Mit KI Builder können Sie Ihre Inhalt direkt im Vorschaufenster Update (noun), aktualisieren (verb). Aktivieren Sie den Bearbeitungsmodus, klicken Sie auf das, was Sie ändern möchten, und beginnen Sie mit der Eingabe – so einfach ist es.

Update (noun), aktualisieren (verb) Sie Überschriften, Absätze oder Schaltflächentext und sehen Sie, dass Ihre Bearbeitungen live angezeigt werden. Keine Add-ons, keine verschwendeten KI-Credits, kein Warten.