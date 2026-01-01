Ein benutzerdefiniertes CRM erstellen, das für Ihr Unternehmen funktioniert

Erstellen Sie CRM-Apps, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind – einfach indem Sie mit KI chatten. Verfolgen Sie Leads, verwalten Sie Kontakte und erzielen Sie mehr Geschäftsabschlüsse – alles an einem Ort, ganz ohne technische Einrichtung.
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Ein benutzerdefiniertes CRM erstellen, das für Ihr Unternehmen funktioniert

Ein CRM, das sich an Ihren Workflow anpasst – nicht umgekehrt

Alles, was Sie benötigen, um ein benutzerdefiniertes CRM zu erstellen, zu veröffentlichen und zu betreiben – alles an einem Ort.

Ein CRM erstellen, das auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist

Beschreiben Sie, wie Ihr Unternehmen funktioniert, und KI Builder erstellt ein CRM, das genau zu Ihrem Workflow passt – zu Ihrer Pipeline, Ihren Labels, Ihrem Follow-up-Rhythmus.

Professionelle Infrastruktur

Professionelles Hosting, benutzerdefinierte Domain und Business E-Mail an einem Ort – alles, was Sie benötigen, um Vertrauen bei Ihrer Zielgruppe aufzubauen.

Integrierte KI

Generieren Sie Antworten in Sekunden, stellen Sie einen 24/7 Kundensupport-Chatbot bereit und halten Sie Ihr Unternehmen am Laufen – selbst während Sie schlafen.

Ihre Daten gehören vollständig Ihnen

Im Gegensatz zu Standard-CRMs, die Sie in ihre Plattform einbinden, bietet Ihnen ein von KI Builder entwickeltes CRM volle Eigentum – und schützt Sie vor Preis, Funktion und Plattform-Lock-In.
Ein CRM, das sich an Ihren Workflow anpasst – nicht umgekehrt

Benutzerdefinierte CRMs erstellen – ohne Code, nur per Eingabeaufforderung

Von einfachen Kontaktmanagern bis hin zu vollständig benutzerdefinierten Vertriebspipelines – entdecken Sie beliebte CRM-Beispiele oder legen Sie direkt mit einer vorgefertigten Eingabeaufforderung los, und beginnen Sie innerhalb von Sekunden mit dem Erstellen.
Benutzerdefinierte CRMs erstellen – ohne Code, nur per Eingabeaufforderung

Vertriebspipeline CRM

Verwalten Sie Leads und Deals an einem Ort und steigern Sie Ihren Umsatz – ganz ohne CRM-Lizenz.Jetzt erstellen
Bewahren Sie alle Kundeninformationen, Kommunikationsverläufe und wichtigen Termine an einem Ort auf – damit sich jede Interaktion persönlich anfühlt und nichts übersehen wird.Jetzt erstellen
Unterstützen Sie Ihr Support-Team dabei, jede Kundenanfrage im Blick zu behalten – verwalten Sie Tickets, weisen Sie Agenten zu, verfolgen Sie Reaktionszeiten und lösen Sie Probleme schneller.Jetzt erstellen
Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes CRM für Ihr WhatsApp-Unternehmen – verwalten Sie Leads, verfolgen Sie Gespräche nach und erzielen Sie schneller Geschäftsabschlüsse.Jetzt erstellen
Unterstützen Sie Makler dabei, Leads zu verwalten, Immobilienbesichtigungen nachzuverfolgen und Abschlüsse schneller zu erzielen.Jetzt erstellen

So erstellen Sie mit KI ein benutzerdefiniertes CRM

01

Ihre Idee beschreiben

Beschreiben Sie, wie Ihr Unternehmen arbeitet, und KI erstellt ein passendes CRM. Oder legen Sie direkt mit einer unserer professionell gestalteten Vorlagen los. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich.
02

Anpassen und testen

Machen Sie Ihr CRM wirklich zu Ihrem eigenen. Chatten Sie einfach mit KI, um Workflows, Geschäftslogik, Benutzerrollen und Berechtigungen anzupassen – und sehen Sie sich alles vor der Veröffentlichung in einer Live-Vorschau an.
03

Mit 1 Klick veröffentlichen

„Veröffentlichen“ klicken und Ihr benutzerdefiniertes CRM geht live. Ihr Team kann sofort mit der Verwaltung von Leads und dem Abschluss von Geschäften beginnen – ganz ohne technische Einrichtung.

Vorlage wählen. Individuell anpassen.

Wählen Sie eine professionell gestaltete Vorlage, passen Sie sie mit KI-gestützten oder visuellen Bearbeitungen an und bringen Sie Ihre Website schneller online.

Vorgefertigte Vorlagen

Real estate CRM

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CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

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Entdecken Sie umfassende Tutorials, Anleitungen und Schritt-für-Schritt-Anweisungen, mit denen Sie in kürzester Zeit vom Anfänger zum KI-Profi werden. Hier finden Sie alles, was Sie für Ihr erstes KI-Projekt benötigen, und vieles mehr.
Erste-Schritte-Anleitung

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Eingabeaufforderungen optimieren

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Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

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Entdecken Sie, was Horizons sonst noch für Ihr Unternehmen erstellen kann

WhatsApp CRM

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Unternehmenspräsentation

E-Commerce-Apps und Online-Shops

Individuelle Buchungsseite und App

Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Die Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger KI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe Coding-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Kunden das zu Erstellen, was Sie wollen!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich liebe es, wie es mit @Hostinger KI Builder vorangeht! Das neue KI Update (noun), aktualisiert (verb) hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern ich kenne auch viele andere Dinge.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich wundere mich, wie Hostinger KI Builder abgezogen hat... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend bereitzustellen.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner Liste gewartet hat, BIS Sie den KI Builder gemacht haben. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web-Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps Erstellen, indem Sie einfach eine Prompt auf Hostinger KI Builder eingeben.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

