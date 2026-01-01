Ja. Zum Erstellen einer Web-App benötigen Sie keine Programmiererfahrung. Während traditionelle Entwicklung Sprachen wie HTML, CSS oder JavaScript und Frameworks wie Node.js oder Django erfordert, können Sie mit No-Code und KI-Tools wie Hostinger KI Builder Ihre Idee in eigenen Worten beschreiben und sofort eine funktionierende Web-App generieren – ohne Code zu schreiben.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden unter wie Sie eine Web-App erstellen.