MVP-Entwicklung leicht gemacht mit KI
Erstellen, testen und skalieren – ohne Risiko
Von der Idee zum funktionsfähigen MVP – in Minuten
Schnell veröffentlichen, schneller skalieren
Gehen Sie mit 1 Klick live – Hosting, Domain, Business E-Mail sind inklusive. Ohne Drittanbieter-Tools, ohne Verzögerungen.
Entwickelt, um mit Ihnen zu wachsen
Datenbanken, Benutzerkonten und Dateispeicher sind von Anfang an integriert. Wenn Sie skalieren möchten, ist alles, was Sie benötigen, bereits vorhanden.
Zu einem Bruchteil der Kosten
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Ihre Idee ist nur eine Eingabe weit entfernt
SaaS-Produkt MVP
On-Demand-Service MVP
Internes Tool MVP
Nischen-E-Commerce MVP
So entwickeln Sie ein Minimum Viable Product
Ihre Idee beschreiben
Mit 1 Klick veröffentlichen
Testen und iterieren
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Entdecken Sie, was Horizons sonst noch für Ihr Unternehmen erstellen kann
Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons
Die Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger KI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe Coding-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Kunden das zu Erstellen, was Sie wollen!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich liebe es, wie es mit @Hostinger KI Builder vorangeht! Das neue KI Update (noun), aktualisiert (verb) hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern ich kenne auch viele andere Dinge.
Ich wundere mich, wie Hostinger KI Builder abgezogen hat... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend bereitzustellen.
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner Liste gewartet hat, BIS Sie den KI Builder gemacht haben. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web-Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps Erstellen, indem Sie einfach eine Prompt auf Hostinger KI Builder eingeben.
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.
MVP-Baukasten: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist MVP-Entwicklung?
MVP-Entwicklung ist der Prozess der Erstellung eines Minimum Viable Product – einer vereinfachten Version Ihrer Idee mit gerade genug Funktionen, um sie mit echten Nutzern zu testen. So sehen Sie, ob Ihr Produkt reale Probleme Ihrer Nutzer löst, bevor Sie von Anfang an zu viel Geld investieren. Erfahren Sie mehr in unserem MVP-Leitfaden.
Was ist der Unterschied zwischen einem Prototyp und einem MVP?
Ein Prototyp dient der Visualisierung – er ist eine interaktive Vorschau, die Sie mit Entscheidungsträgern teilen, um Feedback zu sammeln, bevor Sie etwas erstellen. Ein MVP ist die erste echte, funktionierende Version Ihres Produkts, ausgestattet mit gerade genug Funktionen, um es zu veröffentlichen und mit echten Benutzern zu testen. Kurz gesagt: Sie erstellen einen Prototyp, um Ihr Konzept zu validieren, und Sie entwickeln ein MVP, um es in der realen Welt zu testen. Erfahren Sie mehr in unserem Prototyp vs. MVP-Leitfaden.
Wie genau erstellt die KI in Hostinger Horizons ein MVP?
Horizons verwendet fortschrittliche KI-Modelle, um Code, Design und Inhalte basierend auf Ihren Eingabeaufforderungen zu generieren. All dies wird in einer funktionierenden Web-App gebündelt, sodass aus Ihrer Idee in Minuten ein funktionsfähiges MVP entsteht.
Wann sollte ich einen No-Code MVP-Baukasten wählen und wann einen Entwickler beauftragen?
Nutzen Sie einen No-Code MVP-Baukasten, um Ihre Idee schnell und kostengünstig zu validieren. Sobald Sie den Bedarf nachweisen und erweiterte Anpassungen im großen Maßstab rechtfertigen können, ist die Beauftragung von Entwicklern eine Option. Mit Horizons können Sie Ihre Idee schnell und ohne finanzielle oder zeitliche Einschränkungen testen und weiterentwickeln.
Was kostet die MVP-Entwicklung?
Die Entwicklung eines herkömmlichen MVPs kann Tausende von Dollar kosten und Wochen dauern. Mit Horizons können Sie kostenlos starten – ganz ohne Kreditkarte. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können.
Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, größere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihr MVP zu beschreiben, es zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich binden. Sobald Sie bereit sind zu veröffentlichen, wechseln Sie einfach zu einem unserer kostenpflichtigen Pläne. Hosting, Domain und SEO-Optimierung sind bereits enthalten – klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“ und Ihr MVP geht online.
Gehen Ihnen die Credits aus? Sie können jederzeit Credits nachkaufen und Ihren Verbrauch im Dashboard verfolgen.
Muss ich programmieren können, um ein MVP zu erstellen?
Überhaupt keine. KI Builder verwendet beim Erstellen einen konversativen Ansatz – oft Vibe-Coding genannt. Sie beschreiben einfach, was Sie Erstellen möchten, und KI erweckt es in Echtzeit zum Leben. Möchten Sie eine Funktion hinzufügen? Fragen Sie einfach. Müssen Sie einen Benutzerfluss ändern? Beschreiben Sie es. Wenn Sie das Konzept neu kennen, führt Sie unser Vibe-Coding-Leitfaden durch alles, was Sie wissen müssen.
Wie lange dauert es, ein MVP mit Horizons KI MVP-Baukasten zu erstellen?
Ihr erstes MVP kann innerhalb weniger Minuten einsatzbereit sein – beschreiben Sie einfach Ihre Idee und Horizons erstellt es sofort. Danach hängt alles von Ihnen und der Komplexität Ihrer Idee ab. Je mehr Funktionen Sie hinzufügen oder optimieren möchten, desto mehr Eingabeaufforderungen werden Sie verwenden – aber jede Änderung ist nur eine Unterhaltung entfernt. Wenn Sie zufrieden sind, genügt 1 Klick für die Veröffentlichung.
Kann ich mit einem MVP Geld verdienen?
Ja. Sie können Zahlungstools wie Stripe integrieren, um Abos, Dienstleistungen oder Einmalzahlungen direkt in Ihrem MVP anzubieten.
Was ist, wenn ich nach der Veröffentlichung Änderungen vornehmen muss?
Das Aktualisieren Ihres MVP ist genauso einfach wie dessen Entwicklung. Gehen Sie einfach zurück zu Ihrem Projekt, öffnen Sie es und chatten Sie weiter mit Horizons – beschreiben Sie Ihre gewünschten Änderungen, und Horizons kümmert sich um den Rest. Das ist alles Teil des intuitiven Vibe Coding-Ansatzes, der keinerlei Entwicklerkenntnisse erfordert. Und falls Sie über technisches Know-how verfügen oder Ihr Projekt skalieren möchten, erhalten Sie mit Horizons vollen Zugriff auf den Code.
Wie teste ich ein MVP?
Sie können Ihr MVP vor der Veröffentlichung in der Vorschau überprüfen und mit Nutzern teilen, Feedback sammeln und optimieren. Durch das Testen vorab können Sie die Nachfrage validieren und Ihr Produkt verbessern, bevor Sie skalieren.
Wie hoste ich eine Web-App?
Hosting ist in Horizons enthalten. Veröffentlichen Sie Ihr MVP mit einem Klick, sobald es fertig ist – inklusive einer schnellen, sicheren Hosting-Plattform und einem benutzerdefinierten Domainnamen.