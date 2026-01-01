KI-Baukasten – aus der Idee eine App erstellen
Mit KI eine App entwickeln
Idee und Kernfunktionen definieren
Idee beschreiben oder Vorlage wählen
Bearbeiten, testen und veröffentlichen
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Schneller, intelligenter und einfacher Erstellen mit Hostinger No-Code KI App-Builder
All-in-One KI Web-App-Baukasten
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Schnell veröffentlichen, noch schneller wachsen
Arbeitet mit Spitzentechnologie
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KI App-Baukasten: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist ein KI App-Baukasten?
Ein KI App-Baukasten ist ein Tool, mit dem Sie Apps oder Websites mithilfe künstlicher Intelligenz anstelle traditioneller Programmierung erstellen können. Sie beschreiben, was Sie erstellen möchten, und die KI generiert die App-Struktur, Logik und Benutzeroberfläche für Sie – auch technisch nicht versierte Benutzer können so eine App selber erstellen.
Kann ich ohne Programmierkenntnisse eine Web-App erstellen?
Ja. Zum Erstellen einer Web-App benötigen Sie keine Programmiererfahrung. Während traditionelle Entwicklung Sprachen wie HTML, CSS oder JavaScript und Frameworks wie Node.js oder Django erfordert, können Sie mit No-Code und KI-Tools wie Hostinger KI Builder Ihre Idee in eigenen Worten beschreiben und sofort eine funktionierende Web-App generieren – ohne Code zu schreiben.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden unter wie Sie eine Web-App erstellen.
Ist der Horizons KI-App-Baukasten für Startups oder MVPs geeignet?
Ja. Es ist ideal für Startups, Gründer und Teams, die Ideen schnell validieren möchten. Sie können eine Web-App erstellen und optimieren, ohne Entwickler einstellen zu müssen, was es einfacher macht, MVPs zu testen und frühzeitig Feedback zu sammeln.
Wie viel kostet es, eine App zu erstellen?
Die Entwicklungskosten für Web-Apps können sehr unterschiedlich sein. Der Aufbau einer App selbst mag erschwinglich sein, erfordert jedoch Zeit und technische Skills, während die Einstellung eines Entwicklerteams Tausende von Dollar kosten kann.
Die Verwendung einer No-Code-Plattform wie Hostinger KI Builder ist eine zugängliche, budgetfreundliche Option. Die Pläne sind erschwinglich, beginnend mit 2,99 €/Mon.. Sie ermöglichen es Ihnen, Apps ohne große Vorabinvestitionen zu entwickeln und zu starten.
Eine detaillierte Aufschlüsselung finden Sie unter Wie viel kostet eine Web-App?
Wie schnell kann ich eine App mit KI erstellen?
Sie gelangen in wenigen Minuten von der Idee zur App. Sobald Sie Ihre App-Idee beschreiben, erstellt die KI direkt eine voll funktionsfähige Web-App. Anschließend können Sie Funktionen verfeinern, das Layout anpassen und Ihre App vor der Veröffentlichung testen.
Welche Tools benötige ich für eine Web-App-Entwicklung?
Zum Programmieren benötigen Sie einen Codeeditor (wie Visual Studio Code), Versionskontrolle (wie GitHub) und Bereitstellungstools.Mit einem No-Code-App-Maker wie Hostinger KI Builder benötigen Sie nur eine Plattform – er verwaltet App-Erstellung, Hosting und Bereitstellung in einem nahtlosen Fluss.
Welche Arten von Apps kann ich mit einem No-Code KI App-Baukasten erstellen?
Sie können eine breite Auswahl an Web-Apps erstellen, darunter interne Tools, Dashboards, MVPs, Business-Apps, Buchungssysteme, SaaS und interaktive Web-Apps.
Der Hostinger Horizons KI App-Ersteller ist für die Entwicklung webbasierter Apps konzipiert, nicht für native mobile Apps.
