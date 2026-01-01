Online verkaufen – mit einem Shop nach Ihren Vorstellungen

Erstellen Sie Ihren Shop oder eine vollständig benutzerdefinierte E-Commerce-App – einfach indem Sie mit KI chatten. Verwalten Sie Produkte, Bestellungen, Zahlungen und mehr – alles an einem Ort.
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Online verkaufen – mit einem Shop nach Ihren Vorstellungen

Alles, was Sie brauchen, um online zu verkaufen und zu skalieren

Erhalten Sie alles, was Sie für den Verkauf physischer und digitaler Produkte, Geschenkkarten oder den Betrieb eines Print-on-Demand-Geschäfts benötigen.
Digitale Produkte verkaufen

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Erstellen Sie Ihren Online-Shop und Ihre Produktseiten ganz einfach per Chat mit KI oder mithilfe von Vorlagen.
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Alles, um Ihr Wachstum anzukurbeln

Hosting, Domain und E-Mail – alles inklusive. Einfache Einrichtung für Marketing- und Zahlungstools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense und mehr.

Alles, um Ihr Wachstum anzukurbeln

0 % Transaktionsgebühren

Behalten Sie, was Sie verdienen. Akzeptieren Sie über 100 Zahlungsmethoden ohne zusätzliche Gebühren.

0 % Transaktionsgebühren

Automatische E-Mail-Zustellung

Ihre digitalen Produkte (eBooks, Musik, Kunst) werden ohne Ihr Zutun sofort an die Kunden ausgeliefert.
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Ihre E-Commerce-Idee, bereit zur Erstellung

Von Online-Shops über Verkaufs-Dashboards und darüber hinaus. Erkunden Sie inspirierende Beispiele oder starten Sie mit einer vorgefertigten Eingabeaufforderung – erstellen Sie in Sekunden.
Benutzerdefinierter Online-Shop

Benutzerdefinierter Online-Shop

Eröffnen Sie einen Shop, der genau so aussieht und funktioniert, wie Sie es sich wünschen – präsentieren Sie Ihre Produkte, verwalten Sie Bestellungen und starten Sie den Online-Verkauf, ohne eine einzige Zeile Code anfassen zu müssen.Jetzt erstellen
Erstellen Sie eine geschlossene Mitglieder-Plattform mit exklusivem Zugang zu Inhalten, Kursen oder einer Community – legen Sie eigene Preise fest, verwalten Sie Abonnements und steigern Sie Ihre wiederkehrenden Einnahmen.Jetzt erstellen
Erstellen Sie einen intelligenten Chatbot, der rund um die Uhr Fragen von Käufern beantwortet, Kunden unterstützt oder häufige Aufgaben automatisiert.Jetzt erstellen
Ermöglichen Sie Nutzern die einfache Überwachung von Lagerbeständen, die Nachverfolgung von Lieferungen und die Vermeidung von Engpässen – alles über ein einfaches, intuitives Dashboard.Jetzt erstellen
Halten Sie Ihre Kunden mit einem markenkonformen Bestellverfolgungserlebnis auf dem Laufenden, das vom Kauf bis zur Lieferung Vertrauen aufbaut.Jetzt erstellen
Verwandeln Sie Ihre Verkaufsdaten in klare, umsetzbare Erkenntnisse, damit Sie immer wissen, was funktioniert und wo Sie wachsen können.Jetzt erstellen

So verkaufen Sie mit KI online

01

Idee beschreiben oder Vorlage wählen

Beschreiben Sie den gewünschten Online-Shop oder die E-Commerce-App, und sehen Sie, wie sie Wirklichkeit wird – oder wählen Sie eine Vorlage, um noch schneller zu starten.
02

Anpassen und testen

Optimieren Sie Ihr Design, erstellen Sie Produktseiten aus einem einzigen Bild und verknüpfen Sie Zahlungen und Versand – alles über ein einziges Dashboard. Überprüfen Sie vor Veröffentlichung alles in einer Live-Vorschau.
03

Mit 1 Klick veröffentlichen

Ein Klick und Ihr Shop ist live und bereit, Bestellungen entgegenzunehmen – keine technische Einrichtung, keine Drittanbieter-Verbindungen und keine Wartezeiten.

