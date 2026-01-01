Mieten Sie eine GPU. Professionelle Berechnung, zugänglich gemacht.

Führen Sie KI, Rendering und Rechenlasten auf dedizierten NVIDIA-GPUs mit einfachen Stundenpreisen und ohne langfristige Bindung aus.
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Finden Sie die GPU, die zu Ihrem Workload passt

Vergleichen Sie VRAM, Leistung und Preis pro Stunde, um die passende Lösung zu finden.

B200 (Dedicated)

Dedizierter Blackwell B200, nicht gemeinsamer Zugriff für Training und Betrieb der größten KI Modelle.

ab6,08/Stunde
GPU erhalten

608 credits/hour (1 credit = 0,01 €). Abrechnung nur während der Ausführung Ihrer Instanz.

192GB VRAM

Empfohlen für:

Workloads, die dedizierte Ressourcen erfordern

KI Inferenz im Maßstab

Frontier LLM Training

Wissenschaftliche Simulationen und Hochleistungsrechnen

B200

Neuestes Blackwell Flaggschiff für das Training und den Betrieb der größten KI Modelle.

ab3,86/Stunde
GPU erhalten

386 credits/hour (1 credit = 0,01 €). Abrechnung nur während der Ausführung Ihrer Instanz.

192GB VRAM

Empfohlen für:

Feinabstimmung großer Modelle

KI Inferenz im Maßstab

Frontier LLM Training

Wissenschaftliche Simulationen und Hochleistungsrechnen

A100 80GB PCIe

Bewährtes Rechenzentrums-Arbeitspferd für ernsthafte KI Schulung und Inferenz.

ab1,23/Stunde
GPU erhalten

123 credits/hour (1 credit = 0,01 €). Abrechnung nur während der Ausführung Ihrer Instanz.

80GB VRAM

Empfohlen für:

LLM-Training

Feinabstimmung großer Modelle

Large-Batch-Inferenz

Multi-GPU-Skalierung

L40S

Vielseitige Ada Lovelace GPU balanciert starke Inferenz Leistung mit großem Preis Effizienz.

ab0,79/Stunde
GPU erhalten

79 credits/hour (1 credit = 0,01 €). Abrechnung nur während der Ausführung Ihrer Instanz.

48GB VRAM

Empfohlen für:

KI Inferenz und generative KI

3D-Rendering und virtuelle Arbeitsplätze

Feinabstimmung mittelgroßer Modelle

Videotranscodierung und Streaming

RTX PRO 6000 (Server)

Enterprise Blackwell GPU für anspruchsvolle professionelle KI und Visualisierungs-Workloads.

ab0,51/Stunde
GPU erhalten

51 credits/hour (1 credit = 0,01 €). Abrechnung nur während der Ausführung Ihrer Instanz.

96GB VRAM

Empfohlen für:

Großmodell-Inferenz und Feinabstimmung

Videoverarbeitung und Streaming

Ingenieursimulationen und wissenschaftliches Rechnen

Intensives 3D-Rendering und Visualisierung

RTX 4090

Unschlagbare Preis-Leistung für Experimente und kleinere Workloads - der ideale Einstieg ins GPU-Computing.

ab0,33/Stunde
GPU erhalten

33 credits/hour (1 credit = 0,01 €). Abrechnung nur während der Ausführung Ihrer Instanz.

24GB VRAM

Empfohlen für:

Development and experimentation

KI Bild- und Videoerzeugung

3D-Rendering

Inferenz für kleine und mittlere Modelle

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Entdecken Sie, was Sie mit GPU-Power tun können

Führen Sie anspruchsvolle GPU-Workloads aus, ohne Hardware zu kaufen oder CapEx zu rechtfertigen.

Chat und LLM Inferenz

Nutzen Sie Ollama und Open WebUI, oder bringen Sie Ihr eigenes Modell mit vLLM oder LangChain mit.

Empfohlene GPU: L40S
Modelle mit bis zu 30B Parametern bedienenOllama mit einem Klick startenEinfache Stundenpreise
Bereitstellung für Inferenz

Zug & Feinabstimmung

Trainieren Sie benutzerdefinierte Modelle und optimieren Sie LLMs mit dediziertem VRAM. Checkpoints bestehen über Neustarts hinweg fort, sodass lang laufende Aufträge gestoppt und fortgesetzt werden können, ohne den Fortschritt zu verlieren.

Empfohlene GPU: A100 80GB
96GB VRAMPersistente KontrollpunkteGebaut für große Modellschulungen
Bereitstellung für KI Schulungen

Erstellen & Erkunden mit KI

Drehen Sie eine GPU-Instanz und richten Sie in wenigen Minuten Ihre eigene Umgebung ein.Verbinden Sie sich über Ihren Browser oder Ihr Terminal und starten Sie dann sofort mit der Iteration.

