Volle Kontrolle mit Codebearbeitung

Mit vollem Zugriff auf den Code Ihres Projekts können Sie Ihre Bedingungen verfeinern und Erstellen – alles in Hostinger KI Builder.
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Vom Prompt zum Ergebnis – mit Code bei Bedarf

KI verschafft Ihnen einen Vorsprung. Und wenn Sie Anpassungen vornehmen oder Fehler beheben möchten, erhalten Sie mit der Code-Bearbeitung die volle Kontrolle. Öffnen Sie eine beliebige Datei, nehmen Sie präzise Änderungen vor und sehen Sie die Ergebnisse sofort in der Vorschau.

Ob Sie das KI-Ergebnis verfeinern, benutzerdefinierte Logik einfügen oder Komponenten zur besseren Übersicht aufteilen – Sie haben von Anfang bis Ende die volle Kontrolle.

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PRAKTISCHE BEARBEITUNG

Mehr Kontrolle, mehr Flexibilität

Code nach Belieben anpassen

Sie haben im KI-Ergebnis einen Fehler entdeckt? Optimieren Sie den Code direkt und erhalten Sie genau das, was Sie brauchen – effizienter als mit einer Eingabeaufforderung.
Fügen Sie benutzerdefiniertes JavaScript hinzu oder integrieren Sie APIs von Drittanbietern – ohne Umwege oder Einschränkungen.
Sehen Sie Änderungen sofort und beheben Sie Probleme umgehend. Dank Live-Updates können Sie ohne Verzögerung erstellen und verfeinern.
Der Code-Editor ist in KI Builder integriert und kann bearbeitet, in der Vorschau angezeigt und wiederholt werden, ohne Ihr Projekt zu verlassen oder neue Tabs zu öffnen.

Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Die Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger KI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Chance, das neue Tool @Hostinger KI Builder auszuprobieren und muss sagen, dass ich beeindruckt war.

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger KI Builder ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger KI Builder ist eine neue und innovative Methode, um MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor Sie voll darauf setzen.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Kunden das zu Erstellen, was Sie wollen!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger KI Builder ist ein Tool, mit dem Sie eine Idee Erstellen können – Sie müssen sie nur erklären, und es funktioniert einfach.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich liebe es, wie es mit @Hostinger KI Builder vorangeht! Das neue KI Update (noun), aktualisiert (verb) hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern ich kenne auch viele andere Dinge.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich wundere mich, wie Hostinger KI Builder abgezogen hat... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend bereitzustellen.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner Liste gewartet hat, BIS Sie den KI Builder gemacht haben. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web-Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger KI Builder ist wirklich ein Game Changer im Vergleich zu allem anderen.Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog auf meiner Web-App einzurichten – ich dachte: 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps Erstellen, indem Sie einfach eine Prompt auf Hostinger KI Builder eingeben.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger KI Builder ausprobiert & es ist ein Game-Changer! Dieser No-Code KI App-Builder erstellt in wenigen Minuten glatte Websites & Apps – Designs, Codes & Schreiben für Sie. Einen Versuch wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger KI Builder können Sie ganz schöne Sachen Erstellen, im Gegensatz zu einem typischen Website-Baukasten – es ist mehr.

Bereit, Ihre Idee in die Realität umzusetzen?

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