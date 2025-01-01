Creador de páginas para reservas de citas
Creador de páginas web Business
CO$ 54.900AHORRA 75%
CO$ 13.900 /mes
+3 meses GRATIS
Obtén 48 meses por CO$ 667.200 (precio normal: CO$ 2.635.200). Se renueva por CO$ 43.900/mes.
Ver todas las funciones
Crea hasta 50 sitios web
Vende hasta 1000 productos y servicios, programa citas
Vende productos personalizados con la integración de Printful
Ofrece más de 100 métodos de pago para llegar a más clientes
Quédate con el 100% de tus ganancias sin comisiones por transacción
Convierta los clics en clientes con un enlace en la biografía
Impulsa las ventas con códigos de descuento personalizados y tarjetas de regalo
Crecimiento más rápido con herramientas de SEO, email y marketing para tu negocio
Haz un seguimiento del rendimiento con el análisis en directo
Crea tu tienda en minutos con el Creador de páginas web con IA
Sube imágenes y genera descripciones con nuestro generador de productos con IA
Diseña tu identidad de marca rápidamente con el creador de logos con IA
Crea y envía campañas de email con IA en unos pocos clics
Crea una página web de reservas en solo 3 pasos
1. Elige tu forma de crear
Deja que la IA cree tu página web de reservas en segundos o elige entre más de 250 plantillas listas para que las uses.
2. Optimiza tu página web
Arrastra y suelta elementos, ajusta colores y diseños, y añade tus servicios y opciones de reserva. No tienes que ser un diseñador profesional.
3. Publícala
Asegura tu dominio personalizado, publica tu sitio web y atrae nuevos clientes con nuestras herramientas de marketing integradas.
Si puedes describirlo, la IA puede construirlo
Solo menciona o escribe tus estilos y colores preferidos, y la IA creará una página web profesional de reservas, justo como lo deseas. Atrae más tráfico con el Asistente SEO con IA y usa el Escritor con IA para generar contenido atractivo que convierta a tus visitantes en clientes potenciales.
Selecciona una plantilla de página web de reservas que te guste
Elige entre plantillas web adaptativas, diseñadas para proveedores de servicios y profesionales que quieran aceptar reservas. Personaliza fácilmente el contenido y las imágenes para lograr tus objetivos.
Gestiona citas o reuniones con facilidad
Activa citas de pago o gratuitas y deja que los clientes reserven cupos disponibles en tu calendario.
Usa la integración de Google Calendar para evitar reservas duplicadas.
Ofrecemos reservas de sesiones grupales, perfectas para clases, talleres y actividades de grupos pequeños.
Permíteles a los usuarios cancelar o reprogramar citas.
Convertir mi idea en un sitio web utilizando el Creador de páginas web de Hostinger fue muy sencillo, todo gracias a su simplicidad y velocidad.
Destaca con marketing y SEO integrados
Crea, envía y haz un seguimiento de campañas de email con Hostinger Reach
Describe tu idea y deja que la IA cree emails de marketing listos para enviar.
Integraciones de marketing fáciles
Prepara estrategias de marketing de primer nivel con las integraciones de Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics y más.
Herramientas de SEO integradas
Optimiza tu página web para los buscadores con herramientas de SEO integradas y el Asistente de SEO con IA de Hostinger.
Mejora la experiencia de tus clientes activando WhatsApp.
Obtén créditos de Google Ads al hacer una inversión que cumpla los requisitos en los primeros 60 días. Se aplican términos y condiciones.
Estamos aquí siempre para ti
¿No sabes cómo navegar por la plataforma y encontrar ciertas funciones? Pregúntale a Kodee, tu Asistente con IA y consigue respuestas al instante. Si necesitas más ayuda, nuestro equipo Éxito del Cliente está aquí para ayudarte.
Preguntas frecuentes: Creador de páginas web de reservas
Respondemos las preguntas más frecuentes sobre crear una página de reservas online con Hostinger.