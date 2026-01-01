Créateur de sites de réservation

Lancez votre site de réservation en un rien de temps

Acceptez des rendez-vous 24 h/24, 7 j/7
Proposez une option de paiement en ligne sécurisée
Aucune compétence en codage nécessaire
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Des outils tout-en-un pour les sites de réservation

Créateur de sites internet Business
Obtenez 48 mois pour CHF 133.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.
CHF  17.69ÉCONOMISEZ 84 %
CHF  2.79 /mois

+3 mois gratuits

Nom de domaine gratuit (valeur de CHF 9.29)
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an
Créez jusqu'à 50 sites web
Voir toutes les fonctionnalités
Inclus dans votre pack
Vendez jusqu'à 1 000 produits et services, et planifiez des rendez-vous
Vendez des produits personnalisés avec Printful
Proposez plus de 100 moyens de paiement pour atteindre plus de clients
Aucuns frais de transaction, conservez 100 % de vos bénéfices
Transformez les clics en clients avec un lien dans la bio
Boostez vos ventes avec des codes promo et des cartes cadeaux personnalisés
Faites évoluer rapidement votre entreprise grâce aux outils SEO, email et marketing
Suivez les performances avec des analyses en direct
Créez votre boutique en quelques minutes avec le créateur de sites internet IA
Importez des images et rédigez des descriptions avec le créateur d'informations produits IA
Créez rapidement l'identité de votre marque avec le créateur de logo IA
Créez et envoyez des campagnes email en quelques clics grâce à l'IA
Créez un site de réservation en 3 étapes

1. Choisissez votre méthode de création

1. Choisissez votre méthode de création

Laissez l'IA créer votre site de réservation en quelques secondes, ou choisissez parmi plus de 250 templates prêts à l'emploi.

2. Peaufinez votre site

Glissez-déposez les éléments, modifiez les couleurs et la mise en page, et ajoutez vos services et options de réservation. Pas besoin d'être un expert en design.

3. Publiez votre site

Enregistrez votre nom de domaine personnalisé, publiez votre site et attirez de nouveaux clients grâce à nos outils marketing intégrés.
Décrivez votre idée et laissez l'IA s'en charger

Dites ou saisissez simplement les styles et couleurs de votre choix, et l'IA se charge de créer un site de réservation professionnel en respectant vos critères. Générez plus de trafic grâce à l'assistant SEO IA, puis utilisez le rédacteur IA pour créer des contenus engageants qui convertissent vos visiteurs en prospects.

Sélectionnez votre template de site préféré

Choisissez parmi des templates de sites responsives, conçus pour les prestataires de services et tous les professionnels souhaitant proposer la prise de rendez-vous. Personnalisez facilement le contenu et les visuels selon vos objectifs.
Gérez vos rendez-vous en toute simplicité

Proposez des rendez-vous gratuits ou payants et laissez vos clients réserver les créneaux disponibles sur votre calendrier.
Utilisez l'intégration Google Agenda pour éviter les doubles réservations.
Proposez des réservations de groupe, idéales pour les cours, les ateliers et les activités en petits groupes.
Autorisez les utilisateurs à annuler ou à reporter leurs rendez-vous.
Syrano (Sylvain Adeline) Musicien

Le créateur de sites internet de Hostinger simplifie tellement le processus de création d'un site que j'ai du mal à y croire.

Solution tout-en-un

Créez votre site de réservation en ligne en toute simplicité avec le créateur de sites internet de Hostinger.

Démarquez-vous avec nos outils marketing et SEO

Créez, envoyez et suivez vos campagnes email avec Hostinger Reach

Décrivez votre idée et laissez l'IA créer des emails marketing prêts à l'envoi.

Intégrations marketing simplifiées

Améliorez vos stratégies marketing en intégrant Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics, et bien plus encore.
Outils SEO intégrés

Optimisez votre boutique pour les moteurs de recherche grâce aux outils SEO intégrés et à l'assistant SEO IA de Hostinger.
Offrez une expérience exceptionnelle à vos clients en leur permettant de vous contacter via WhatsApp.

Obtenez des crédits Google Ads en effectuant une dépense éligible dans les 60 jours. Des conditions générales s'appliquent.

Nous sommes là pour vous aider 24 h/24, 7 j/7

Vous ne savez pas comment naviguer sur la plateforme et trouver certaines fonctionnalités ? Demandez à Kodee, votre assistant IA, et obtenez des réponses instantanées. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, notre équipe de support client est là pour vous aider.
FAQ sur le créateur de sites de réservation

Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées sur la création d'un site de réservation en ligne avec Hostinger.

Qu'est-ce que le système de prise de rendez-vous de Hostinger ?

Comment créer mon propre site de réservation ?

Quels types de services puis-je proposer ?

Comment ajouter un système de prise de rendez-vous à un site ?

Combien coûte la création d'un site de réservation ?

