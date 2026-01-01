BeaverHabits als 1-Klick-Installation bereitstellen.
Minimalistischer, selbst gehosteter Gewohnheitstracker, der sich auf tägliche Check-ins und Serien konzentriert, ohne Ziele oder Komplexität.
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Was Sie mit BeaverHabits erstellen können
BeaverHabits ist eine minimalistische, selbst gehostete App zur Gewohnheitsverfolgung, inspiriert von der „Don't break the chain“-Methodik. Im Gegensatz zu zielorientierten Gewohnheits-Apps konzentriert sich BeaverHabits ausschließlich auf das tägliche Check-in-Ritual – Gewohnheiten als erledigt markieren, Serien aufrechterhalten und die Konsistenz über die Zeit visualisieren, ohne die kognitive Belastung durch Ziele, Meilensteine oder Punktzahlen.
Das Selbst-Hosting von BeaverHabits auf Ihrem VPS hält Ihre persönlichen Routinedaten privat, ohne Abonnementgebühren und ohne Synchronisierungsdienste von Drittanbietern. Die App speichert alle Daten in einer lokalen SQLite-Datenbank und unterstützt Mehrbenutzerkonten, die Installation von iOS PWA, Tag-Filterung, tägliche Notizen, eine REST-API und Integrationen mit Home Assistant, Apple Kurzbefehlen und Stream Deck.
Wichtige Funktionen von BeaverHabits
Tägliche Check-in-Übersicht
Ein Kalenderraster für jede Gewohnheit zeigt auf einen Blick Serien und Lücken, wodurch die tägliche Konsistenz leicht nachvollziehbar wird und motiviert, sie beizubehalten.
Tag-Filterung
Gewohnheiten nach Tags gruppieren und filtern für fokussierte Ansichten – sehen Sie nur Morgenroutinen, Gesundheitsgewohnheiten oder jede beliebige benutzerdefinierte Kategorie.
Tagesnotizen
Fügen Sie bis zu 1024 Zeichen Notizen pro Gewohnheit und Tag hinzu, um Kontext, Beobachtungen oder Gründe für das Auslassen zu erfassen.
REST API-Zugriff
Gewohnheitsdaten programmatisch abfragen und aktualisieren, wodurch die Automatisierung mit Apple Shortcuts, Home Assistant und Stream Deck über HabitDeck ermöglicht wird.
iOS PWA-Unterstützung
Installieren Sie BeaverHabits als Startbildschirm-App auf iPhone und iPad für ein natives Check-in-Erlebnis ohne Download aus dem App Store.
Warum Sie BeaverHabits auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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