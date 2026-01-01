Erstellen Sie interne Tools, die Ihr Team tatsächlich nutzt

Von Dashboards bis hin zu Mitarbeiterportalen – erstellen Sie benutzerdefinierte Tools, die manuelle Arbeit reduzieren, die Produktivität Ihres Teams steigern und Ihnen mehr Zeit für das geben, was Ihr Unternehmen tatsächlich voranbringt. Beschreiben Sie einfach, was Sie benötigen. Kenntnisse zu Programmieren und Technik sind nicht erforderlich.
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Erstellen Sie interne Tools, die Ihr Team tatsächlich nutzt

Ihr Team verdient Besseres als Tabellenkalkulationen

Alles, was Sie zum Erstellen, Veröffentlichen und Betreiben benutzerdefinierter Tools für Ihr Team benötigen – an einem Ort.

Schneller vorankommen – mit den richtigen Tools

Beschreiben Sie einfach, was Ihr Team benötigt, und KI erstellt es – ganz ohne Programmierung. Bieten Sie Ihrem Team bessere Tools, reduzieren Sie die manuelle Arbeit und skalieren Sie schneller mit den gleichen Ressourcen.

Alles, um Ihr Wachstum anzukurbeln

Hosting, Domain und E-Mail – alles inklusive. Einfache Einrichtung für Marketing- und Zahlungstools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense und mehr.

Machen Sie Ihre Tools mit KI intelligenter

Fügen Sie jedem internen Tool einen intelligenten Chatbot oder eine intelligente Suche hinzu – ohne sich bei einem Drittanbieter registrieren oder eine zusätzliche Rechnung bezahlen zu müssen.

Speichern und verwalten Sie Ihre Daten mühelos

Benutzerkonten, Datenbanken und Dateispeicher sind integriert. Ihre Tools funktionieren vom ersten Tag an wie eine vollwertige App – ohne technische Einrichtung.
Ihr Team verdient Besseres als Tabellenkalkulationen

Einige benutzerdefinierte interne Tools können Sie mit KI Builder Erstellen

Von einfachen Trackern bis hin zu vollständig angepassten Dashboards. Entdecken Sie beliebte Beispiele oder starten Sie direkt mit einer fertigen Eingabeaufforderung – erstellen Sie in Sekunden.
Einige benutzerdefinierte interne Tools können Sie mit KI Builder Erstellen

Verkaufs-Dashboard

Sehen Sie genau, wie Ihr Unternehmen abschneidet – verfolgen Sie Umsatz, Deals und Ziele in einer übersichtlichen Ansicht, die in Echtzeit aktualisiert wird.Jetzt erstellen
Halten Sie jedes Projekt im Zeitplan – weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Fristen fest und überwachen Sie den Fortschritt, ohne ständig per E-Mail nach Updates fragen zu müssen.Jetzt erstellen
Helfen Sie Ihrem Team, Aufgaben zu organisieren, Prioritäten festzulegen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.Jetzt erstellen
Helfen Sie Ihrem Vertriebsteam, professionelle Angebote schneller zu erstellen und zu versenden. Passen Sie Dienstleistungen, Preise und Zeitpläne an, berechnen Sie Gesamtbeträge automatisch und exportieren Sie sie mit einem Klick als PDF.Jetzt erstellen
Erstellen Sie einen intelligenten Chatbot, der rund um die Uhr Fragen beantwortet, Kunden anleitet oder allgemeine Aufgaben automatisiert.Jetzt erstellen
Beschleunigen Sie die Einarbeitung neuer Mitarbeiter – zentralisieren Sie Dokumente, Checklisten und Schulungsmaterialien an einem Ort.Jetzt erstellen

So erstellen Sie ein internes Tool mit KI Builder

01

Ihre Idee beschreiben oder Vorlage wählen

Beschreiben Sie KI, was Ihr internes Tool leisten soll, und sehen Sie, wie es Wirklichkeit wird – oder wählen Sie eine Vorlage, um noch schneller zu starten.
02

Anpassen und testen

Optimieren Sie Ihr Tool, indem Sie mit KI chatten – passen Sie Arbeitsabläufe an, fügen Sie Datenfelder hinzu und passen Sie das Design an, bis es genau nach den Anforderungen Ihres Teams funktioniert. Sehen Sie es vor der Veröffentlichung live in der Vorschau an.
03

Mit 1 Klick veröffentlichen

Wenn Sie bereit sind, veröffentlichen Sie mit 1 Klick. Ihr Tool geht live und ist sofort einsatzbereit – ohne technische Einrichtung, ohne Wartezeit.

Vorlage wählen. Individuell anpassen.

Wählen Sie eine professionell gestaltete Vorlage, passen Sie sie mit KI-gestützten oder visuellen Bearbeitungen an und bringen Sie Ihre Website schneller online.

Vorgefertigte Vorlagen

Task planner

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Content calendar

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Social media post generator

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Sie brauchen mehr Anleitung?

