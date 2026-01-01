Leantime ist ein Open-Source-Projektmanagement-System, das speziell für Teams entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Koordination ohne komplexe PM-Methodologien benötigen. Es kombiniert Kanban-Boards, Gantt-Diagramme, Zeiterfassungen, Wikis und einzigartige strategische Tools wie Lean Canvas und SWOT-Analyse in einer kohärenten Plattform – verfügbar in über 20 Sprachen mit LDAP- und OIDC-Unterstützung für Unternehmensumgebungen.

Das Selbst-Hosting von Leantime auf Ihrem VPS bedeutet unbegrenzte Benutzer, unbegrenzte Projekte und keine Pro-Platz-Lizenzkosten. Ihre Projektdaten, strategischen Pläne und Teamhistorie bleiben auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, unterstützt durch MariaDB für zuverlässige Persistenz.