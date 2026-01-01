Chat und LLM Inferenz
Nutzen Sie Ollama und Open WebUI, oder bringen Sie Ihr eigenes Modell mit vLLM oder LangChain mit.
Dedizierter Blackwell B200, nicht gemeinsamer Zugriff für Training und Betrieb der größten KI Modelle.
192GB VRAM
Empfohlen für:
Workloads, die dedizierte Ressourcen erfordern
KI Inferenz im Maßstab
Frontier LLM Training
Wissenschaftliche Simulationen und Hochleistungsrechnen
Neuestes Blackwell Flaggschiff für das Training und den Betrieb der größten KI Modelle.
192GB VRAM
Empfohlen für:
Feinabstimmung großer Modelle
KI Inferenz im Maßstab
Frontier LLM Training
Wissenschaftliche Simulationen und Hochleistungsrechnen
Bewährtes Rechenzentrums-Arbeitspferd für ernsthafte KI Schulung und Inferenz.
80GB VRAM
Empfohlen für:
LLM-Training
Feinabstimmung großer Modelle
Large-Batch-Inferenz
Multi-GPU-Skalierung
Vielseitige Ada Lovelace GPU balanciert starke Inferenz Leistung mit großem Preis Effizienz.
48GB VRAM
Empfohlen für:
KI Inferenz und generative KI
3D-Rendering und virtuelle Arbeitsplätze
Feinabstimmung mittelgroßer Modelle
Videotranscodierung und Streaming
Enterprise Blackwell GPU für anspruchsvolle professionelle KI und Visualisierungs-Workloads.
96GB VRAM
Empfohlen für:
Großmodell-Inferenz und Feinabstimmung
Videoverarbeitung und Streaming
Ingenieursimulationen und wissenschaftliches Rechnen
Intensives 3D-Rendering und Visualisierung
Unschlagbare Preis-Leistung für Experimente und kleinere Workloads - der ideale Einstieg ins GPU-Computing.
24GB VRAM
Empfohlen für:
Development and experimentation
KI Bild- und Videoerzeugung
3D-Rendering
Inferenz für kleine und mittlere Modelle
Führen Sie anspruchsvolle GPU-Workloads aus, ohne Hardware zu kaufen oder CapEx zu rechtfertigen.
Nutzen Sie Ollama und Open WebUI, oder bringen Sie Ihr eigenes Modell mit vLLM oder LangChain mit.
Trainieren Sie benutzerdefinierte Modelle und optimieren Sie LLMs mit dediziertem VRAM. Checkpoints bestehen über Neustarts hinweg fort, sodass lang laufende Aufträge gestoppt und fortgesetzt werden können, ohne den Fortschritt zu verlieren.
Drehen Sie eine GPU-Instanz und richten Sie in wenigen Minuten Ihre eigene Umgebung ein.Verbinden Sie sich über Ihren Browser oder Ihr Terminal und starten Sie dann sofort mit der Iteration.
Führen Sie stabile Diffusions-, ComfyUI- und Rendering-Aufträge mit genügend VRAM für hochauflösende Ausgabe und Stapelverarbeitung aus.
Kodieren, transkodieren und rendern Sie Videos mit hohem Durchsatz mit Hardware Beschleunigung, ohne Ihre eigenen Maschinen zu binden.
Sie zahlen nur für das, was Sie nutzen
Fertig in ca. 30 Sekunden
Von einem Dashboard aus verwalten