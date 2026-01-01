Node.js nach Ihren Vorstellungen bereitstellen
Auf Ihre App fokussieren, nicht auf Infrastruktur
Codebasierte Bereitstellung
Von GitHub oder direkt von Ihrer IDE bereitstellen.
Integrierter Schutz
Verwaltetes SSL, CDN, WAF und DDoS-Schutz sind inklusive.
Planbare Preise
Ein Monatspreis, keine Zusatzkosten oder nutzungsbasierte Gebühren.
Verwaltete Infrastruktur
KI-Fehlerbehebung, Backups und Support sind inklusive.
Wählen Sie einen Plan, der zu Ihrem Projekt passt
Kein Aufwand
Ressourcen
Vollständige Kontrolle
Ressourcen
Kein Aufwand
Ressourcen
Vollständige Kontrolle
Ressourcen
Unterstützt über 1 Mio. Entwickler weltweit
Node.js-App in 2 Schritten starten
1. Ihr Projekt verbinden
Verbinden Sie GitHub, laden Sie eine ZIP-Datei hoch oder stellen Sie über einen KI-Code-Assistenten bereit. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle werden ausgeführt, und Sie können direkt loslegen.
2. Sofort bereitstellen
Starten Sie Ihre Node.js Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles für Sie erledigt.
Warum Node.js auf Hostinger betreiben?
Planbare Preise
Keine nutzungsbasierte Abrechnung
Entwickelt für KI-Codierungs-Workflows
Eine Bereitstellung, unzählige Möglichkeiten zum Erstellen
Beliebt
Google Antigravity
Cursor AI
Claude Code
Andere
Codex
Github Copilot
Google AI studio
Windsurf
Continue.dev
Managed Node.js Hosting oder Node.js auf VPS – Sie wählen
Hosting für Node.js: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Unterschied zwischen Managed Node.js Hosting und Node.js auf VPS?
Managed Node.js Hosting ist auf eine optimierte Bereitstellung und ein wartungsfreies Erlebnis ausgelegt, während Node.js auf VPS Ihnen tiefere Kontrolle auf Serverebene und Konfigurationsfreiheit bietet.
Kann ich von GitHub oder direkt aus meiner IDE bereitstellen?
Ja — Managed Node.js Hosting unterstützt die GitHub-Integration und IDE-basierte Bereitstellung.
Beinhaltet Managed Node.js Hosting Sicherheitsfunktionen?
Ja — verwaltetes SSL, CDN, WAF und DDoS-Schutz sind inklusive.
Wann sollte ich stattdessen VPS wählen?
Wählen Sie VPS, wenn Sie vollen Root-Zugriff, eine benutzerdefinierte Serverkonfiguration, Browser-Terminalzugriff oder Docker Compose-Workflows benötigen.
Unterscheiden sich die Preise zwischen den beiden Optionen?
Ja — Managed Node.js Hosting beginnt ab 3,99 €, während VPS ab 7,99 € beginnt.