Paperclip mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-KI-Orchestrierungsplattform zum Aufbau autonomer Agentenorganisationen mit definierten Rollen, Zielhierarchien und Budgetkontrollen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Paperclip
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Paperclip erstellen kÃ¶nnen
Paperclip ist eine selbstgehostete Orchestrierungsplattform, die es Ihnen ermÃ¶glicht, autonome KI-gesteuerte Organisationen aufzubauen und zu verwalten. Anstatt einzelne Chatbots zu jonglieren, gibt Paperclip Ihren KI-Agenten definierte Rollen, Berichtslinien und Zielhierarchien, damit sie gemeinsam auf gemeinsame GeschÃ¤ftsziele hinarbeiten. Sie legen monatliche Budgets pro Agent fest, pflegen unverÃ¤nderliche Audit-Trails jeder Entscheidung und behalten jederzeit die Ãœbersteuerungsfunktion auf Vorstandsebene.
Wenn Sie Paperclip auf Ihrem eigenen VPS betreiben, bleiben sensible GeschÃ¤ftsdaten, Agenten-Speicher und API-Zugangsdaten vollstÃ¤ndig auf Ihrer Infrastruktur. Sie verwenden Ihre eigenen API-SchlÃ¼ssel fÃ¼r Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor oder jede benutzerdefinierte Agenten-Laufzeitumgebung â€“ ohne ZwischenaufschlÃ¤ge auf Modellkosten und ohne externes SaaS-Abonnement.
Wichtige Funktionen von Paperclip
Hierarchische Organigramme
Definieren Sie Agentenrollen, Titel und Berichtslinien, die eine echte Unternehmensstruktur widerspiegeln, und ermÃ¶glichen so einen koordinierten autonomen Betrieb Ã¼ber Abteilungen hinweg.
Zielkaskadensystem
Verfolgen Sie Aufgaben von der Unternehmensmission Ã¼ber Teamziele bis hin zu individuellen Agentenaufgaben, um sicherzustellen, dass jede Agentenaktion mit den Ã¼bergeordneten GeschÃ¤ftszielen Ã¼bereinstimmt.
Agenten-Budgetkontrollen
Legen Sie monatliche API-Ausgabenlimits pro Agent fest, mit automatischer Pausierung bei 100 % und Vorwarnungen bei 80 %, um ausufernde Kosten ohne manuelle Ãœberwachung zu verhindern.
UnverÃ¤nderlicher Audit-Trail
Jede Agentenaktion und jeder Tool-Aufruf wird in einem manipulationssicheren Ticketsystem aufgezeichnet, was Ihnen vollstÃ¤ndige Transparenz und Rechenschaftspflicht fÃ¼r autonome Entscheidungen bietet.
Eigener Agent
UnterstÃ¼tzt Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex und jedes benutzerdefinierte Skript mit einer Heartbeat-Schnittstelle, sodass Sie das beste Modell fÃ¼r jede Rolle ohne Anbieterbindung wÃ¤hlen.
Multi-Unternehmens-Isolation
Betreiben Sie separate KI-Organisationen fÃ¼r mehrere Unternehmen von einer einzigen Bereitstellung aus, mit vollstÃ¤ndiger Datenisolation zwischen jedem Unternehmen.
Warum Sie Paperclip auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.