Boekingswebsitebouwer
Lanceer je boekingswebsite in een handomdraai
Accepteer 24/7 afspraken
Accepteer veilige online betalingen.
Geen codeervaardigheden nodig
30-dagen-geld-terug-garantie
Alles-in-één tools voor websites voor het boeken van afspraken
30-dagen-geld-terug-garantie
Op elk moment opzegbaar
24/7 ondersteuning
Business website bouwer
Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
18,99 €BESPAAR 84%
2,99 € /mnd
+3 maanden gratis
Business website bouwer
18,99 €BESPAAR 84%
2,99 € /mnd
+3 maanden gratis
Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Gratis domein (9,99 € waarde)
5 mailboxen per website - gratis voor 1 jaar
Bekijk alle functies
Maak maximaal 50 websites aan
Inbegrepen in jouw plan
Gratis domein (9,99 € waarde)
5 mailboxen per website - gratis voor 1 jaar
Maak maximaal 50 websites aan
Verkoop tot 1000 producten en diensten, plan afspraken
Verkoop gepersonaliseerde merchandise met de ingebouwde Printful-integratie
Bereik meer klanten door meer dan 100 betaalmethoden aan te bieden
Behoud 100% van je winst, zonder transactiekosten
Verander klikken in klanten met een link in bio
Stimuleer de verkoop met aangepaste kortingscodes en cadeaubonnen
Laat je bedrijf sneller groeien met onze tools voor SEO, e-mail en marketing.
Volg de prestaties met live analytics.
Bouw je winkel in enkele minuten met AI Website Bouwer
Upload afbeeldingen en genereer beschrijvingen met onze AI productgenerator
Ontwerp snel je merkidentiteit met de AI logo maker
Maak en verstuur e-mailcampagnes met AI in een paar klikken
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.
Maak in 3 stappen een boekingswebsite
1. Kies hoe je wilt creëren
Laat AI binnen enkele seconden je boekingswebsite maken, of kies uit meer dan 250 kant-en-klare templates.
2. Personaliseer je website
Sleep elementen naar de gewenste plek, pas kleuren en lay-outs aan en voeg je diensten en boekingsmogelijkheden toe. Geen ontwerpvaardigheden nodig.
3. Ga live
Beveilig je eigen domein, publiceer je website en begin met het aantrekken van nieuwe klanten met onze ingebouwde marketingtools.
Als jij het kunt beschrijven, kan AI het bouwen.
Vertel of typ wat je favoriete stijlen en kleuren zijn, en AI maakt een professionele website voor het boeken van afspraken – precies zoals jij dat wilt. Trek meer bezoekers met de AI SEO-Assistant en gebruik de AI Writer om boeiende content te maken die bezoekers omzet in leads.
Kies een boekingswebsite template die jou aanspreekt
Kies uit responsieve website templates, ontworpen voor dienstverleners en professionals die afspraken willen accepteren. Pas eenvoudig de inhoud en het ontwerp aan, zodat ze perfect aansluiten bij jouw doelen.
Beheer eenvoudig je afspraken
Bied betaalde of gratis afspraken aan en geef klanten de mogelijkheid om beschikbare tijdvakken in je agenda te reserveren.
Voorkom dubbele boekingen met Google Agenda integratie.
Bied groepsboekingen aan – perfect voor lessen, workshops en activiteiten in kleine groepen.
Geef gebruikers de mogelijkheid om afspraken af te zeggen of te verzetten.
Mijn visie omzetten in een website met behulp van Hostinger Website Bouwer was een fluitje van een cent, dankzij de eenvoud en snelheid.Bezoek website
Val op met geïntegreerde marketing en SEO
Maak, verstuur en track e-mailcampagnes met Hostinger Reach
Beschrijf je idee en laat AI kant-en-klare marketingmails voor je samenstellen.
Eenvoudige marketingintegraties
Haal het maximale uit je marketing door Google Ads, Meta Pixel, Google Ads* en andere tools te integreren.
Ingebouwde SEO-tools
Optimaliseer je webshop voor zoekmachines met de ingebouwde SEO-tools en AI SEO-Assistant van Hostinger.
Verbeter de klantbeleving door rechtstreeks contact via WhatsApp mogelijk te maken.
Ontvang Google Ads credits door binnen 60 dagen een in aanmerking komend bedrag uit te geven. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
Wij staan 24/7 voor je klaar
Weet je niet hoe je door het platform moet navigeren en bepaalde functies kunt vinden? Vraag het aan Kodee - je vriendelijke AI-assistent - en krijg direct antwoord. Als je verdere nog hulp nodig hebt, dan staat ons Klantensuccessteam altijd voor je klaar.
Boekingswebsitebbouwer FAQ's
Vind antwoorden op veelgestelde vragen over het bouwen van een online boekingssite met Hostinger.