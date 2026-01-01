Trip mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Minimalistischer, selbstgehosteter Karten-Tracker und Reiseplaner zur Organisation von interessanten Orten und Mehrtagesrouten.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Trip
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Trip erstellen kÃ¶nnen
Trip ist ein selbst gehosteter minimalistischer Karten-Tracker und Reiseplaner, der es Ihnen ermÃ¶glicht, interessante Orte (Points of Interest) auf interaktiven Karten zu sammeln und diese in strukturierte mehrtÃ¤gige Reiserouten zu verwandeln. Aufgebaut um eine saubere, ablenkungsfreie BenutzeroberflÃ¤che, konzentriert es sich auf die zwei AktivitÃ¤ten, die Reisende tatsÃ¤chlich wiederholen: Orte, die einen Besuch wert sind, zu markieren und diese zu Reisen mit Daten, Notizen und AnhÃ¤ngen zusammenzustellen.
Wenn Sie Trip auf Ihrem eigenen VPS betreiben, bleiben alle POIs, Reiserouten und Links zu Reisebegleitern innerhalb der Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Es gibt keine Telemetrie, keine Werbung und keine Drittanbieter-Cloud â€“ Ihre Ziele und ReiseplÃ¤ne verlassen niemals Ihren Server, wÃ¤hrend die OIDC-Integration es Ihnen ermÃ¶glicht, Trip bei Bedarf mit einer bestehenden Single-Sign-On-Einrichtung zu verbinden.
Wichtige Funktionen von Trip
Interaktive POI-Karten
Legen Sie Interessante Orte ab, kategorisieren und filtern Sie diese auf anpassbaren Kartenkacheln, die auf Leaflet basieren, um eine schnelle, mobilfreundliche Erkundung zu ermÃ¶glichen.
MehrtÃ¤gige Reiserouten
Gruppieren Sie POIs in tagesaktuelle ReiseplÃ¤ne mit Notizen, Kosten und AnhÃ¤ngen, damit der gesamte Plan an einem Ort verfÃ¼gbar ist.
Reisezusammenarbeit
Teilen Sie Reisen mit Reisebegleitern, damit alle dieselbe Reiseroute und alle Aktualisierungen sehen, ohne sich durch Chat-VerlÃ¤ufe oder Tabellen wÃ¼hlen zu mÃ¼ssen.
OIDC Single Sign-On
Die optionale OpenID Connect-Anmeldung ermÃ¶glicht es Ihnen, Ihren bestehenden IdentitÃ¤tsanbieter wiederzuverwenden, anstatt ein separates Trip-Konto zu verwalten.
StandardmÃ¤ÃŸiger Datenschutz
Keine Telemetrie, kein Tracking oder keine Werbung â€” jeder Ort, jedes Foto und jede Reise bleibt auf Ihrem VPS unter Ihrer direkten Kontrolle.
Schlankes SQLite
Einzelner Container mit SQLite als Backend und einem einzigen Speichervolumen, was Backups und Migrationen zu einer unkomplizierten Dateikopie macht.
Warum Sie Trip auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.