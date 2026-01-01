Website-Klonen ist ideal für alle, die bereits eine Website im Sinn haben – sei es ihre eigene, die eines Kunden oder eine, von der sie migrieren möchten. Besonders nützlich ist es für Kleinunternehmer, die eine veraltete Website aktualisieren möchten, ohne eine Agentur zu beauftragen, für Freelancer und Agenturen, die Kundenwebsites schneller neu erstellen möchten, und für alle, die von einem anderen Website-Baukasten, WordPress oder einer ähnlichen Plattform wechseln.