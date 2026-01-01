BentoPDF ist ein datenschutzorientiertes PDF-Toolkit, das Dokumente vollständig im Browser des Benutzers verarbeitet – Dateien verlassen niemals den Client-Rechner oder berühren einen externen Server. Es ersetzt mehrere Online-PDF-Dienste durch eine einzige selbst gehostete Oberfläche, die Zusammenführen, Teilen, Seitenneuanordnung, Rotation, Bildkonvertierung, OCR, Komprimierung, Passwortschutz, Wasserzeichen, Kopf- und Fußzeilen sowie Metadatenbearbeitung abdeckt.

Für Teams und Organisationen, die sensible Dokumente verarbeiten – Verträge, Finanzberichte, juristische Dokumente – eliminiert das Selbst-Hosting von BentoPDF das Datenschutzrisiko, vertrauliche Dateien auf kommerzielle PDF-Dienste hochzuladen, die Kopien speichern oder die Nutzung protokollieren könnten. Da die gesamte Verarbeitung clientseitig erfolgt, dient der VPS nur der Weboberfläche, wodurch die Serverressourcenanforderungen minimal gehalten werden, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass Dokumente vollständig privat bleiben.