Paperclip ist eine selbstgehostete Orchestrierungsplattform, die es Ihnen ermÃ¶glicht, autonome KI-gesteuerte Organisationen aufzubauen und zu verwalten. Anstatt einzelne Chatbots zu jonglieren, gibt Paperclip Ihren KI-Agenten definierte Rollen, Berichtslinien und Zielhierarchien, damit sie gemeinsam auf gemeinsame GeschÃ¤ftsziele hinarbeiten. Sie legen monatliche Budgets pro Agent fest, pflegen unverÃ¤nderliche Audit-Trails jeder Entscheidung und behalten jederzeit die Ãœbersteuerungsfunktion auf Vorstandsebene.

Wenn Sie Paperclip auf Ihrem eigenen VPS betreiben, bleiben sensible GeschÃ¤ftsdaten, Agenten-Speicher und API-Zugangsdaten vollstÃ¤ndig auf Ihrer Infrastruktur. Sie verwenden Ihre eigenen API-SchlÃ¼ssel fÃ¼r Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor oder jede benutzerdefinierte Agenten-Laufzeitumgebung â€“ ohne ZwischenaufschlÃ¤ge auf Modellkosten und ohne externes SaaS-Abonnement.