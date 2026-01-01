Ampache mit 1 Klick bereitstellen.
Open-Source Musik- und Video-Streaming-Server, der Ihre persönliche Mediensammlung in einen privaten Streaming-Dienst verwandelt.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Ampache
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Ampache erstellen können
Ampache ist eine selbstgehostete Medien-Streaming-Plattform, die persönliche Musik- und Videosammlungen in einen privaten Dienst verwandelt, der von jedem internetfähigen Gerät aus zugänglich ist. Ursprünglich im Jahr 2001 veröffentlicht und kontinuierlich unter der AGPL-Lizenz gepflegt, bietet es Multi-User-Unterstützung, intelligente Wiedergabelisten, On-the-fly-Transkodierung und Subsonic-API-Kompatibilität für eine breite Client-Unterstützung über mobile Apps, Desktop-Player und Hausautomationssysteme hinweg.
Im Gegensatz zu kommerziellen Streaming-Diensten speichert Ampache keine Hördaten bei Dritten, erhebt keine Abonnementgebühren und setzt der Bibliotheksgröße keine Grenzen. Selbst-Hosting gibt Ihnen volles Eigentum an Ihrer Musik und stellt sicher, dass Ihre Sammlung unabhängig von Lizenzänderungen der Plattform oder Dienstabschaltungen zugänglich bleibt.
Wichtige Funktionen von Ampache
On-the-Fly-Transkodierung
Verlustfreie FLAC-Dateien werden automatisch und in Echtzeit in mobilfreundliche Bitraten konvertiert, sodass Sie hochwertige Audio über Mobilfunknetze streamen können, ohne doppelte komprimierte Kopien speichern zu müssen.
Smarte Playlists
Erstellen Sie Playlists, die sich automatisch basierend auf Genre, Bewertung, Wiedergabezahl oder benutzerdefinierten Kriterien füllen und dabei das Entdeckungserlebnis von Streaming-Diensten mit Ihrer eigenen Bibliothek nachbilden.
Mehrbenutzerunterstützung
Erstellen Sie individuelle Konten für Familienmitglieder oder Mitarbeiter, jeweils mit separatem Wiedergabeverlauf, Playlists und Berechtigungsstufen, ohne Mediendateien zu duplizieren.
Subsonic API Kompatibilität
Verbinden Sie jede Subsonic-kompatible mobile App oder jeden Desktop-Client mit Ihrer Ampache-Instanz und erhalten Sie Zugriff von praktisch jedem Gerät, ohne an eine einzige Schnittstelle gebunden zu sein.
Podcasts und Radio
Streamen Sie Internetradiosender und abonnieren Sie Podcasts neben Ihrer Musikbibliothek, wodurch Ampache zu einem zentralen Ort für alle Audioinhalte wird.
Warum Sie Ampache auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.