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Benutzerdefinierte CRM-Systeme: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ein Custom CRM (Customer Relationship Manager) ist ein Tool, das speziell auf die Arbeitsweise Ihres Unternehmens zugeschnitten ist – auf Ihre Pipeline-Phasen, Ihre Kontaktfelder und Ihren Follow-up-Prozess. Im Gegensatz zu Standard-CRMs wie HubSpot oder Salesforce, die mit Funktionen ausgestattet sind, die Sie möglicherweise nie verwenden, bietet Ihnen ein Custom CRM genau das, was Sie benötigen und nichts, was Sie nicht benötigen. Mit KI Builder können Sie eines Erstellen, indem Sie einfach beschreiben, wie Ihr Unternehmen funktioniert – keine Programmier- oder technischen Kenntnisse erforderlich.

Standard-CRMs eignen sich für viele Unternehmen, bringen jedoch Kompromisse mit sich – monatliche Gebühren, die mit Ihrem Team wachsen, Funktionen, die hinter höheren Preisstufen verborgen sind, und Workflows, die nicht ganz zu Ihrer Arbeitsweise passen. Wenn Sie mit Horizons Ihr eigenes CRM erstellen, erhalten Sie genau das Tool, das Ihr Unternehmen benötigt – ohne Plattformbeschränkungen, ohne unerwartete Preiserhöhungen und ohne Ihre Prozesse an die Software eines anderen anpassen zu müssen.

Horizons kann ein benutzerdefiniertes CRM für nahezu jedes Unternehmen und jede Branche erstellen – hier sind einige der beliebtesten Beispiele:

  • CRM für Vertriebsteams – verwalten Sie Leads, verfolgen Sie Geschäftsabschlüsse und halten Sie Ihre Pipeline in Bewegung.
  • CRM für gemeinnützige Organisationen – verfolgen Sie Spender, verwalten Sie Beziehungen und überwachen Sie den Fortschritt von Spendenkampagnen.
  • CRM für Anwaltskanzleien – verwalten Sie Mandantenfälle, verfolgen Sie die Kommunikation und behalten Sie Fristen im Blick.
  • CRM für Personalbeschaffung – verfolgen Sie Kandidaten, verwalten Sie Pipelines und optimieren Sie Ihren Einstellungsprozess.
  • CRM für Versicherungsvertreter – verwalten Sie Policen, verfolgen Sie Verlängerungen und pflegen Sie Kundenbeziehungen.
  • CRM für Finanzberater – verfolgen Sie Kundenportfolios, überwachen Sie Interaktionen und verwalten Sie die erneute Kontaktaufnahme.
  • CRM für Berater – verwalten Sie Kundenprojekte, erfassen Sie abrechenbare Zeiten und behalten Sie Projektleistungen im Blick.

Ihre Branche ist nicht dabei? Wenn Sie beschreiben können, wie Ihr Unternehmen Kundenbeziehungen verwaltet, kann Horizons ein passendes CRM erstellen. Ein praktisches Beispiel dafür, was möglich ist, finden Sie in unserem Leitfaden zur Erstellung eines CRM für den Vertrieb – derselbe Ansatz lässt sich auf jede Art von Unternehmen anwenden.

Überhaupt keine. Horizons verwendet einen dialogbasierten Ansatz zur Erstellung von Projekten – oft als Vibe Coding bezeichnet. Sie beschreiben einfach, wie Ihr Unternehmen funktioniert, und die KI erstellt in Echtzeit ein passendes CRM. Möchten Sie eine neue Pipeline-Phase hinzufügen? Fragen Sie einfach danach. Benötigen Sie ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld? Beschreiben Sie es. Möchten Sie das Layout ändern? Sagen Sie es Horizons, und es ist in wenigen Sekunden erledigt.

Wenn Sie mit dem Konzept noch nicht vertraut sind, erfahren Sie in unserem Leitfaden zu Vibe Coding alles, was Sie für den Einstieg wissen müssen.

Ja – Horizons verfügt über ein integriertes Backend, das Benutzerkonten und Zugriffskontrollen bereits enthält. Sie können genau festlegen, wer sich anmelden kann, was diese Personen sehen und was sie tun können – ganz ohne externe Systeme oder Datenbanken einzurichten.

Das Aktualisieren Ihres CRM ist genauso einfach wie das Erstellen. Gehen Sie einfach zu Ihrem Projekt zurück, öffnen Sie es und chatten Sie mit KI Builder weiter – beschreiben Sie, was Sie ändern möchten, und es kümmert sich um den Rest. Es ist alles Teil der Vibe-Coding-Erfahrung, kein Entwickler erforderlich.

Und wenn Sie einen technischen Hintergrund haben oder weiter unten skalieren möchten, gibt Ihnen KI Builder vollen Zugriff auf den Code – so können Sie ihn so weit wie nötig mitnehmen.

Hier geht's los – klicken Sie einfach auf „Kostenlos starten“. Keine Kreditkarte erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können. Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, größere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihr CRM zu beschreiben, es zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich binden.

Gut zu wissen: KI-Credits werden auch für KI-Funktionen in Ihrem CRM verwendet – wie z. B. einen Chatbot oder eine intelligente Suche –, jedoch nur, wenn Ihre Nutzer damit interagieren.

Sobald Sie bereit sind zu veröffentlichen, wechseln Sie einfach zu einem unserer kostenpflichtigen Pläne. Hosting und Domain sind bereits enthalten, Sie müssen nichts weiter einrichten – klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“ und Ihr CRM geht online.

Ihnen gehen die Credits aus? Sie können jederzeit Credits nachkaufen und Ihren Verbrauch im Dashboard verfolgen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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