Con Hostinger, puedes crear una página web de reservas desde tan solo MX$ 58.99/mes: el plan Business del Creador de páginas web incluye todas las herramientas de programación de citas sin coste adicional.

El plan también incluye un dominio personalizado, hosting, buzones de email profesionales y otras herramientas esenciales para publicar y hacer crecer la página web de tu negocio.