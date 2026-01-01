Créateur de sites de réservation
Lancez votre site de réservation en un rien de temps
Acceptez des rendez-vous 24 h/24, 7 j/7
Proposez une option de paiement en ligne sécurisée
Aucune compétence en codage nécessaire
Des outils tout-en-un pour les sites de réservation
Créateur de sites internet Business
Obtenez 48 mois pour CHF 133.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.
CHF 17.69ÉCONOMISEZ 84 %
CHF 2.79 /mois
+3 mois gratuits
Nom de domaine gratuit (valeur de CHF 9.29)
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an
Voir toutes les fonctionnalités
Créez jusqu'à 50 sites web
Inclus dans votre pack
Vendez jusqu'à 1 000 produits et services, et planifiez des rendez-vous
Vendez des produits personnalisés avec Printful
Proposez plus de 100 moyens de paiement pour atteindre plus de clients
Aucuns frais de transaction, conservez 100 % de vos bénéfices
Transformez les clics en clients avec un lien dans la bio
Boostez vos ventes avec des codes promo et des cartes cadeaux personnalisés
Faites évoluer rapidement votre entreprise grâce aux outils SEO, email et marketing
Suivez les performances avec des analyses en direct
Créez votre boutique en quelques minutes avec le créateur de sites internet IA
Importez des images et rédigez des descriptions avec le créateur d'informations produits IA
Créez rapidement l'identité de votre marque avec le créateur de logo IA
Créez et envoyez des campagnes email en quelques clics grâce à l'IA
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.
Créez un site de réservation en 3 étapes
1. Choisissez votre méthode de création
Laissez l'IA créer votre site de réservation en quelques secondes, ou choisissez parmi plus de 250 templates prêts à l'emploi.
2. Peaufinez votre site
Glissez-déposez les éléments, modifiez les couleurs et la mise en page, et ajoutez vos services et options de réservation. Pas besoin d'être un expert en design.
3. Publiez votre site
Enregistrez votre nom de domaine personnalisé, publiez votre site et attirez de nouveaux clients grâce à nos outils marketing intégrés.
Décrivez votre idée et laissez l'IA s'en charger
Dites ou saisissez simplement les styles et couleurs de votre choix, et l'IA se charge de créer un site de réservation professionnel en respectant vos critères. Générez plus de trafic grâce à l'assistant SEO IA, puis utilisez le rédacteur IA pour créer des contenus engageants qui convertissent vos visiteurs en prospects.
Sélectionnez votre template de site préféré
Choisissez parmi des templates de sites responsives, conçus pour les prestataires de services et tous les professionnels souhaitant proposer la prise de rendez-vous. Personnalisez facilement le contenu et les visuels selon vos objectifs.
Gérez vos rendez-vous en toute simplicité
Proposez des rendez-vous gratuits ou payants et laissez vos clients réserver les créneaux disponibles sur votre calendrier.
Utilisez l'intégration Google Agenda pour éviter les doubles réservations.
Proposez des réservations de groupe, idéales pour les cours, les ateliers et les activités en petits groupes.
Autorisez les utilisateurs à annuler ou à reporter leurs rendez-vous.
Le créateur de sites internet de Hostinger simplifie tellement le processus de création d'un site que j'ai du mal à y croire.
Démarquez-vous avec nos outils marketing et SEO
Créez, envoyez et suivez vos campagnes email avec Hostinger Reach
Décrivez votre idée et laissez l'IA créer des emails marketing prêts à l'envoi.
Intégrations marketing simplifiées
Améliorez vos stratégies marketing en intégrant Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics, et bien plus encore.
Outils SEO intégrés
Optimisez votre boutique pour les moteurs de recherche grâce aux outils SEO intégrés et à l'assistant SEO IA de Hostinger.
Offrez une expérience exceptionnelle à vos clients en leur permettant de vous contacter via WhatsApp.
Obtenez des crédits Google Ads en effectuant une dépense éligible dans les 60 jours. Des conditions générales s'appliquent.
Nous sommes là pour vous aider 24 h/24, 7 j/7
Vous ne savez pas comment naviguer sur la plateforme et trouver certaines fonctionnalités ? Demandez à Kodee, votre assistant IA, et obtenez des réponses instantanées. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, notre équipe de support client est là pour vous aider.
FAQ sur le créateur de sites de réservation
Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées sur la création d'un site de réservation en ligne avec Hostinger.