Erstellen Sie interne Tools, die Ihr Team tatsächlich nutzt
Ihr Team verdient Besseres als Tabellenkalkulationen
Schneller vorankommen – mit den richtigen Tools
Alles, um Ihr Wachstum anzukurbeln
Machen Sie Ihre Tools mit KI intelligenter
Speichern und verwalten Sie Ihre Daten mühelos
Einige benutzerdefinierte interne Tools können Sie mit KI Builder Erstellen
Verkaufs-Dashboard
Projekt-Tracker
Tool zur Aufgabenpriorisierung
Verkaufsangebot-Baukasten
KI-Chatbot
Mitarbeiter Onboarding-Portal
So erstellen Sie ein internes Tool mit KI Builder
Ihre Idee beschreiben oder Vorlage wählen
Anpassen und testen
Mit 1 Klick veröffentlichen
Vorlage wählen. Individuell anpassen.
Vorgefertigte Vorlagen
Task planner
Content calendar
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Entdecken Sie, was Horizons sonst noch für Ihr Unternehmen erstellen kann
Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons
Die Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger KI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe Coding-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Kunden das zu Erstellen, was Sie wollen!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich liebe es, wie es mit @Hostinger KI Builder vorangeht! Das neue KI Update (noun), aktualisiert (verb) hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern ich kenne auch viele andere Dinge.
Ich wundere mich, wie Hostinger KI Builder abgezogen hat... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend bereitzustellen.
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner Liste gewartet hat, BIS Sie den KI Builder gemacht haben. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web-Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps Erstellen, indem Sie einfach eine Prompt auf Hostinger KI Builder eingeben.
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.
Interner Tool-Baukasten: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist ein internes Tool?
Ein internes Tool ist jede App, jedes Dashboard oder jedes System, das speziell für die Nutzung durch Ihr Team entwickelt wurde. Denken Sie an Projekt-Tracker, Genehmigungsworkflows, HR-Portale oder Vertriebs-Dashboards. Anstatt für Standardsoftware zu bezahlen, die nicht ganz zu Ihren Anforderungen passt, können Sie mit Horizons genau das erstellen, was Ihr Team benötigt.
Wer kann mit Horizons interne Tools erstellen?
Jeder mit einer Idee und einem geschäftlichen Problem, das gelöst werden soll – ganz ohne technischen Hintergrund. Ob Sie ein Gründer sind, der es leid ist, mit Tabellenkalkulationen zu jonglieren, ein Manager, der den Workflow seines Teams optimieren möchte, oder ein Kleinunternehmer, der ein benutzerdefiniertes Tool benötigt, aber kein Entwicklerteam dafür hat – Horizons wurde für Sie entwickelt. Wenn Sie beschreiben können, was Sie benötigen, kann Horizons es erstellen.
Benötige ich Design- oder Programmierkenntnisse, um mein eigenes Tool zu erstellen?
Überhaupt keine. Horizons verwendet einen dialogbasierten Ansatz zur Erstellung – oft als Vibe Coding bezeichnet. Sie beschreiben einfach in natürlicher Sprache, was Sie möchten, und die KI erstellt es in Echtzeit für Sie. Möchten Sie ein neues Datenfeld hinzufügen? Fragen Sie einfach. Müssen Sie einen Workflow ändern? Beschreiben Sie ihn.
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, erfahren Sie in unserem Tutorial zur Erstellung benutzerdefinierter interner Tools alles, was Sie wissen müssen.
Wie viel kostet das Erstellen eines Tools mit KI Builder internen Tool Builder?
Sie können kostenlos starten – keine Kreditkarte erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können. Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, größere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihr Tool zu beschreiben, es zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich binden.
Gut zu wissen: KI-Credits werden auch für KI-Funktionen in Ihrem Tool verwendet – wie z. B. einen Chatbot oder eine intelligente Suche –, jedoch nur, wenn Ihre Nutzer damit interagieren.
Wenn Sie bereit sind zu veröffentlichen, sind unsere kostenpflichtigen Pläne ab 2,99 €/Mon. erhältlich – sie beinhalten Hosting und Domain, Sie müssen nichts weiter einrichten. Klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“ und Ihr Tool geht online.
Ihnen gehen die Credits aus? Sie können jederzeit Credits nachkaufen und Ihren Verbrauch im Dashboard verfolgen.
Kann ich steuern, wer Zugriff auf mein internes Tool hat?
Ja. Horizons verfügt über ein integriertes Backend. Das bedeutet, dass Sie Web-Apps mit integrierter Benutzerauthentifizierung, Datenspeicherung und Zugriffskontrolle erstellen können. Sie entscheiden also genau, wer sich anmelden kann, was diese Personen sehen und was sie tun können – ganz ohne externe Systeme oder Datenbanken einzurichten.
Kann mein Team das Tool auf jedem Gerät nutzen?
Ja. Jedes Tool, das mit KI Builder entwickelt wurde, ist vollständig responsiv, sodass es auf Desktop, Tablet und Mobilgeräten funktioniert – egal, wo Ihr Team arbeitet.
Was, wenn mein Unternehmen wächst und ich Änderungen vornehmen muss?
Kein Problem. Die Aktualisierung Ihres internen Tools ist genauso einfach wie seine Erstellung. Kehren Sie einfach zu Ihrem Projekt zurück, öffnen Sie es und chatten Sie weiter mit Horizons – beschreiben Sie die gewünschten Änderungen, und Horizons kümmert sich um den Rest. So funktioniert Vibe Coding – ganz ohne Entwickler.
Und wenn Sie über technisches Wissen verfügen oder Ihr Tool später weiter ausbauen möchten, erhalten Sie mit Horizons vollständigen Zugriff auf den Code – sodass Sie es beliebig erweitern können.