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Datenschutzorientiertes, Browser-basiertes PDF-Toolkit zum Zusammenführen, Aufteilen, Konvertieren und Sichern von PDFs, ohne Dateien irgendwo hochzuladen.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit BentoPDF erstellen können

BentoPDF ist ein datenschutzorientiertes PDF-Toolkit, das Dokumente vollständig im Browser des Benutzers verarbeitet – Dateien verlassen niemals den Client-Rechner oder berühren einen externen Server. Es ersetzt mehrere Online-PDF-Dienste durch eine einzige selbst gehostete Oberfläche, die Zusammenführen, Teilen, Seitenneuanordnung, Rotation, Bildkonvertierung, OCR, Komprimierung, Passwortschutz, Wasserzeichen, Kopf- und Fußzeilen sowie Metadatenbearbeitung abdeckt.

Für Teams und Organisationen, die sensible Dokumente verarbeiten – Verträge, Finanzberichte, juristische Dokumente – eliminiert das Selbst-Hosting von BentoPDF das Datenschutzrisiko, vertrauliche Dateien auf kommerzielle PDF-Dienste hochzuladen, die Kopien speichern oder die Nutzung protokollieren könnten. Da die gesamte Verarbeitung clientseitig erfolgt, dient der VPS nur der Weboberfläche, wodurch die Serverressourcenanforderungen minimal gehalten werden, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass Dokumente vollständig privat bleiben.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von BentoPDF

Clientseitige Verarbeitung

Die gesamte PDF-Bearbeitung erfolgt im Browser des Benutzers — Dokumente werden niemals auf den Server hochgeladen, sodass selbst die Host-Maschine die Dateiinhalte niemals sieht.

Zusammenführen, teilen und neu anordnen

Führen Sie mehrere PDFs zusammen, teilen Sie sie in einzelne Seiten oder Abschnitte auf und bringen Sie Seiten per Drag-and-Drop in Sekundenschnelle in die gewünschte Reihenfolge.

Integrierte OCR

Konvertieren Sie gescannte bildbasierte PDFs in vollständig durchsuchbare, auswählbare Textdokumente, ohne Dateien an einen Drittanbieter-Erkennungsdienst zu senden.

Dokumentensicherheit

Fügen Sie sensiblen PDFs vor der Verteilung Passwortschutz, Verschlüsselung und Wasserzeichen hinzu, oder entfernen Sie Beschränkungen von PDFs, die Ihnen gehören, um den Bearbeitungszugriff wiederzuerlangen.

Formatkonvertierung

Bilder in PDF konvertieren, Seiten als Bilder exportieren und Markdown mit Mermaid-Diagrammen in formatierte PDFs umwandeln – alles über dieselbe Oberfläche.

Warum Sie BentoPDF auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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