Hostinger bietet zwei Möglichkeiten, eine E-Commerce-Website zu erstellen – mit der Vibe Coding-Plattform Horizons und Hostingers Drag-and-Drop Website-Baukasten. Der Unterschied steckt bereits im Namen.

Mit Hostinger Website-Baukasten haben Sie die Option, mit einer Vorlage zu starten oder anhand einer Beschreibung eine E-Commerce-Website zu erstellen, die Sie anschließend per Drag-and-Drop vorgefertigter Elemente anpassen. Es eignet sich hervorragend für alle, die schnell einen übersichtlichen und einfachen Online-Shop veröffentlichen möchten.

Horizons verfolgt einen dialogbasierten Ansatz – Sie chatten mit KI, und Ihre Änderungen werden in Echtzeit umgesetzt. Dadurch erhalten Sie deutlich mehr Freiheit bei der Anpassung. Dank des integrierten Backends können Sie außerdem fortschrittlichere Projekte erstellen – beispielsweise Marktplätze oder komplexere Online-Shops mit Benutzeranmeldungen. Und wenn Sie möchten, erhalten Sie vollständigen Zugriff auf Ihren Code.

Beide Tools basieren auf der nativen E-Commerce-Lösung von Hostinger und wurden für Menschen ohne technisches Wissen entwickelt – der Unterschied liegt in der gewünschten Arbeitsweise und darin, wie viel Flexibilität Sie benötigen.