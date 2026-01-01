Nutzen Sie das volle Potenzial des Hostinger KI Builders
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Jederzeit kündbar
24/7 Kundendienst
Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons
Die Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger KI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe Coding-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Kunden das zu Erstellen, was Sie wollen!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich liebe es, wie es mit @Hostinger KI Builder vorangeht! Das neue KI Update (noun), aktualisiert (verb) hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern ich kenne auch viele andere Dinge.
Ich wundere mich, wie Hostinger KI Builder abgezogen hat... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend bereitzustellen.
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner Liste gewartet hat, BIS Sie den KI Builder gemacht haben. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web-Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps Erstellen, indem Sie einfach eine Prompt auf Hostinger KI Builder eingeben.
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.
Hostinger Horizons – Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie unterscheiden sich die Hostinger Horizons-Pläne?
Die Hostinger Horizons-Pläne unterscheiden sich sowohl im Funktionsumfang als auch bei den monatlichen KI-Credits. Das KI-Credit-Limit bestimmt, wie viele Nachrichten Sie über den Chat an den KI-Agenten senden können, während höherwertige Pläne erweiterte Funktionen freischalten und mehr Flexibilität bieten, wenn Ihre Anforderungen wachsen.
Wie funktionieren KI-Credits?
Die KI-Guthaben ermöglichen zwei Dinge: den Aufbau Ihres Projekts und die Ausführung von KI-Funktionen darin, sobald es live ist. Beim Aufbau verbraucht jede Nachricht, die Sie an den Horizons KI-Agenten senden, ein Guthaben. Wenn Ihre veröffentlichte Website oder App KI-gestützte Funktionalität enthält, werden Guthaben jedes Mal verbraucht, wenn Ihre Nutzer damit interagieren – und da wir hierfür Teilguthaben verwenden, können Sie mehr experimentieren, und das zu einem Bruchteil der Kosten.
Kann ich einsehen, wie viele KI-Guthaben meine App verbraucht hat?
Ja. Ihr KI-Guthaben-Nutzungs-Dashboard zeigt eine Aufschlüsselung der Credits, die für die Erstellung und Bearbeitung verwendet wurden, sowie der Credits, die von den KI-Funktionen Ihrer App verbraucht wurden – so wissen Sie immer genau, wohin Ihre Credits fließen.
Kann ich zusätzliche KI-Credits kaufen, ohne auf einen höheren Plan upzugraden?
Wenn Sie bereits einen Plan haben, können Sie zusätzliche KI-Credits kaufen, ohne auf einen höheren Plan upgraden zu müssen.
Kann ich Hostinger Horizons ohne Hosting kaufen?
Hostinger Horizons erfordert Hosting, damit Ihre Website oder Web-App live und online erreichbar bleibt.
Wenn Sie noch keinen aktiven Hosting-Plan haben, ist Hosting ohne zusätzliche Kosten in Ihrem Hostinger Horizons-Kauf enthalten.
Wenn Sie bereits einen aktiven Hosting-Plan haben, ist kein zusätzlicher Hosting-Plan in Ihrem Horizons-Kauf enthalten – Sie können Ihren bestehenden Hosting-Plan weiterhin nutzen.
Bitte beachten Sie, dass Hosting und Hostinger Horizons separat verlängert werden und Sie jeden Dienst unabhängig verwalten, upgraden oder verlängern können.
Welche Arten von Websites kann ich mit Hostinger Horizons veröffentlichen?
Mit Hostinger Horizons können Sie eine Vielzahl von Web-Apps und Websites ohne Code erstellen – Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Erstellen Sie beispielsweise Apps für Lebensmittellieferungen, SaaS-Produkte, Fitness-Tracker, Software für Non-Profit-Organisationen und vieles mehr.
Egal, ob Sie eine benutzerdefinierte Lösung für Ihre Kunden oder eine App erstellen möchten, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist, Hostinger Horizons ist der perfekte KI-Ersteller, um Ihre Ideen zum Leben zu erwecken.
Kann ich mit Hostinger Horizons eine mobile App erstellen?
Hostinger Horizons kann Web-Apps und Websites erstellen, die reibungslos auf Mobilgeräten funktionieren – die KI Software-Entwicklung ist nahtlos. Die Erstellung nativer mobiler Apps für den App Store oder Google Play wird derzeit jedoch nicht unterstützt.
Wem gehört der mit Hostinger Horizons erstellte Code?
Sie erhalten das vollständige Eigentum an dem Code Ihrer Website oder Web-App. Sie können den Code mit jedem kostenpflichtigen Hostinger Horizons-Plan jederzeit herunterladen.
Ist es möglich, APIs oder Dienste von Drittanbietern in Hostinger Horizons zu integrieren?
Ja, Sie können Drittanbieter-APIs und -Dienste in Hostinger Horizons integrieren. Es funktioniert nahtlos mit Tools wie Stripe und Supabase, und Sie können auch andere APIs für Zahlungen, Datenverarbeitung und mehr verbinden. Wenn Sie Hilfe bei der Verbindung von Drittanbieter-Diensten benötigen, fragen Sie einfach im Chat – Hostinger Horizons führt Sie durch den Prozess.