Wie kann ich eine Web-App testen, Probleme beheben und sie veröffentlichen?
Bevor Sie live gehen, können Sie Ihre Web-App in der Vorschau ansehen und testen, um sicherzustellen, dass alles wie erwartet funktioniert. Mit Hostinger Horizons können Sie Ihre App in einer Sandbox-Umgebung testen und Probleme einfach beheben, indem Sie die KI auffordern, Anpassungen vorzunehmen – kein Coding oder manuelles Debugging erforderlich.
Sobald alles nach Ihren Wünschen abgeändert haben, lässt sich Ihre Web-App sofort mit 1 Klick online veröffentlichen. Hosting ist integriert, sodass keine separate Bereitstellung eingerichtet werden muss.
Weitere Details finden Sie in unserem Leitfaden zum Testen von Web-Apps.
Kann ich die App anpassen, nachdem KI sie erstellt hat?
Ja, Sie können Ihre Web-App oder Website weiter bearbeiten, nachdem KI sie generiert hat. Wenn Sie nur Text und Code bearbeiten möchten, sind keine Nachrichtengutschriften erforderlich, und Sie können dies direkt tun.
Sie können auch Hostinger KI Builder verwenden, um Änderungen vorzunehmen und brandneue Versionen Ihrer App oder Website zu generieren, sofern Sie genügend Nachrichtengutschriften haben. Beschreiben Sie einfach in einer Nachricht an unseren KI Web-App Builder, welche Änderungen Sie vornehmen möchten.
Wie ist meine Web-App gesichert?
Die Sicherheit von Web-Apps erfordert unter anderem die Einrichtung eines SSL-Zertifikats, die Verwaltung von Berechtigungen, den Schutz von Benutzerdaten und die Überwachung auf Bedrohungen. Hostinger Horizons kümmert sich standardmäßig um wesentliche Sicherheitsmaßnahmen, aber Sie können mehr über die besten Vorgehensweisen für die Sicherheit von Web-Apps erfahren.
Muss ich meine Web-App nach der Veröffentlichung warten?
Eine Web-App zu pflegen bedeutet, dass sie aktualisiert, sicher und reibungslos läuft. Dazu gehören Fehlerbehebungen, Aktualisierungen von Softwarekomponenten und Verbesserungen im Laufe der Zeit. Tools wie Hostinger KI Builder vereinfachen die Wartung, indem Updates und Hosting auf einer Plattform gebündelt werden.
Wie kann ich mit einer Web-App Geld verdienen?
Es gibt viele Möglichkeiten, mit einer Web-App Geld zu verdienen. Sie können Nutzer direkt über Abonnements oder einmalige Käufe abrechnen, Anzeigen schalten, Premium-Funktionen (Freemium-Modell) anbieten oder den Zugang zu spezialisierten Tools oder Inhalten verkaufen. Hostinger Horizons lässt sich in Zahlungssysteme integrieren, was die Einrichtung kostenpflichtiger Funktionen oder Dienste erleichtert.
Weitere Inspiration finden Sie in unseren Tipps, wie man eine Web-App monetarisiert.
Was ist besser: eine Web-App oder eine Website?
Websites zeigen statische oder semi-dynamische Inhalte an; Web-Apps bieten interaktive Funktionen wie Benutzerkonten oder Echtzeit-Updates. Welche Option besser ist, hängt von Ihren Zielen ab.
Erfahren Sie mehr dazu in unserem Vergleich von Web-App vs. Website.
Was ist besser: eine Web-App oder eine mobile App?
Web-Apps laufen im Browser, während native mobile Apps auf dem Gerät installiert werden. Web-Apps lassen sich einfacher bereitstellen und aktualisieren, während native mobile Apps eine tiefere Integration mit Gerätefunktionen ermöglichen.
In unserem umfassenden Vergleich von Web-App und nativer mobiler App erfahren Sie mehr über die Vor- und Nachteile.