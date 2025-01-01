Criador de sites de agendamentos
Criador de Sites Business
R$ 72,99ECONOMIZE 81%
R$ 13,99 /mês
+3 meses grátis
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
Domínio grátis (economia de R$ 49,99)
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano
Crie até 50 sites
Domínio grátis (economia de R$ 49,99)
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano
Crie até 50 sites
Venda até 1000 produtos e serviços, agende compromissos com clientes
Venda produtos personalizados com a integração nativa da Printful
Ofereça mais de 100 métodos de pagamento para alcançar mais clientes
Mantenha 100% dos seus lucros com zero taxas de transação
Transforme cliques em clientes com um link na bio
Aumente as vendas com cupons de descontos personalizados e vales-presente
Cresça mais rápido com ferramentas de SEO, e-mail e marketing para sua empresa
Acompanhe o desempenho com análises ao vivo
Crie sua loja em minutos com o Criador de Sites com IA
Carregue imagens e gere descrições com nosso gerador de produtos com IA
Crie a identidade da sua marca rapidamente com o criador de logo com IA
Crie e envie campanhas de e-mail com IA em poucos cliques
Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.
O pagamento pode ser parcelado em até 12x
Crie um site de agendamento em 3 passos simples
1. Escolha como criar
Deixe a IA criar seu site de agendamento em segundos ou escolha entre mais de 250 modelos prontos para uso.
2. Personalize seu site
Arraste e solte elementos, ajuste cores e layouts e adicione seus serviços e opções de agendamento. Não precisa ter conhecimentos em design.
3. Faça transmissões ao vivo
Registre seu domínio personalizado, publique seu site e comece a atrair novos clientes com nossas ferramentas de marketing integradas.
Se você pode descrever, a IA pode criar
Basta dizer ou digitar seus estilos e cores favoritos, e a IA cria um site profissional de agendamentos do seu jeito. Aumente o tráfego com o Assistente de SEO com IA e use o Escritor com IA para escrever conteúdos que convertem visitantes em clientes.
Selecione um modelo de site de agendamento que seja a sua cara
Escolha entre modelos de site responsivos, feitos para prestadores de serviços e profissionais que trabalham com agendamentos. Personalize conteúdo e design de forma simples para atender aos seus objetivos.
Gerencie seus compromissos de forma simples
Habilite agendamentos grátis ou pagos e permita que os clientes reservem horários disponíveis em sua agenda.
Integre seus agendamentos com o Google Agenda para evitar reservas duplicadas.
Habilite reservas de grupos — ótimo para aulas, workshops e atividades em grupos pequenos.
Ofereça aos clientes a possibilidade de cancelar ou reagendar atendimentos.
Precisávamos de um site que mostrasse nossa marca e nosso profissionalismo. E o Criador de Sites da Hostinger nos ajudou a tornar isso possível sem precisarmos da ajuda de desenvolvedores.
Ganhe visibilidade com marketing e SEO integrados
Crie, envie e acompanhe campanhas de e-mail com a Hostinger Reach
Descreva sua ideia e deixe a IA criar e-mails de marketing prontos para serem enviados.
Integrações de marketing simplificadas
Aprimore suas estratégias de marketing integrando o Google Ads*, o Meta Pixel, o Google Analytics e muito mais.
Ferramentas de SEO integradas
Otimize sua loja para os mecanismos de busca com as ferramentas de SEO integradas da Hostinger e o Assistente de SEO com IA.
Foque na experiência do cliente: ofereça acesso rápido e direto ao WhatsApp.
Ganhe créditos do Google Ads fazendo uma venda qualificada em até 60 dias. Termos e condições aplicáveis.
Estamos aqui 24 horas para ajudar você
Quer saber como navegar na plataforma e encontrar os recursos que precisa? Pergunte ao Kodee, seu assistente com IA e tenha respostas instantâneas. Se precisar de mais ajuda, nossa equipe de Sucesso do Cliente está disponível sempre que você precisar.
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o Criador de Sites de agendamentos
