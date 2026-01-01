Zeigen Sie Ihre Arbeit mit einer Präsentationswebsite oder -App

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So erstellen Sie mit KI eine Präsentationswebsite oder -App
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Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons
Die Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger KI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe Coding-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Kunden das zu Erstellen, was Sie wollen!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich liebe es, wie es mit @Hostinger KI Builder vorangeht! Das neue KI Update (noun), aktualisiert (verb) hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern ich kenne auch viele andere Dinge.
Ich wundere mich, wie Hostinger KI Builder abgezogen hat... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend bereitzustellen.
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner Liste gewartet hat, BIS Sie den KI Builder gemacht haben. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web-Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps Erstellen, indem Sie einfach eine Prompt auf Hostinger KI Builder eingeben.
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.
Website und App zur Unternehmenspräsentation: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist eine Unternehmenspräsentationswebsite?
Eine Unternehmens-Showcase Website ist Ihre professionelle Online-Präsenz – ein Ort, an dem potenzielle Kunden entdecken können, wer Sie sind, Ihre Arbeit erkunden und sich entscheiden, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Eine großartige Showcase umfasst normalerweise eine Portfoliogalerie oder Projektseiten, Serviceseiten, Fallstudien, Kundenreferenzen und eine klare Möglichkeit, einen Anruf zu buchen oder Kontakt aufzunehmen – die genaue Mischung hängt von Ihrem Unternehmenstyp ab. Im Gegensatz zu einer einfachen Webseite ist sie darauf ausgelegt, einen starken ersten Eindruck zu hinterlassen und Besucher in Kunden zu verwandeln. Mit KI Builder können Sie eine erstellen, die genau das enthält, was Sie benötigen – beschreiben Sie es einfach und KI kümmert sich um den Rest.
Wer kann mit KI Builder eine Showcase Website oder App Erstellen?
Jeder, der online professionell auftreten und mehr Kunden gewinnen möchte – Freiberufler, Künstler, Berater, Coaches, Agenturen, Inhaber kleiner Unternehmen und viele mehr. Wenn Ihr Unternehmen eine professionelle Online-Präsenz benötigt, kann Horizons eine Präsentation erstellen, die zu Ihrer Arbeitsweise passt.
Wie erstelle ich eine Präsentationswebsite ohne technische Kenntnisse?
Horizons verwendet einen dialogbasierten Ansatz zur Erstellung von Projekten – oft als Vibe Coding bezeichnet. Sie beschreiben einfach in natürlicher Sprache, was Sie möchten, und die KI erstellt es in Echtzeit für Sie.
Möchten Sie eine Portfolio-Galerie hinzufügen? Fragen Sie einfach danach. Benötigen Sie ein Kontaktformular? Beschreiben Sie es. Möchten Sie das Design an Ihre Markenfarben anpassen? Sagen Sie es Horizons, und es ist in wenigen Sekunden erledigt.
Horizons funktioniert außerdem in über 80 Sprachen, sodass Sie in Ihren eigenen Worten erstellen können – ganz ohne technisches Fachvokabular. Wenn Sie neu in diesem Bereich sind, erklärt Ihnen unser Leitfaden zu Vibe Coding alles, was Sie für den Einstieg wissen müssen.
Kann ich mit KI Builder ein Clientportal erstellen?
Ja – und genau hier hebt sich Horizons wirklich ab. Dank des integrierten Backends können Sie ein vollständig benutzerdefiniertes Kundenportal mit Benutzeranmeldungen, Dateifreigabe, Projektaktualisierungen und vielem mehr erstellen – alles unter Ihrer eigenen Marke. Ihre Kunden erhalten einen professionellen Bereich, in dem sie stets auf dem Laufenden bleiben, und Sie behalten die volle Kontrolle darüber, was sie sehen und tun können.
Wird meine Präsentationswebsite bei Google angezeigt?
Ja, Ihre Präsentationswebsite verfügt von Anfang an über integrierte SEO-Optimierung, die automatisch eingerichtet wird. Wichtige technische Dateien wie sitemap.xml, robots.txt und llms.txt werden automatisch für Sie erstellt, damit Suchmaschinen und KI-Tools wie ChatGPT und Perplexity Ihre Inhalte verstehen können – ganz ohne technische Einrichtung Ihrerseits.
Sie können außerdem Marketing-Integrationen nutzen, um Ihre Präsentationswebsite zu bewerben und neue Kunden über die wichtigsten Kanäle zu erreichen.
Was, wenn mein Unternehmen wächst und ich Änderungen vornehmen muss?
Die Aktualisierung Ihrer Präsentationswebsite oder -App ist genauso einfach wie deren Erstellung. Kehren Sie einfach zu Ihrem Projekt zurück, öffnen Sie es und chatten Sie weiter mit Horizons – beschreiben Sie die gewünschten Änderungen, und Horizons kümmert sich um den Rest. So funktioniert Vibe Coding – ganz ohne Entwickler.
Und wenn Sie über technisches Wissen verfügen oder Ihr Projekt später weiter ausbauen möchten, erhalten Sie mit Horizons vollständigen Zugriff auf den Code – sodass Sie es beliebig erweitern können.
Wie viel kostet es, mit Horizons eine Präsentationswebsite oder -App zu erstellen?
Sie können kostenlos starten – keine Kreditkarte erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können. Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, größere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihre Präsentationswebsite oder -App zu beschreiben, sie zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich binden.
Gut zu wissen: KI-Credits werden auch für KI-Funktionen in Ihrer Website oder App verwendet – wie z. B. einen Chatbot oder eine intelligente Suche –, jedoch nur, wenn Ihre Nutzer damit interagieren.
Wenn Sie bereit sind zu veröffentlichen, sind kostenpflichtige Pläne ab 2,99 €/Mon. erhältlich. Hosting und Domain sind enthalten, Sie müssen nichts weiter einrichten. Klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“ und Ihre Präsentationswebsite geht online.
Ihnen gehen die Credits aus? Sie können jederzeit Credits nachkaufen und Ihren Verbrauch im Dashboard verfolgen.
Was ist der Unterschied zwischen Horizons und Hostinger Website-Baukasten für eine Unternehmenspräsentation?
Hostinger bietet zwei Möglichkeiten, eine Website zur Unternehmenspräsentation zu erstellen – mit der Vibe Coding-Plattform Horizons und Hostingers Drag-and-Drop Website-Baukasten. Der Unterschied steckt bereits im Namen.
Hostinger Website-Baukasten bietet Ihnen die Option, mit einer Vorlage zu starten oder anhand einer Beschreibung eine Unternehmenswebsite zu erstellen und diese anschließend per Drag-and-Drop vorgefertigter Elemente anzupassen. Es eignet sich hervorragend für alle, die schnell eine übersichtliche und professionelle Portfolio-Website für ihr Unternehmen veröffentlichen möchten.
Horizons verfolgt einen dialogbasierten Ansatz – Sie chatten mit KI und Ihre Änderungen werden in Echtzeit umgesetzt, wodurch Sie deutlich mehr Freiheit bei der Anpassung erhalten. Dank des integrierten Backends können Sie außerdem fortschrittlichere Projekte erstellen – beispielsweise Kundenportale mit Benutzeranmeldungen und Mitgliedschaftsfunktionen. Und wenn Sie möchten, erhalten Sie vollständigen Zugriff auf den Code.
Beide Tools wurden für Menschen ohne technisches Wissen entwickelt – der Unterschied liegt in der Arbeitsweise und darin, wie viel Flexibilität Sie benötigen.