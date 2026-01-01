Trip ist ein selbst gehosteter minimalistischer Karten-Tracker und Reiseplaner, der es Ihnen ermÃ¶glicht, interessante Orte (Points of Interest) auf interaktiven Karten zu sammeln und diese in strukturierte mehrtÃ¤gige Reiserouten zu verwandeln. Aufgebaut um eine saubere, ablenkungsfreie BenutzeroberflÃ¤che, konzentriert es sich auf die zwei AktivitÃ¤ten, die Reisende tatsÃ¤chlich wiederholen: Orte, die einen Besuch wert sind, zu markieren und diese zu Reisen mit Daten, Notizen und AnhÃ¤ngen zusammenzustellen.

Wenn Sie Trip auf Ihrem eigenen VPS betreiben, bleiben alle POIs, Reiserouten und Links zu Reisebegleitern innerhalb der Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Es gibt keine Telemetrie, keine Werbung und keine Drittanbieter-Cloud â€“ Ihre Ziele und ReiseplÃ¤ne verlassen niemals Ihren Server, wÃ¤hrend die OIDC-Integration es Ihnen ermÃ¶glicht, Trip bei Bedarf mit einer bestehenden Single-Sign-On-Einrichtung zu verbinden.