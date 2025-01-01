Terminbuchungen Website-Baukasten

Ihre Buchungswebsite sofort veröffentlichen

Termine rund um die Uhr annehmen Sichere Online-Zahlungen akzeptieren Keine Programmierkenntnisse erforderlich
Ihre Buchungswebsite sofort veröffentlichen

All-in-One-Tools für Terminbuchungs-Websites

Business Website-Baukasten
Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 719,52 €). Verlängerungspreis: 12,99 €/Mon.
14,99  €73 % SPAREN
3,99  € /Mon.

+3 Monate GRATIS

Kostenlose Domain (sonst 9,99 €)
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos
Erstellen Sie bis zu 50 Websites
Kostenlose Domain (sonst 9,99 €)
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos
Erstellen Sie bis zu 50 Websites
Verkaufen Sie bis zu 1.000 Produkte und Dienste, vereinbaren Sie Termine
Mit Printful-Integration individuelle Merchandise-Artikel verkaufen
Über 100 Zahlungsmethoden anbieten und mehr Kunden erreichen
Sie behalten 100 % Ihrer Gewinne – keine Transaktionsgebühren
Verwandeln Sie Klicks in Kunden mit einem Link in der Bio
Steigern Sie Ihren Umsatz mit benutzerdefinierten Rabattcodes und Geschenkkarten
Mit Tools für SEO, E-Mail und Marketing Ihr Unternehmen schneller skalieren
Leistung mit Live-Analysen verfolgen
Erstellen Sie Ihren Shop mit KI Website-Baukasten in Minuten
Bilder mit KI Produktgenerator hochladen und Beschreibungen generieren
Ihre Markenidentität schnell mit dem KI Logo Maker designen
E-Mail-Kampagnen mit KI in wenigen Klicks erstellen und versenden
Erstellen Sie eine Buchungswebsite in 3 Schritten

1. Aufbaumethode wählen

Lassen Sie Ihre Buchungswebsite in Sekunden von KI erstellen oder wählen Sie aus über 250 gebrauchsfertigen Vorlagen.

2. Ihre Website verfeinern

Ziehen Sie Elemente per Drag-and-Drop, passen Sie Farben und Layout an und fügen Sie Ihre Dienste und Buchungsoptionen hinzu. Keine Designkenntnisse erforderlich.

3. Online gehen

Sichern Sie sich Ihre benutzerdefinierte Domain, veröffentlichen Sie Ihre Website und gewinnen Sie mit integrierten Marketing-Tools neue Kunden.
Beschreiben Sie einfach Ihre bevorzugten Stile und Farben, und die KI erstellt eine professionelle Terminbuchungs-Website – genau nach Ihren Vorstellungen. Steigern Sie Ihren Traffic mit dem KI SEO-Assistenten und nutzen Sie KI-Writer, um überzeugende Inhalte zu erstellen, die Besucher in Leads verwandeln.

Aus ansprechenden Buchungswebsite-Vorlagen wählen

Wählen Sie aus responsiven Website-Vorlagen, die speziell für Dienstleister und Berufstätige mit Terminangebot entwickelt wurden. Passen Sie Inhalt und Design unkompliziert an Ihre Ziele an.
Termine ganz einfach verwalten

Ermöglichen Sie kostenpflichtige oder kostenlose Termine, und lassen Sie Kunden verfügbare Zeitfenster in Ihrem Kalender reservieren.
Nutzen Sie die Google-Kalender-Integration, um Doppelbuchungen zu vermeiden.
Bieten Sie Gruppenbuchungen an – ideal für Kurse, Workshops und Aktivitäten in kleinen Gruppen.
Ermöglichen Sie es Kunden, Termine zu stornieren oder zu verschieben.
Indira Prieto Schriftkünstlerin, Illustratorin und Grafikdesignerin

Die Umsetzung meiner Vision in eine Website mit Hostinger Website-Baukasten war ein Kinderspiel, dank seiner Einfachheit und Geschwindigkeit.

Indira Prieto

Schriftkünstlerin, Illustratorin und Grafikdesignerin | indiraprietocreative.com

All-in-One-Lösung

Erstellen Sie heute eine Buchungswebsite für Ihre Dienste. Mit Hostinger Website-Baukasten ist es einfacher, als Sie denken.

Machen Sie mit integriertem Marketing und SEO auf sich aufmerksam

E-Mail-Kampagnen mit Hostinger Reach erstellen, senden und verfolgen

Beschreiben Sie Ihre Idee und lassen Sie KI versandfertige Marketing-E-Mails erstellen.

Marketingintegrationen leicht gemacht

Verbessern Sie Ihre Marketingstrategien durch die Integration von Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics und mehr.
Integrierte SEO-Tools

Optimieren Sie Ihren Shop für Suchmaschinen mit Hostingers integrierten SEO-Tools und KI SEO-Assistenten.
Unterstützen Sie ein reibungsloseres Kundenerlebnis: Ermöglichen Sie sofortigen Kontakt über WhatsApp.

Wir sind rund um die Uhr für Sie da

Sie wissen nicht, wie Sie auf der Plattform navigieren und bestimmte Funktionen finden? Fragen Sie Ihren freundlichen KI-Assistenten Kodee und erhalten Sie sofort Antworten. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, steht Ihnen unser Kundenerfolgs-Team jederzeit zur Verfügung.
Buchungswebsite-Baukasten: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Erstellung einer Online-Buchungsseite mit Hostinger.

