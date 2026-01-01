AppFlowy mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzorientierter Open-Source-Arbeitsbereich, der Notizen, Wikis, Datenbanken und Projektmanagement als Notion-Alternative vereint.
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Was Sie mit AppFlowy erstellen können
AppFlowy ist eine Open-Source-Produktivitätsplattform, die als datenschutzfreundliche Alternative zu Notion entwickelt wurde und einen flexiblen blockbasierten Editor, Datenbankansichten und KI-gestützte Schreibunterstützung in einem einzigen kollaborativen Arbeitsbereich vereint. Mit Flutter und Rust entwickelt, bietet es native Leistung auf Desktop, Mobilgeräten und im Web, wobei alle Daten unter Ihrer Kontrolle bleiben.
Das Selbst-Hosting von AppFlowy eliminiert Abonnementgebühren pro Benutzer, entfernt den Zugriff Dritter auf sensible Dokumente und bietet unbegrenzte Arbeitsbereiche und Benutzer zu festen Infrastrukturkosten. Diese Vorlage stellt den kompletten AppFlowy Cloud-Stack — Web-Client, API-Backend, Authentifizierung, Objektspeicher und Datenbank — bereit, bereit für Verbindungen von AppFlowys nativen Desktop- und mobilen Anwendungen.
Wichtige Funktionen von AppFlowy
Blockbasierter Editor
Erstellen Sie umfangreiche Dokumente mit Text, Bildern, eingebetteten Inhalten und Medien mithilfe eines intuitiven Block-Editors, der konsistent auf Desktop, Mobilgeräten und im Web funktioniert, ohne Funktionslücken zwischen den Plattformen.
Flexible Datenbankansichten
Dieselben Daten als Tabelle, Kanban-Board, Kalender oder Galerie anzeigen und verwalten, sodass verschiedene Teammitglieder das Layout erhalten, das zu ihrem Workflow passt, ohne Informationen zu duplizieren.
KI-Schreibunterstützung
Generieren, fassen Sie zusammen und verfeinern Sie Inhalte direkt in Dokumenten mithilfe integrierter KI-Funktionen, die sich mit einem externen Anbieter (wie OpenAI oder Azure OpenAI) verbinden, der über einen API-Schlüssel konfiguriert wird – Daten werden von diesem Anbieter verarbeitet.
Echtzeit-Zusammenarbeit
Arbeiten Sie gleichzeitig mit Teamkollegen mithilfe einer konfliktfreien Synchronisierung, sodass mehrere Personen dasselbe Dokument bearbeiten können, ohne die Änderungen des jeweils anderen zu überschreiben.
Vollständige Datenhoheit
Alle Dokumente, Datenbanken und Dateianhänge werden auf Ihrer eigenen Infrastruktur ohne Anbieterbindung gespeichert, was die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen gewährleistet und die vollständige Kontrolle über die Aufbewahrung ermöglicht.
Warum Sie AppFlowy auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.