Empfohlene GPU: RTX 4090
Vollständiger Root-Zugriff zur Installation eines eigenen StacksBrowser- oder SSH-TerminalzugriffErschwinglich genug, um den ganzen Tag zu laufen
Jetzt erstellen

Bilder & Videos generieren

Führen Sie stabile Diffusions-, ComfyUI- und Rendering-Aufträge mit genügend VRAM für hochauflösende Ausgabe und Stapelverarbeitung aus.

Empfohlene GPU: RTX 4090
Genügend VRAM für Batch Image JobsSchnelles, erschwingliches RenderingIntegrierter stabiler Diffusion Support
Bereitstellung für die Generierung

Video bearbeiten & kodieren

Kodieren, transkodieren und rendern Sie Videos mit hohem Durchsatz mit Hardware Beschleunigung, ohne Ihre eigenen Maschinen zu binden.

Empfohlene GPU: RTX PRO 6000 (Server)
NVENC der neunten Generation für schnelle, hochwertige KodierungVolle Geschwindigkeit 8K-CodierungCodierung, die unabhängig von Ihrer CPU läuft
Bereitstellung für die Kodierung

Schneller starten mit vorgefertigten Apps

Starten Sie vorkonfigurierte Apps mit einem Klick, überspringen Sie die manuelle Einrichtung und machen Sie sich direkt an die Arbeit.
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Bezahlen Sie nur, während Ihre GPU läuft

Bezahlen Sie nur, während Ihre GPU läuft

GPUs werden stündlich mit Guthaben aus einem gemeinsamen Guthaben abgerechnet. Fügen Sie Guthaben nach Bedarf hinzu, zerstören Sie Ihre Instanz, wenn Sie fertig sind, und behalten Sie nicht verwendete Guthaben für später.

Warum Hostinger GPU für KI Workloads wählen

Sie zahlen nur für das, was Sie nutzen

Pro-Minute-Abrechnung bedeutet, dass Sie nur für die Berechnung bezahlen, die Sie verwenden.

Fertig in ca. 30 Sekunden

Starten Sie vorkonfigurierte Apps, ohne Treiber, Container oder Abhängigkeiten zu installieren.

Von einem Dashboard aus verwalten

Überwachen Sie die Nutzung und verwalten Sie Ihre Instanzen, wann immer Sie es benötigen.

Ihre Arbeitslast ist bereit, die GPUs auch.

Starten Sie in Sekundenschnelle auf dedizierten GPUs und zahlen Sie stundenweise, ohne langfristigen Vertrag oder Hardware zu kaufen.
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Ihre Arbeitslast ist bereit, die GPUs auch.

Hostinger GPU FAQs

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zur Hostinger GPU.
Ja. GPU-Instanzen werden stundenweise in Guthaben abgerechnet und Sie werden nur belastet, während eine Instanz läuft. Stoppen Sie sie, wenn Sie fertig sind, es gibt keine Mindestverpflichtung oder einen langfristigen Vertrag.
Das Zerstören einer Instanz ist dauerhaft und kann nicht rückgängig gemacht werden. Alles, was nicht auf persistentem Speicher gespeichert ist, geht verloren. Beim Neustart hingegen wird die Instanz neu gestartet, ohne sie zu löschen, Ihre Dateien und Einrichtung bleiben erhalten.
Das hängt vor allem von der Modellgröße ab. Kleinere Modelle und Bilderzeugung laufen gut auf RTX 4090 oder L40S, größere Modelle und ernsthafte Schulungen profitieren vom zusätzlichen VRAM von A100 oder B200. Wenn Sie sich nicht sicher sind, passt unser GPU-Picker Ihre Arbeitslast auf die richtige Option an.
Beides. Jede Instanz verfügt über vollen Terminal- und SSH-Zugriff, sodass Sie alles installieren können, was Sie benötigen. Wenn Sie die Einrichtung lieber überspringen möchten, sind One-Click-Apps wie Ollama von Anfang an einsatzbereit.
Die Verfügbarkeit ändert sich in Echtzeit je nach Bedarf und variiert je nach Region.Wir zeigen die Live-Verfügbarkeit vor der Bereitstellung an, sodass Sie immer wissen, was tatsächlich auf Lager ist, anstatt es nach der Bereitstellung herauszufinden.
Wenn Sie eine GPU mieten, müssen Sie auf leistungsstarke Grafikverarbeitungsleistung über die Cloud zugreifen, anstatt die physische Hardware zu kaufen. Sie zahlen nur für die Rechenzeit, die Sie stundenweise oder sogar sekundengenau verwenden, und der Anbieter kümmert sich um Wartung, Kühlung und Treiberupdates. Dies ist eine häufige Wahl für KI Schulungen, maschinelles Lernen, 3D-Rendering und andere Aufgaben, die hohe Rechenleistung benötigen, ohne die Vorabkosten für den Besitz einer GPU.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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