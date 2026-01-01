BeaverHabits ist eine minimalistische, selbst gehostete App zur Gewohnheitsverfolgung, inspiriert von der „Don't break the chain“-Methodik. Im Gegensatz zu zielorientierten Gewohnheits-Apps konzentriert sich BeaverHabits ausschließlich auf das tägliche Check-in-Ritual – Gewohnheiten als erledigt markieren, Serien aufrechterhalten und die Konsistenz über die Zeit visualisieren, ohne die kognitive Belastung durch Ziele, Meilensteine oder Punktzahlen.

Das Selbst-Hosting von BeaverHabits auf Ihrem VPS hält Ihre persönlichen Routinedaten privat, ohne Abonnementgebühren und ohne Synchronisierungsdienste von Drittanbietern. Die App speichert alle Daten in einer lokalen SQLite-Datenbank und unterstützt Mehrbenutzerkonten, die Installation von iOS PWA, Tag-Filterung, tägliche Notizen, eine REST-API und Integrationen mit Home Assistant, Apple Kurzbefehlen und Stream Deck.