Vorlage wählen. Individuell anpassen.

Wählen Sie eine professionell gestaltete Vorlage, passen Sie sie mit KI-gestützten oder visuellen Bearbeitungen an und bringen Sie Ihre Website schneller online.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

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In Minuten vom Konzept zur Kasse

Sehen Sie, wie Sie Ihren Shop in Minuten erstellen, anpassen und veröffentlichen – von KI-erstellten Produkten bis zur Zahlungseinrichtung.

Entdecken Sie, was Horizons sonst noch für Ihr Unternehmen erstellen kann

Unternehmenspräsentation-Seiten und –Apps

Buchungswebsites und -Apps

Benutzerdefinierte CRMs

Interne Unternehmenstools

Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Die Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger KI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe Coding-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Kunden das zu Erstellen, was Sie wollen!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich liebe es, wie es mit @Hostinger KI Builder vorangeht! Das neue KI Update (noun), aktualisiert (verb) hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern ich kenne auch viele andere Dinge.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich wundere mich, wie Hostinger KI Builder abgezogen hat... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend bereitzustellen.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner Liste gewartet hat, BIS Sie den KI Builder gemacht haben. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web-Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps Erstellen, indem Sie einfach eine Prompt auf Hostinger KI Builder eingeben.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

Bereit, Ihren Online-Shop oder Ihre E-Commerce-App zu veröffentlichen?

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KI Builder Vibe Code Online-Shop FAQs

Horizons E-Commerce wurde entwickelt, um den Online-Verkauf für alle zugänglich zu machen. Horizons KI erstellt Ihren Online-Shop oder Ihre benutzerdefinierte E-Commerce-Web-App über eine einfache Chat-Oberfläche, während Hostingers native E-Commerce-Lösung Produkte, Zahlungen, Bestellungen und Versand verwaltet – alles funktioniert sofort nahtlos zusammen.

Keine Programmierung, technische Einrichtung oder separate Tools, die Sie verwalten müssen. Alles, was Sie für den Online-Verkauf benötigen, ist bereit, wenn Sie es sind.

Sie können physische und digitale Produkte, Geschenkkarten sowie Print-on-Demand-Produkte verkaufen.

Abonnements und Termine werden noch nicht unterstützt, Sie können sie jedoch mit Tools von Drittanbietern anbieten.

  • Um mit dem Verkauf von Abonnements zu beginnen, empfehlen wir die Verwendung von Stripe. Bitten Sie Horizons einfach, Ihnen bei der Verbindung mit Ihrem Projekt zu helfen.
  • Für Termine eignen sich Tools wie Calendly hervorragend. Sie können Horizons auch fragen, wie Sie es zu Ihrer Website hinzufügen.

Wählen Sie aus über 100 Zahlungsmethoden, darunter Karten, PayPal, Google Pay, Apple Pay und weitere. Welche Zahlungsmethoden für Ihren Shop verfügbar sind, hängt davon ab, wo Sie verkaufen, von Ihrem Standort, der verwendeten Währung und davon, an wen Sie verkaufen.

Sobald Sie einen Online-Shop verbunden haben, können Sie Ihre Versandzonen mit bis zu 25 Lieferoptionen bestimmen und benutzerdefinierte Versandregeln basierend auf dem Bestellwert oder dem Artikelgewicht festlegen.

Sie benötigen nur zwei Schritte, um Ihren Shop zum Laufen zu bringen:

  1. Klicken Sie in der rechten oberen Ecke Ihres KI Builder Projekts auf 'Integrationen', wählen Sie dann den Online-Shop aus und verbinden Sie ihn.
  2. Sobald Sie verbunden sind, gehen Sie zu 'Integrationen' → 'Online-Shop', um auf alle Einstellungen Ihres Shops zuzugreifen.

