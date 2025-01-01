Creador de páginas web para turnos
Publicá tu página de turnos online en minutos
Tomá reservas las 24 horas Ofrecé pagos online seguros No necesitás saber programar
Todas las herramientas para crear páginas de turnos online
Business
Obtené 48 meses por AR$ 259.152,00 (precio regular: AR$ 1.199.952,00). Se renueva a AR$ 21.999,00/mes.
AR$ 24.999,00AHORRÁ UN 78%
AR$ 5.399,00 /mes
+3 meses GRATIS
Dominio gratis (precio regular: AR$ 20.799)
5 casillas por sitio web - gratis por 1 año
Creá hasta 50 sitios web
Incluido en tu plan
Vendé hasta 1000 productos y servicios, ofrecé turnos
Vendé productos personalizados con la integración de Printful
Ofrecé más de 100 medios de pago para llegar a más clientes
Tus ganancias son 100% tuyas, no cobramos comisión
Convertí clics en clientes con una página de link en bio
Promové más ventas con códigos de descuento personalizados y gift cards
Hacé crecer tu negocio más rápido con herramientas de SEO, email y marketing
Seguí el rendimiento con estadísticas en tiempo real
Creá tu tienda en minutos con el Creador de páginas web con IA
Generá descripciones a partir de imágenes con nuestro Generador de productos con IA
Dale identidad a tu márca rápidamente con el Creador de logos con IA
Creá y enviá campañas de email con IA en pocos clics
Creá una página de turnos en 3 pasos
1. Elegí el modo de creación
Podés hacer tu página de turnos en segundos con la IA o elegir entre más de 250 plantillas listas para usar.
2. Personalizá tu sitio web
Arrastrá y soltá elementos, personalizá colores y estilos y agregá tus servicios y opciones de turnos. No necesitás saber diseñar o programar.
3. Publicá
Obtené tu dominio, publicá tu página y empezá a atraer nuevos clientes con nuestras herramientas de marketing integradas.
Si podés describirlo, la IA puede crearlo
La IA puede armarte una página de turnos profesional con solo contarle qué colores y estilos preferís. El Asistente de SEO con IA te ayuda a atraer más visitas y el Escritor con IA, a generar contenido que convierta visitantes en clientes.
Elegí la plantilla web de turnos que más te guste
Tenés para elegir varias plantillas responsive diseñadas para profesionales y prestadores de servicios que ofrecen turnos. Podés personalizar el contenido y la estética a tu gusto.
Gestioná turnos fácilmente
Habilitá turnos pagos o gratis, para que tus clientes puedan reservar horarios disponibles en tu calendario.
Integrá con Google Calendar para evitar eventos duplicados.
Ofrecé turnos para sesiones grupales: ideal para clases, talleres y actividades en grupos pequeños
Hacé que tus clientes puedan cancelar o reprogramar turnos.
Hacer realidad mi idea con el Creador de páginas web de Hostinger fue muy fácil gracias a su sencillez y velocidad.Visitar el sitio web
Marketing y SEO para que tu tienda sea visible
Creá, enviá y seguí campañas de email con Hostinger Reach
La IA arma tus emails de marketing y los deja listos para enviar, solo tenés que contarle tu idea.
Integraciones de marketing fáciles
Armá estrategias de marketing de primer nivel gracias a las integraciones de Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics y más.
SEO incorporado
Optimizá tu sitio para buscadores con herramientas de SEO integradas y el Asistente de SEO con IA.
Mejorá la experiencia de tus clientes habilitando WhatsApp.
Estamos disponibles para vos las 24 horas
¿No estás seguro sobre cómo navegar la plataforma o no encontrás alguna función? Preguntale a Kodee, el asistente con IA, que responde al instante. Si necesitás más ayuda, nuestro equipo Éxito del cliente está disponible siempre para vos.
Preguntas frecuentes sobre el creador de páginas de turnos
