Ihre Ideen – mit modernster KI verwirklicht

Mit Hostinger KI Builder werden Ihre Websites von erstklassiger KI Technologie unterstützt, die auf Kreativität, Präzision und Privatsphäre getestet und abgestimmt ist.
Kostenlos loslegen
Preise ansehen

Sie haben die Vision, wir die Technik

Horizons nutzt die leistungsstärksten verfügbaren großen Sprachmodelle (LLMs), die mit riesigen Datenmengen trainiert wurden. Ganz gleich, ob Sie Inhalte schreiben, Layouts gestalten oder Online-Tools erstellen, unsere KI versteht Ihre Anforderungen und liefert Ergebnisse, die Ihrer Vision entsprechen.

Und weil Ihre Privatsphäre wichtig ist, verwenden wir Ihre Eingabeaufforderungen oder Projektdaten niemals zum Trainieren der Modelle.

Kostenlos loslegen
Sie haben die Vision, wir die Technik
SCHNELLIGKEIT, SICHERHEIT UND WACHSTUM

Mit KI schneller, besser und einfacher erstellen

Immer auf dem neuesten Stand

Wir evaluieren regelmäßig die besten verfügbaren KI-Modelle und aktualisieren unsere Systeme, damit Sie stets Zugriff auf die zuverlässigsten und leistungsstärksten Tools haben. Sie müssen nichts testen, aktualisieren oder integrieren.
Sie müssen keine speziellen Befehle lernen. Beschreiben Sie einfach Ihre Idee in einer der über 80 unterstützten Sprachen. Die KI übernimmt Design, Text und Funktionen.
Ihre Unterhaltungen und Websites sind privat. Im Gegensatz zu anderen KI-Tools verwendet KI Builder Ihre Eingaben nicht, um seine Modelle zu trainieren. Was Sie erstellen, gehört Ihnen.
Von Landingpages bis hin zu interaktiven Apps - Ihre Websites nehmen in wenigen Minuten Gestalt an. Sie können eine Vorschau anzeigen, bearbeiten und mit einem einzigen Klick veröffentlichen.

Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Die Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger KI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Chance, das neue Tool @Hostinger KI Builder auszuprobieren und muss sagen, dass ich beeindruckt war.

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger KI Builder ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger KI Builder ist eine neue und innovative Methode, um MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor Sie voll darauf setzen.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Kunden das zu Erstellen, was Sie wollen!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger KI Builder ist ein Tool, mit dem Sie eine Idee Erstellen können – Sie müssen sie nur erklären, und es funktioniert einfach.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich liebe es, wie es mit @Hostinger KI Builder vorangeht! Das neue KI Update (noun), aktualisiert (verb) hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern ich kenne auch viele andere Dinge.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich wundere mich, wie Hostinger KI Builder abgezogen hat... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend bereitzustellen.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner Liste gewartet hat, BIS Sie den KI Builder gemacht haben. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web-Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger KI Builder ist wirklich ein Game Changer im Vergleich zu allem anderen.Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog auf meiner Web-App einzurichten – ich dachte: 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps Erstellen, indem Sie einfach eine Prompt auf Hostinger KI Builder eingeben.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger KI Builder ausprobiert & es ist ein Game-Changer! Dieser No-Code KI App-Builder erstellt in wenigen Minuten glatte Websites & Apps – Designs, Codes & Schreiben für Sie. Einen Versuch wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger KI Builder können Sie ganz schöne Sachen Erstellen, im Gegensatz zu einem typischen Website-Baukasten – es ist mehr.

Bereit, Ihre Idee in die Realität umzusetzen?

Kostenlos loslegen

Keine Kreditkarte erforderlich.

Preise ansehen

Sie möchten tiefer eintauchen?

Entdecken Sie umfassende Tutorials, Anleitungen und Schritt-für-Schritt-Anweisungen, mit denen Sie in kürzester Zeit vom Anfänger zum KI-Profi werden. Hier finden Sie alles, was Sie für Ihr erstes KI-Projekt benötigen, und vieles mehr.
Erste-Schritte-Anleitung

Erste-Schritte-Anleitung

Tutorial
Video
Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

Tutorial
Video
Eingabeaufforderungen optimieren

Eingabeaufforderungen optimieren

Tutorial
Video

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.