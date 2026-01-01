Ein benutzerdefiniertes CRM erstellen, das für Ihr Unternehmen funktioniert
Ein CRM, das sich an Ihren Workflow anpasst – nicht umgekehrt
Ein CRM erstellen, das auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist
Professionelle Infrastruktur
Integrierte KI
Ihre Daten gehören vollständig Ihnen
Benutzerdefinierte CRMs erstellen – ohne Code, nur per Eingabeaufforderung
Vertriebspipeline CRM
Kundenbeziehungsmanager
Helpdesk CRM
WhatsApp CRM
CRM für Immobilien
So erstellen Sie mit KI ein benutzerdefiniertes CRM
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Vorgefertigte Vorlagen
Real estate CRM
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
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Entdecken Sie, was Horizons sonst noch für Ihr Unternehmen erstellen kann
Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons
Die Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger KI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe Coding-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Kunden das zu Erstellen, was Sie wollen!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich liebe es, wie es mit @Hostinger KI Builder vorangeht! Das neue KI Update (noun), aktualisiert (verb) hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern ich kenne auch viele andere Dinge.
Ich wundere mich, wie Hostinger KI Builder abgezogen hat... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend bereitzustellen.
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner Liste gewartet hat, BIS Sie den KI Builder gemacht haben. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web-Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps Erstellen, indem Sie einfach eine Prompt auf Hostinger KI Builder eingeben.
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.
Benutzerdefinierte CRM-Systeme: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist ein benutzerdefiniertes CRM?
Ein Custom CRM (Customer Relationship Manager) ist ein Tool, das speziell auf die Arbeitsweise Ihres Unternehmens zugeschnitten ist – auf Ihre Pipeline-Phasen, Ihre Kontaktfelder und Ihren Follow-up-Prozess. Im Gegensatz zu Standard-CRMs wie HubSpot oder Salesforce, die mit Funktionen ausgestattet sind, die Sie möglicherweise nie verwenden, bietet Ihnen ein Custom CRM genau das, was Sie benötigen und nichts, was Sie nicht benötigen. Mit KI Builder können Sie eines Erstellen, indem Sie einfach beschreiben, wie Ihr Unternehmen funktioniert – keine Programmier- oder technischen Kenntnisse erforderlich.
Warum sollte ich mein eigenes CRM erstellen, anstatt ein bestehendes zu nutzen?
Standard-CRMs eignen sich für viele Unternehmen, bringen jedoch Kompromisse mit sich – monatliche Gebühren, die mit Ihrem Team wachsen, Funktionen, die hinter höheren Preisstufen verborgen sind, und Workflows, die nicht ganz zu Ihrer Arbeitsweise passen. Wenn Sie mit Horizons Ihr eigenes CRM erstellen, erhalten Sie genau das Tool, das Ihr Unternehmen benötigt – ohne Plattformbeschränkungen, ohne unerwartete Preiserhöhungen und ohne Ihre Prozesse an die Software eines anderen anpassen zu müssen.
Welche Arten von CRMs kann ich mit Horizons erstellen?
Horizons kann ein benutzerdefiniertes CRM für nahezu jedes Unternehmen und jede Branche erstellen – hier sind einige der beliebtesten Beispiele:
- CRM für Vertriebsteams – verwalten Sie Leads, verfolgen Sie Geschäftsabschlüsse und halten Sie Ihre Pipeline in Bewegung.
- CRM für gemeinnützige Organisationen – verfolgen Sie Spender, verwalten Sie Beziehungen und überwachen Sie den Fortschritt von Spendenkampagnen.
- CRM für Anwaltskanzleien – verwalten Sie Mandantenfälle, verfolgen Sie die Kommunikation und behalten Sie Fristen im Blick.
- CRM für Personalbeschaffung – verfolgen Sie Kandidaten, verwalten Sie Pipelines und optimieren Sie Ihren Einstellungsprozess.
- CRM für Versicherungsvertreter – verwalten Sie Policen, verfolgen Sie Verlängerungen und pflegen Sie Kundenbeziehungen.
- CRM für Finanzberater – verfolgen Sie Kundenportfolios, überwachen Sie Interaktionen und verwalten Sie die erneute Kontaktaufnahme.
- CRM für Berater – verwalten Sie Kundenprojekte, erfassen Sie abrechenbare Zeiten und behalten Sie Projektleistungen im Blick.
Ihre Branche ist nicht dabei? Wenn Sie beschreiben können, wie Ihr Unternehmen Kundenbeziehungen verwaltet, kann Horizons ein passendes CRM erstellen. Ein praktisches Beispiel dafür, was möglich ist, finden Sie in unserem Leitfaden zur Erstellung eines CRM für den Vertrieb – derselbe Ansatz lässt sich auf jede Art von Unternehmen anwenden.
Benötige ich Programmierkenntnisse oder technisches Wissen, um ein benutzerdefiniertes CRM zu erstellen?
Überhaupt keine. Horizons verwendet einen dialogbasierten Ansatz zur Erstellung von Projekten – oft als Vibe Coding bezeichnet. Sie beschreiben einfach, wie Ihr Unternehmen funktioniert, und die KI erstellt in Echtzeit ein passendes CRM. Möchten Sie eine neue Pipeline-Phase hinzufügen? Fragen Sie einfach danach. Benötigen Sie ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld? Beschreiben Sie es. Möchten Sie das Layout ändern? Sagen Sie es Horizons, und es ist in wenigen Sekunden erledigt.
Wenn Sie mit dem Konzept noch nicht vertraut sind, erfahren Sie in unserem Leitfaden zu Vibe Coding alles, was Sie für den Einstieg wissen müssen.
Kann mein Team das CRM gemeinsam nutzen?
Ja – Horizons verfügt über ein integriertes Backend, das Benutzerkonten und Zugriffskontrollen bereits enthält. Sie können genau festlegen, wer sich anmelden kann, was diese Personen sehen und was sie tun können – ganz ohne externe Systeme oder Datenbanken einzurichten.
Was, wenn mein Unternehmen wächst und ich Änderungen vornehmen muss?
Das Aktualisieren Ihres CRM ist genauso einfach wie das Erstellen. Gehen Sie einfach zu Ihrem Projekt zurück, öffnen Sie es und chatten Sie mit KI Builder weiter – beschreiben Sie, was Sie ändern möchten, und es kümmert sich um den Rest. Es ist alles Teil der Vibe-Coding-Erfahrung, kein Entwickler erforderlich.
Und wenn Sie einen technischen Hintergrund haben oder weiter unten skalieren möchten, gibt Ihnen KI Builder vollen Zugriff auf den Code – so können Sie ihn so weit wie nötig mitnehmen.
Wie starte ich mit Horizons Baukasten für benutzerdefinierte CRMs?
Hier geht's los – klicken Sie einfach auf „Kostenlos starten“. Keine Kreditkarte erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können. Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, größere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihr CRM zu beschreiben, es zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich binden.
Gut zu wissen: KI-Credits werden auch für KI-Funktionen in Ihrem CRM verwendet – wie z. B. einen Chatbot oder eine intelligente Suche –, jedoch nur, wenn Ihre Nutzer damit interagieren.
Sobald Sie bereit sind zu veröffentlichen, wechseln Sie einfach zu einem unserer kostenpflichtigen Pläne. Hosting und Domain sind bereits enthalten, Sie müssen nichts weiter einrichten – klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“ und Ihr CRM geht online.
Ihnen gehen die Credits aus? Sie können jederzeit Credits nachkaufen und Ihren Verbrauch im Dashboard verfolgen.