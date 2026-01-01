Eigene KI-Tools erstellen – ohne Einrichtung, ohne Aufwand
Von unterhaltsamen Nebenprojekten bis hin zu nützlichen Tools
Text-Tools
Bild-Tools
Nützliche Tools
Unterhaltsame und virale Tools
Alles, was Sie zum Erstellen KI-gestützter Tools brauchen
KI, die bereits integriert ist
Per Chat entwickeln, ohne Programmieren
Ihre Idee bestimmt Ihre Grenzen, nicht die Technik
Einmal erstellen, dauerhaft verdienen
So funktioniert es
Öffnen Sie Ihr Horizons-Projekt
Erstellen, anpassen und testen
Veröffentlichen und teilen
Vorlage wählen. Individuell anpassen.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons
Die Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger KI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe Coding-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Kunden das zu Erstellen, was Sie wollen!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich liebe es, wie es mit @Hostinger KI Builder vorangeht! Das neue KI Update (noun), aktualisiert (verb) hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern ich kenne auch viele andere Dinge.
Ich wundere mich, wie Hostinger KI Builder abgezogen hat... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend bereitzustellen.
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner Liste gewartet hat, BIS Sie den KI Builder gemacht haben. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web-Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps Erstellen, indem Sie einfach eine Prompt auf Hostinger KI Builder eingeben.
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.
Benutzerdefinierte KI-Tools erstellen: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie kann ich meine eigenen KI-Tools erstellen?
Öffnen Sie einfach Ihr KI Builder Projekt und beginnen Sie zu chatten – beschreiben Sie, was Sie Erstellen möchten, in Klartext und KI Builder KI wird es zum Leben erwecken. Ein nahtloses generative KI Integration ist bereits in Ihrem Projekt integriert, also keine Konten von Drittanbietern, keine Modellauswahl und keine separate Abrechnung. Sie können jederzeit Prompt alles anpassen und Text manuell bearbeiten oder Bilder aktualisieren (noun), ohne Credits auszugeben. Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf Veröffentlichen – Hosting und Domain sind bereits in Ihrem Plan enthalten.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Horizonte Integrierte KI Übersicht.
Wer kann mit KI Builder benutzerdefinierte KI-Tools erstellen?
Horizons KI-Funktionen sind für jeden gedacht, der eine Idee hat – Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich. Ob Sie nun eine Kleinunternehmerin sind, die benutzerdefinierte KI-Tools erstellen und nicht länger für Drittanbieter-Lösungen zahlen möchte; ein Kreativer, der seine Zielgruppe mit einer KI-gestützten App monetarisieren möchte; oder ein Experte – wie eine Fitnesstrainerin oder ein Ernährungsberater –, der sein Wissen in ein Tool verwandeln möchte, das Kunden kaufen können: Horizons macht es möglich.
Wenn Sie es beschreiben können, können Sie es auch erstellen. Und wenn Sie nach Inspiration suchen oder einfach schneller loslegen möchten, dann sehen Sie sich unsere vorgefertigten Vorlagen an, um eine passende für Ihre Idee zu finden.
Welche Arten von KI-Funktionen kann ich meiner App hinzufügen?
Horizons unterstützt Textgenerierung und -analyse sowie Bildgenerierung und -analyse (PNG, WebP, JPEG). Damit können Sie Ihre eigenen KI-Chatbots, persönlichen KI-Assistenten, Schreibtools, Bildkonverter, Empfehlungssysteme und vieles mehr erstellen.
Kann ich Horizons kostenlos nutzen?
Sie können kostenlos mit Horizons starten. Ihr Plan enthält KI-Credits, damit Sie sofort mit dem Erstellen und Experimentieren beginnen können. Sobald Ihre kostenlosen Credits verbraucht sind, können Sie jederzeit weitere hinzufügen, um weiterzubauen und die KI-Funktionen innerhalb Ihrer veröffentlichten App oder Website zu nutzen. Keine überraschenden Kosten, keine versteckten Gebühren – Sie behalten jederzeit die volle Kontrolle über Ihre Ausgaben.
Wie funktionieren KI-Credits?
KI-Credits ermöglichen zwei Dinge: die Erstellung Ihrer Website oder App (1 Nachricht = 1 Credit) sowie die KI-Funktionen innerhalb Ihres veröffentlichten Webprojekts. Für die Nutzung der KI-Funktionen innerhalb Ihrer Website oder Web-App verwenden wir anteilige Credits – das bedeutet, dass Ihre Credits nur dann verbraucht werden, wenn Ihre Nutzer mit Ihrem KI-Tool interagieren.
Kann ich sehen, wie viele KI-Credits meine App verbraucht hat?
Ja. Ihr Dashboard zur KI Credit-Nutzung zeigt eine Aufschlüsselung der für Erstellung und Bearbeitung verwendeten Credits sowie der von den KI-Funktionen Ihrer App verbrauchten Credits – damit Sie jederzeit genau sehen, wofür Ihre Credits genutzt werden.
Brauche ich Programmierkenntnisse, um Horizons KI Tools-Baukasten zu nutzen?
Überhaupt nicht. KI Builder ist für alle gedacht – vom nicht-technischen Hersteller bis zum erfahrenen Entwickler. Wenn Sie beschreiben können, was Sie Erstellen möchten, kann KI Builder Ihnen beim Erstellen helfen.
Kann ich KI-Tools erstellen, wenn ich bereits früher einen Plan gekauft habe?
Ja – wenn Sie bereits zuvor ein Projekt mit KI App-Baukasten erstellt oder per Vibe Coding eine Website mit Horizons entwickelt haben, ist die integrierte KI-Funktion bereits ohne zusätzliche Kosten in Ihrem Plan enthalten. Öffnen Sie einfach ein bestehendes Projekt oder starten Sie ein neues, laden Sie Ihre KI-Credits auf und legen Sie los.