Entdecken Sie umfassende Tutorials, Anleitungen und Schritt-für-Schritt-Anweisungen, mit denen Sie in kürzester Zeit vom Anfänger zum KI-Profi werden. Hier finden Sie alles, was Sie für Ihr erstes KI-Projekt benötigen, und vieles mehr.
Erste-Schritte-Anleitung

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Tutorial
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Eingabeaufforderungen optimieren

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Tutorial
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Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

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Entdecken Sie, was Horizons sonst noch für Ihr Unternehmen erstellen kann

E-Commerce-Apps und Online-Shops

Benutzerdefiniertes CRM

Terminplanung und Buchung

Benutzerdefinierte KI-gestützte Tools

Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Die Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger KI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe Coding-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Kunden das zu Erstellen, was Sie wollen!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich liebe es, wie es mit @Hostinger KI Builder vorangeht! Das neue KI Update (noun), aktualisiert (verb) hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern ich kenne auch viele andere Dinge.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich wundere mich, wie Hostinger KI Builder abgezogen hat... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend bereitzustellen.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner Liste gewartet hat, BIS Sie den KI Builder gemacht haben. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web-Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps Erstellen, indem Sie einfach eine Prompt auf Hostinger KI Builder eingeben.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

Bereit, Ihr erstes internes Tool zu veröffentlichen?

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Keine Kreditkarte erforderlich.

Interner Tool-Baukasten: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ein internes Tool ist jede App, jedes Dashboard oder jedes System, das speziell für die Nutzung durch Ihr Team entwickelt wurde. Denken Sie an Projekt-Tracker, Genehmigungsworkflows, HR-Portale oder Vertriebs-Dashboards. Anstatt für Standardsoftware zu bezahlen, die nicht ganz zu Ihren Anforderungen passt, können Sie mit Horizons genau das erstellen, was Ihr Team benötigt.

Jeder mit einer Idee und einem geschäftlichen Problem, das gelöst werden soll – ganz ohne technischen Hintergrund. Ob Sie ein Gründer sind, der es leid ist, mit Tabellenkalkulationen zu jonglieren, ein Manager, der den Workflow seines Teams optimieren möchte, oder ein Kleinunternehmer, der ein benutzerdefiniertes Tool benötigt, aber kein Entwicklerteam dafür hat – Horizons wurde für Sie entwickelt. Wenn Sie beschreiben können, was Sie benötigen, kann Horizons es erstellen.

Überhaupt keine. Horizons verwendet einen dialogbasierten Ansatz zur Erstellung – oft als Vibe Coding bezeichnet. Sie beschreiben einfach in natürlicher Sprache, was Sie möchten, und die KI erstellt es in Echtzeit für Sie. Möchten Sie ein neues Datenfeld hinzufügen? Fragen Sie einfach. Müssen Sie einen Workflow ändern? Beschreiben Sie ihn.

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, erfahren Sie in unserem Tutorial zur Erstellung benutzerdefinierter interner Tools alles, was Sie wissen müssen.

Sie können kostenlos starten – keine Kreditkarte erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können. Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, größere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihr Tool zu beschreiben, es zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich binden.

Gut zu wissen: KI-Credits werden auch für KI-Funktionen in Ihrem Tool verwendet – wie z. B. einen Chatbot oder eine intelligente Suche –, jedoch nur, wenn Ihre Nutzer damit interagieren.

Wenn Sie bereit sind zu veröffentlichen, sind unsere kostenpflichtigen Pläne ab 2,99 €/Mon. erhältlich – sie beinhalten Hosting und Domain, Sie müssen nichts weiter einrichten. Klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“ und Ihr Tool geht online.

Ihnen gehen die Credits aus? Sie können jederzeit Credits nachkaufen und Ihren Verbrauch im Dashboard verfolgen.

Ja. Horizons verfügt über ein integriertes Backend. Das bedeutet, dass Sie Web-Apps mit integrierter Benutzerauthentifizierung, Datenspeicherung und Zugriffskontrolle erstellen können. Sie entscheiden also genau, wer sich anmelden kann, was diese Personen sehen und was sie tun können – ganz ohne externe Systeme oder Datenbanken einzurichten.

Ja. Jedes Tool, das mit KI Builder entwickelt wurde, ist vollständig responsiv, sodass es auf Desktop, Tablet und Mobilgeräten funktioniert – egal, wo Ihr Team arbeitet.

Kein Problem. Die Aktualisierung Ihres internen Tools ist genauso einfach wie seine Erstellung. Kehren Sie einfach zu Ihrem Projekt zurück, öffnen Sie es und chatten Sie weiter mit Horizons – beschreiben Sie die gewünschten Änderungen, und Horizons kümmert sich um den Rest. So funktioniert Vibe Coding – ganz ohne Entwickler.

Und wenn Sie über technisches Wissen verfügen oder Ihr Tool später weiter ausbauen möchten, erhalten Sie mit Horizons vollständigen Zugriff auf den Code – sodass Sie es beliebig erweitern können.

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