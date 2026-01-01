Ihr Unternehmen, Ihre individuelle Buchung – in Minuten erstellt
Alles, was Sie brauchen, um online Buchungen entgegenzunehmen
Erstellen Sie eine Terminplanungs-Website oder -App
Alles, um Ihr Wachstum anzukurbeln
Hosting, Domain und E-Mail – alles inklusive. Einfache Einrichtung für Marketing- und Zahlungstools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense und mehr.
Bestätigungen automatisch senden
Jede Buchung löst eine sofortige Bestätigungs-E-Mail aus – keine manuelle Nachverfolgung, keine verpassten Termine, kein Nachhaken bei Kunden.
Mit den Tools synchronisieren, die Sie bereits nutzen
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Alles, um Ihr Wachstum anzukurbeln
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Jede Buchung löst eine sofortige Bestätigungs-E-Mail aus – keine manuelle Nachverfolgung, keine verpassten Termine, kein Nachhaken bei Kunden.
Mit den Tools synchronisieren, die Sie bereits nutzen
Ihre Online-Buchung, ganz nach Ihren Wünschen erstellt
Dienstleistungsbuchungen
Reservierungssystem
Terminbuchungen
Event-Ticketing
So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Buchungsseite oder App mit KI
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Vorgefertigte Vorlagen
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Entdecken Sie, was Horizons sonst noch für Ihr Unternehmen erstellen kann
Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons
Die Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger KI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe Coding-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Kunden das zu Erstellen, was Sie wollen!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich liebe es, wie es mit @Hostinger KI Builder vorangeht! Das neue KI Update (noun), aktualisiert (verb) hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern ich kenne auch viele andere Dinge.
Ich wundere mich, wie Hostinger KI Builder abgezogen hat... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend bereitzustellen.
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner Liste gewartet hat, BIS Sie den KI Builder gemacht haben. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web-Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps Erstellen, indem Sie einfach eine Prompt auf Hostinger KI Builder eingeben.
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.
Benutzerdefinierte Buchungsseite und App: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist eine benutzerdefinierte Buchungsseite oder -App?
Mit einer benutzerdefinierten Buchungsseite oder App können Ihre Kunden Termine planen, einen Tisch reservieren oder sich für einen Kurs anmelden – jederzeit direkt online. Im Gegensatz zu einer Standardbuchungssoftware, die nützliche Funktionen hinter teuren Plänen verbirgt – oder Ihnen Dinge in Rechnung stellt, die Sie nie nutzen werden – wird eine benutzerdefinierte Lösung genau auf Ihre geschäftlichen Bedürfnisse zugeschnitten. Ihre Dienstleistungen, Ihre Marke, Ihr Workflow und nur die Funktionen, die Ihnen tatsächlich wichtig sind.
Mit KI Builder können Sie genau das Erstellen, was Sie benötigen – eine einfache Terminbuchungsseite für Ihren Salon, ein Reservierungssystem für Ihr Restaurant, eine Website für die Klassenbuchung für Ihr Fitnessstudio oder eine Veranstaltungsregistrierungsseite für Ihren nächsten Workshop.
Welche Arten von Unternehmen können KI Builder nutzen, um Buchungen entgegenzunehmen?
Alle Unternehmen, die Termine oder Reservierungen annehmen – Salons, Therapeuten, Coaches, Berater, Restaurants, Fitnessstudios, Eventveranstalter, Immobilienmakler und mehr.Wenn Ihr Unternehmen auf Buchungen angewiesen ist, kann KI Builder eine maßgeschneiderte Lösung Erstellen, die zu Ihrer Arbeitsweise passt.
Benötige ich Programmierkenntnisse oder technisches Wissen, um eine Online-Buchungsseite oder -App zu erstellen?
Überhaupt keine. Horizons verwendet einen dialogbasierten Ansatz zur Erstellung von Projekten – oft als Vibe Coding bezeichnet. Sie beschreiben einfach in natürlicher Sprache, was Sie möchten, und die KI erstellt es in Echtzeit für Sie.
Möchten Sie eine Bestätigungs-E-Mail hinzufügen? Fragen Sie einfach danach. Möchten Sie eine Synchronisierung mit Google Kalender? Beschreiben Sie sie. Möchten Sie die Farbe Ihres Buchungsformulars ändern? Sagen Sie es Horizons, und es ist in wenigen Sekunden erledigt.
