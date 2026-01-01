Website Builder and Horizons are now AI Builder

Ihre traumhafte Website oder App, von KI in wenigen Minuten erstellt

Beschreiben Sie Ihre Idee, und Horizons setzt sie um. Ohne Programmieren, ohne technische Kenntnisse – mit 1 Klick veröffentlichen.

Erstellen Sie jede Art von Website

Von Unternehmensseiten und Portfolios bis hin zu Blogs und Landingpages – Horizons erstellt sie sofort.

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Der Einstieg ist einfach

01

Idee beschreiben oder Vorlage wählen

Beschreiben Sie KI Ihre Idee und sehen Sie, wie sie Wirklichkeit wird – oder wählen Sie eine Vorlage, um noch schneller zu starten.
02

Einfach bearbeiten

Bitten Sie KI, etwas zu bearbeiten – von Text und Design bis zur Funktionalität. Optimieren Sie Texte und Bilder anschließend im Editor.
03

Mit einem Klick live gehen

Veröffentlichen Sie Ihre Website mit einem Klick unter einer benutzerdefinierten Domain – wann immer Sie bereit sind.

Nutzen Sie das volle Potenzial des Hostinger KI Builders

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Jederzeit kündbar

24/7 Kundendienst

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Erstellen Sie Ihre erste Website – von Portfolios und Lebensläufen bis hin zu Blogs und Link in Bio-Seiten
11,99
2,99/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für 143,52 € (regulärer Preis 575,52 €). Verlängerungspreis: 9,99 €/Mon.
Bis zu 3 Websites erstellen
2 Postfächer pro Website – 1 Jahr kostenlos
Benutzerdefinierte Domain – 1 Jahr kostenlos
5 KI-Credits für die Website-Erstellung
Über 400 Website-Vorlagen
Schnelles und sicheres Webhosting
Chatbot-Support von Kodee erhalten
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Für wachsende Unternehmen. Unbegrenzte Websites, KI-Tools, E-Commerce, volle Flexibilität
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Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
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Unbegrenzte Postfächer pro Website – 1 Jahr kostenlos
Benutzerdefinierte Domain – 1 Jahr kostenlos
15 KI-Credits für die Website-Erstellung
Über 400 Website-Vorlagen
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24/7 Prioritätssupport durch Experten
500 Credits für KI-Agenten
Online verkaufen – mit integriertem E-Commerce
E-Mail-Marketing mit Reach
Warum dieser Plan?
Eine umfassende Lösung für langfristige Projekte. Alles inklusive.
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Für Unternehmen, die maximale Leistung und Skalierbarkeit benötigen
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Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
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Unbegrenzte Funktionen unterliegen unserer Fair Use Policy.

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Verwandeln Sie Ihre Worte in echte Websites und Apps

Beschreiben Sie, was Sie möchten – ob Buchungsseite, Online-Shop, Kundenportal oder etwas anderes. Horizons entwirft, erstellt und bringt es innerhalb von Minuten online.
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Alles, um live zu gehen

Hosting, Domain, E-Mail und SEO-Optimierung – alles inklusive. Keine separaten Konten oder komplizierte Einrichtung.

Integriertes Backend

Datenbanken, Benutzerkonten und Dateispeicher sind integriert – keine externen Tools erforderlich.

Integrierte KI

Fügen Sie Ihrer Website oder Web-App einen Chatbot oder eine intelligente Suche hinzu – ganz ohne Drittanbieter-Konto oder separate Abrechnung.

Leistungsstarke Integrationen, einfache Einrichtung

Stripe ist integriert und sofort einsatzbereit. PayPal, Google AdSense und weitere Dienste werden ebenfalls unterstützt – einfach einrichten und direkt loslegen.

Einmal erstellen, dauerhaft verdienen

Veröffentlichen Sie Ihr Projekt als wiederverwendbare Vorlage und verdienen Sie jedes Mal eine Provision, wenn jemand Horizons darüber kauft.

Unterstützt von Hostinger

Vertrauen von über 5 Mio. Kunden in über 150 Ländern. 20 Jahre Erfahrung.

Vorlage wählen. Individuell anpassen.

Wählen Sie eine professionell gestaltete Vorlage, passen Sie sie mit KI-gestützten oder visuellen Bearbeitungen an und bringen Sie Ihre Website schneller online.
Alle Vorlagen
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Nichts Passendes dabei? Beschreiben Sie einfach die gewünschte Vorlage – KI erstellt sie für Sie.

Mit KI erstellen

Von Benutzern geliebt, von Branchenführern empfohlen

Wir sind stolz, Gründer und Unternehmen weltweit unterstützen zu dürfen. Hier sind ihre Aussagen.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Die Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger KI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe Coding-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Kunden das zu Erstellen, was Sie wollen!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich liebe es, wie es mit @Hostinger KI Builder vorangeht! Das neue KI Update (noun), aktualisiert (verb) hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern ich kenne auch viele andere Dinge.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich wundere mich, wie Hostinger KI Builder abgezogen hat... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend bereitzustellen.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner Liste gewartet hat, BIS Sie den KI Builder gemacht haben. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web-Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps Erstellen, indem Sie einfach eine Prompt auf Hostinger KI Builder eingeben.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

Bereit, Ihre Idee in die Realität umzusetzen?

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