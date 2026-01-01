Skills sind vorgefertigte Aufgaben-Vorlagen in jedem Agenten. Statt herauszufinden, was Sie fragen sollten, können Sie einfach eine Fähigkeit auswählen und der Agent führt Sie durch ein spezifisches Ergebnis – wie das Schreiben eines Blogbeitrags, die Durchführung einer Keyword-Recherche oder die Erstellung einer Datenschutzrichtlinie. Skills sind schneller, strukturierter und liefern bessere Ergebnisse, als wenn Sie mit einer freien Unterhaltung beginnen.