Weitere Anweisungen finden Sie in unserer step-by-step guide.

Sie können Ihren Shop jederzeit verwalten, indem Sie auf „Integrationen” → „Online-Shop” klicken.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden Ihnen Links angezeigt, über die Sie zum integrierten Shop-Manager weitergeleitet werden. Von dort aus können Sie Produkte, Zahlungen und vieles mehr verwalten – ganz ohne Eingabeaufforderungen.

Wenn Sie das Erscheinungsbild Ihres Online-Shops (z. B. das Layout Ihrer Produktliste) ändern möchten, bitten Sie einfach die KI im Chat, die entsprechenden Änderungen vorzunehmen.

Ja – und hier sticht KI Builder wirklich hervor. Vom einfachen Online-Shop bis zur vollständig benutzerdefinierten E-Commerce App können Sie mit KI Builder jedes E-Commerce Erlebnis Erstellen, das Sie sich vorstellen können – einschließlich benutzerdefinierter Tools, die genau auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Inventartracker, Auftragsmanagementsysteme, Vertriebs-Dashboards – beschreiben Sie einfach, was Sie benötigen, und KI Builder erstellt es für Sie.

Überhaupt keine. KI Builder basiert auf vibe coding – beschreiben Sie einfach, was Sie Erstellen möchten, und KI kümmert sich um den Rest. Ob Sie eine Storefront starten oder ein benutzerdefiniertes E-Commerce Tool erstellen, es genügt eine Prompt.

Wenn Sie einen Online-Shop starten möchten, können Sie eine erste Website aus einer einzigen Prompt erstellen, dann die integrierte Online-Shop Integration verbinden und Ihre Produkte hinzufügen – alles ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.

Wenn Sie schon einmal eine Idee für einen Online-Shop oder ein benutzerdefiniertes E-Commerce Tool hatten, aber nicht wussten, wo Sie anfangen sollen – Vibe-Coding ist für Sie. Anstatt Code zu schreiben, beschreiben Sie einfach, was Sie Erstellen möchten, und KI erweckt es Schritt für Schritt zum Leben.

Am besten probieren Sie es selbst aus. KI Builder kommt mit einer kostenlosen Testversion mit 5 Eingabeaufforderungen – genug, um einen anfänglichen Online-Shop oder eine benutzerdefinierte E-Commerce App zu vibe-Coding und genau zu sehen, was es kann, bevor Sie sich zu etwas verpflichten.

Hostinger bietet zwei Möglichkeiten, eine E-Commerce-Website zu erstellen – mit der Vibe Coding-Plattform Horizons und Hostingers Drag-and-Drop Website-Baukasten. Der Unterschied steckt bereits im Namen.

Mit Hostinger Website-Baukasten haben Sie die Option, mit einer Vorlage zu starten oder anhand einer Beschreibung eine E-Commerce-Website zu erstellen, die Sie anschließend per Drag-and-Drop vorgefertigter Elemente anpassen. Es eignet sich hervorragend für alle, die schnell einen übersichtlichen und einfachen Online-Shop veröffentlichen möchten.

Horizons verfolgt einen dialogbasierten Ansatz – Sie chatten mit KI, und Ihre Änderungen werden in Echtzeit umgesetzt. Dadurch erhalten Sie deutlich mehr Freiheit bei der Anpassung. Dank des integrierten Backends können Sie außerdem fortschrittlichere Projekte erstellen – beispielsweise Marktplätze oder komplexere Online-Shops mit Benutzeranmeldungen. Und wenn Sie möchten, erhalten Sie vollständigen Zugriff auf Ihren Code.

Beide Tools basieren auf der nativen E-Commerce-Lösung von Hostinger und wurden für Menschen ohne technisches Wissen entwickelt – der Unterschied liegt in der gewünschten Arbeitsweise und darin, wie viel Flexibilität Sie benötigen.

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