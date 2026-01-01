9router mit 1 Klick installieren.
KI API-Routing-Proxy, der Token-Kosten reduziert und Anfragen automatisch auf über 40 LLM-Anbieter verteilt.
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Was Sie mit 9router erstellen können
9router ist ein selbst gehosteter KI API-Proxy, der zwischen Ihren KI Coding-Tools und beliebigen LLM-Anbietern sitzt. Er stellt einen OpenAI-kompatiblen Endpunkt bereit, sodass sich Tools wie Claude Code, Cursor, Cline und Copilot ohne Neukonfiguration verbinden können. Der RTK Token Saver komprimiert große Tool-Ausgaben — Git-Diffs, Grep-Ergebnisse und Verzeichnisbäume — bevor sie das Modell erreichen, wodurch die Eingabe-Token pro Anfrage um 20–40 % reduziert werden. Automatisches Fallback-Routing leitet Anfragen bei erreichten Kontingenten in Prioritätsreihenfolge über Abonnement-, günstige und kostenlose Anbieter weiter.
Beim Selbst-Hosting von 9router auf Ihrem VPS behalten Sie die Kontrolle über alle Anbieter-Zugangsdaten und Routing-Regeln. Sie verwalten Konten über ein Web-Dashboard, legen Token-Budgets pro Modell fest und verteilen Anfragen mit Round-Robin-Planung auf mehrere Konten — wodurch Sie Kosten reduzieren, ohne die Konfigurationen Ihrer KI-Tools ändern zu müssen.
Wichtige Funktionen von 9router
RTK-Token-Komprimierung
Komprimiert Tool-Ausgaben wie Git-Diffs und Verzeichnisbäume vor dem Senden an das Modell und spart dadurch 20–40 % der Eingabe-Token pro Anfrage.
Multi-Anbieter-Routing
Leitet Anfragen über mehr als 40 LLM-Anbieter weiter – mit automatischem Fallback von kostenpflichtigen zu kostenlosen Plänen, wenn Abonnement-Kontingente aufgebraucht sind.
Round-Robin-Planung
Verteilt Anfragen auf mehrere Konten pro Anbieter, um die Nutzung des Kontingents zu maximieren, bevor die monatlichen Limits zurückgesetzt werden.
OpenAI-kompatible API
Drop-in-Ersatz-Endpunkt unter /v1, sodass sich jedes Tool mit OpenAI-Protokoll ohne Neukonfiguration verbinden kann.
Caveman-Modus
Fügt ausgehenden Eingaben kurze Antwortanweisungen hinzu, um die Länge der Modellantworten um bis zu 65 % zu reduzieren.
Warum Sie 9router auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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