Horizons funktioniert außerdem in über 80 Sprachen, sodass Sie in Ihren eigenen Worten arbeiten können – ganz ohne technisches Fachvokabular. Wenn Sie neu in diesem Bereich sind, erklärt Ihnen unser Leitfaden zu Vibe Coding alles, was Sie für den Einstieg wissen müssen.
Kann ich automatische Buchungsbestätigungen versenden?
Ja – jede Buchung kann sofort eine Bestätigungs-E-Mail an Ihren Kunden auslösen. Dadurch ist keine manuelle erneute Kontaktaufnahme erforderlich, und es besteht kein Risiko verpasster Termine.
Kann ich meine Buchungsseite oder -App mit Google Kalender oder Calendly synchronisieren?
Ja. Prompt KI Builder einfach dazu, eure Buchungsseite oder App mit Google Kalender, Kalender oder einem anderen bereits verwendeten Tool zu verbinden – dann folgt den Anweisungen, die KI Builder bereitstellt, um euren API-Schlüssel zu erhalten. Sobald ihr die angeforderten Details mitgeteilt habt, kümmert sich KI Builder um den Rest.
Können meine Kunden Konten erstellen und ihre Buchungen selbst verwalten?
Ja, Horizons verfügt über ein integriertes Backend, mit dem Sie Buchungswebsites und -Apps inklusive Benutzerauthentifizierung und Kontoverwaltung erstellen können. Dadurch können sich Kunden anmelden, bevorstehende Buchungen anzeigen und ihre Termine verwalten – ganz ohne externe Tools oder technische Einrichtung.
Was, wenn mein Unternehmen wächst und ich Änderungen vornehmen muss?
Ihre Buchungsseite oder App zu aktualisieren ist genauso einfach wie sie zu erstellen. Gehen Sie einfach zu Ihrem Projekt zurück, öffnen Sie es und chatten Sie weiter mit KI Builder – beschreiben Sie, was Sie ändern möchten, und es kümmert sich um den Rest. Es ist alles Teil der Vibe-Coding-Erfahrung, kein Entwickler erforderlich.
Und wenn Sie einen technischen Hintergrund haben oder weiter unten skalieren möchten, gibt Ihnen KI Builder vollen Zugriff auf den Code – so können Sie ihn so weit wie Sie benötigen.
Wie starte ich mit Horizons Baukasten für benutzerdefinierte Buchungsseiten und -Apps?
Hier geht's los – klicken Sie einfach auf „Kostenlos starten“. Keine Kreditkarte erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können. Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, größere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihre Buchungsseite oder App zu beschreiben, sie zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich binden.
Gut zu wissen: KI-Credits werden auch für KI-Funktionen in Ihrer Seite oder App verwendet – wie z. B. einen Chatbot oder eine intelligente Suche –, jedoch nur, wenn Ihre Nutzer damit interagieren.
Sobald Sie bereit sind zu veröffentlichen, wechseln Sie einfach zu einem unserer kostenpflichtigen Pläne. Hosting und Domain sind bereits enthalten, Sie müssen nichts weiter einrichten – klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“ und Ihre Buchungsseite oder App geht online.
Ihnen gehen die Credits aus? Sie können jederzeit Credits nachkaufen und Ihren Verbrauch im Dashboard verfolgen.
Was ist der Unterschied zwischen Horizons und Hostinger Website-Baukasten für Buchungsseiten?
Hostinger bietet zwei Möglichkeiten, eine Buchungsseite zu erstellen – mit der Vibe Coding-Plattform Horizons und Hostingers Drag-and-Drop Website-Baukasten. Der Unterschied steckt bereits im Namen.
Mit Hostinger Website-Baukasten können Sie mit einer Vorlage starten oder anhand einer Beschreibung eine Buchungswebsite erstellen und diese anschließend durch Drag-and-Drop vorgefertigter Elemente anpassen. Das eignet sich hervorragend für alle, die schnell eine übersichtliche und einfache Buchungswebsite veröffentlichen möchten.
Horizons verfolgt einen dialogbasierten Ansatz – Sie chatten mit der KI, und sie setzt Änderungen in Echtzeit um. Dadurch erhalten Sie deutlich mehr Freiheit bei der Anpassung. Dank des integrierten Backends können Sie außerdem fortschrittlichere Projekte erstellen, beispielsweise Buchungs-Apps mit Benutzeranmeldungen und Mitgliedschaftsfunktionen. Und wer möchte, erhält zusätzlich vollständigen Zugriff auf den Code.
Beide Tools wurden für Menschen ohne technisches Wissen entwickelt – der Unterschied liegt darin, wie Sie arbeiten möchten und wie viel Flexibilität Sie benötigen.