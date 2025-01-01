Creador de paginas web de reservas de citas
Publica tu web de reservas en minutos
Acepta citas las 24 horas Acepta pagos seguros online No se necesitan conocimientos de programación
Herramientas todo en uno para webs de reserva de citas
Creador de páginas web Business
Creador de páginas web Business
Dominio gratis (9,99 €)
5 buzones por sitio web – gratis durante 1 año
Crea hasta 50 sitios web
Vende hasta 1000 productos y servicios, programa citas
Vende productos personalizados con la integración de Printful
Ofrece más de 100 métodos de pago para llegar a más clientes
Quédate con el 100% de tus ganancias sin comisiones por transacción
Convierta los clics en clientes con un enlace en la biografía
Impulsa las ventas con códigos de descuento personalizados y tarjetas de regalo
Crecimiento más rápido con herramientas de SEO, email y marketing para tu negocio
Haz un seguimiento del rendimiento con el análisis en directo
Crea tu tienda en minutos con el Creador de páginas web con IA
Sube imágenes y genera descripciones con nuestro generador de productos con IA
Diseña tu identidad de marca rápidamente con el creador de logos con IA
Crea y envía campañas de email con IA en unos pocos clics
Crea un sitio web de reservas en 3 pasos
1. Elige cómo crear
Deja que la IA cree tu sitio web de reservas en segundos o elige entre más de 250 plantillas listas para usar.
2. Personaliza tu web
Arrastra y suelta elementos, ajusta los colores y los diseños, y añade tus servicios y opciones de reserva. No necesitas tener conocimientos de diseño.
3. Publica
Protege tu dominio personalizado, publica tu sitio web y empieza a atraer nuevos clientes con nuestras herramientas de marketing integradas.
Si puedes describirlo, la IA puede crearlo
Tan solo di o escribe tus estilos y colores preferidos, y la IA creará un sitio web profesional de reserva de citas justo como lo quieres. Atrae más tráfico con el Asistente SEO con IA y usa el Escritor con IA para generar contenido atractivo que convierta a los visitantes en clientes potenciales.
Elige una plantilla de web de reservas que te guste
Elige entre plantillas web adaptativas, diseñadas para proveedores de servicios y profesionales que quieran concertar citas. Personaliza fácilmente el contenido y los elementos visuales para impulsar tus objetivos.
Gestiona citas con facilidad
Activa citas de pago o gratuitas y permite que los clientes reserven franjas horarias disponibles en tu calendario.
Usa la integración con Google Calendar para evitar reservas duplicadas.
Ofrece reservas para sesiones grupales, perfectas para clases, talleres y actividades en grupos pequeños.
Permite a los usuarios cancelar o reprogramar citas.
Antes del sitio web la gestión de pedidos era una pesadilla. El Creador de sitios web de Hostinger simplificó mi vida notablemente. Pude conectar sin esfuerzo con clientes de toda España.
Destaca con marketing y SEO integrados
Crea, envía y haz seguimiento de campañas de email con Hostinger Reach
Describe tu idea y deja que la IA prepare emails listos para enviar.
Integraciones de marketing sencillas
Prepara estrategias de marketing de primer nivel gracias a las integraciones de Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics y más.
Herramientas de SEO integradas
Optimiza tu tienda para los buscadores con las herramientas de SEO integradas y el Asistente de SEO con IA de Hostinger.
Mejora la experiencia de tus clientes activando el contacto mediante WhatsApp.
Estamos contigo las 24 horas
¿No sabes cómo navegar por la plataforma y encontrar ciertas funciones? Pregunta a Kodee, tu asistente de IA, y obtén respuestas al instante. Si necesitas más ayuda, nuestro equipo de Éxito del cliente está aquí para ayudarte.
Preguntas frecuentes: Creador de páginas web de reservas
Respondemos las preguntas más frecuentes sobre cómo crear una web de reservas online con Hostinger.