenzt
Agentic Mail: dedizierte Agentenadresse + MCP-Tools
87 % Rabatt
Starter
Ideal für: Nebenprojekte und Prototypen
2,99
0,39/Mon.
Erhalten Sie Ihren API-Schlüssel
Preis pro Postfach. Für eine Laufzeit von 48 Monaten. Verlängerungspreis: 1,59 €/Mon. um eine Laufzeit von 48 Monaten.
API, SDK, CLI & MCP Zugriff
Webhooks & Postfach Ereignisse
1 000 E-Mails/Tag pro Postfach
1 Postfach enthalten
5 GB Speicherplatz pro Postfach
5 Weiterleitungs-Regeln
5 E-Mail-Aliasse

Vorteile:

Agentic Mail: dedizierte Agentenadresse + MCP-Tools
BESTSELLER
75 % Rabatt
Standard
Ideal für: wachsende Apps und Integrationen
3,99
0,99/Mon.
Erhalten Sie Ihren API-Schlüssel
Preis pro Postfach. Für eine Laufzeit von 48 Monaten. Verlängerungspreis: 2,79 €/Mon. um eine Laufzeit von 48 Monaten.
API, SDK, CLI & MCP Zugriff
Webhooks & Postfach Ereignisse
3 000 E-Mails/Tag pro Postfach
1 Postfach enthalten
20 GB Speicherplatz pro Postfach
20 Weiterleitungs-Regeln
10 E-Mail-Aliasse

Vorteile:

Suchen, antworten, zusammenfassen und schreiben – alles mit KI-Tools – unbegrenzt
Agentic Mail: dedizierte Agentenadresse + MCP-Tools
67 % Rabatt
Premium
Ideal für: Produktions-Workloads
5,99
1,99/Mon.
Erhalten Sie Ihren API-Schlüssel
Preis pro Postfach. Für eine Laufzeit von 48 Monaten. Verlängerungspreis: 3,99 €/Mon. um eine Laufzeit von 48 Monaten.
API, SDK, CLI & MCP Zugriff
Webhooks & Postfach Ereignisse
3 000 E-Mails/Tag pro Postfach
1 Postfach enthalten
50 GB Speicherplatz pro Postfach
50 Weiterleitungs-Regeln
30 E-Mail-Aliasse

Vorteile:

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Suchen, antworten, zusammenfassen und schreiben – alles mit KI-Tools – unbegrenzt
Agentic Mail: dedizierte Agentenadresse + MCP-Tools

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Spam-, Viren- und Phishing-Schutz
E-Mail-Zugriff über alle Apps und Geräte
Postfachaktivitäten-Verfolgung mit Audit-Protokollen
Datenschutz mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Unkomplizierte E-Mail-Übertragung
E-Mail-Weiterleitung an beliebige E-Mail-Adresse
Spam-, Viren- und Phishing-Schutz
E-Mail-Zugriff über alle Apps und Geräte
Postfachaktivitäten-Verfolgung mit Audit-Protokollen
Datenschutz mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Unkomplizierte E-Mail-Übertragung
E-Mail-Weiterleitung an beliebige E-Mail-Adresse

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan. Preise zzgl. MwSt.

Entwickelt für Entwickler-Workflows

Verwenden Sie die Schnittstelle, die zu Ihrem Stapel passt, und wechseln Sie dann zwischen SDKs, CLI, REST und Webhooks, ohne das zugrunde liegende Postfach zu ändern.

JSON

Reagieren in Echtzeit

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
Abonnieren Sie Postfach Events mit Webhooks und lösen Sie Ihre Logik aus, sobald E-Mails eintreffen, ohne dass Umfrageschleifen zum Babysitten vorhanden sind.

Node.js

Suche und Triage aus Code

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Fragen Sie das Postfach so ab, wie Ihr Workflow denkt: nach Absender, Thema oder Status und wirken Sie dann auf die Ergebnisse in derselben Anrufkette.

Schale

Skript von Ihrem Terminal aus

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
Die CLI spricht die gleiche API, so dass alles, was Ihre App kann, können Sie auch aus Ihrer Shell, Skripte und CI-Jobs tun.

Vollständige Kontrolle über Ihre Mail-Workflows

Verwalten Sie Anmeldeinformationen, verfolgen Sie die Zustellaktivitäten in den E-Mail Protokollen und verdrahten Sie Integrationen, ohne Ihr Control Panel zu verlassen.

API-Schlüssel

Erstellen Sie Schlüssel für neue Projekte und widerrufen Sie sie, wenn Sie Anmeldeinformationen drehen.

Webhook-Endpunkte

Verwalten Sie die Endpunkte, die Ihre Postfach Ereignisse empfangen.

E-Mail-Protokolle

Prüfen Sie die Zustellaktivität, wenn Sie eine Nachricht zurückverfolgen müssen.
Hostinger Agentic Mail Illustration für automatisierte E-Mail Workflows

Hostinger Mail für Entwickler

Setze einen echten Posteingang hinter deinen Code

Erstellen Sie einen API-Schlüssel, verbinden Sie Ihre App oder Ihren Agenten, senden Sie Ihre erste E-Mail und beginnen Sie mit dem Bau.

Erhalten Sie Ihren API-Schlüssel
Dokumentation lesen

Hostinger Mail API FAQs

Antworten zu Mail API, MCP Server, SDKs, CLI, REST API und Webhooks.

Die Hostinger Mail API ist die programmierbare E-Mail Oberfläche für Apps, Websites und Backend Services. Senden Sie E-Mail und lesen, suchen, organisieren, antworten und automatisieren Sie einen echten Posteingang über SDKs, CLI, REST API und Webhooks.

Der Live Hostinger Mail MCP Server bietet kompatible KI Agenten Postfach Tools, mit denen sie direkt anrufen können, um Unterhaltungen zu lesen, nach Nachrichten zu suchen, Antworten zu entwerfen, eingehende E-Mails zu verwalten und Posteingangsworkflows auszuführen.

Die Hostinger Mail API kombiniert den E-E-Mail-Versand von Anwendungen und die reale Posteingangssteuerung auf einer programmierbaren Oberfläche und wurde für Produkt- und Workflow-E-E-Mail entwickelt, anstatt für Massenzustellungen mit hohem Volumen.

Für Node.js, PHP und Python stehen First-Party-SDKs zur Verfügung. Sie können auch die Befehlszeilenschnittstelle verwenden oder die REST-API direkt aus jeder Sprache aufrufen, die HTTP unterstützt.

Ja. Mit Webhooks kann Ihre Anwendung auf Postfach reagieren und Workflows starten, ohne wiederholt auf Änderungen zu prüfen.

Sign in to hPanel, open the API area, and create a key for your integration. Keep the key secure and do not commit it to your source code.

Besuchen Sie die Hostinger Mail API-Dokumentation für Einrichtungshinweise, API-Referenzen und Integrationsdetails.

Ja. Verwenden Sie die REST API, SDKs oder CLI, um E-Mails zu senden und einen echten Posteingang von jeder App, Website oder jedem Backend aus zu steuern. Agenten über MCP werden unterstützt, sind aber optional.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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