Next.js Hosting

Next.js-Apps bereitstellen – in Minuten statt Stunden

Domain für 1 Jahr inklusive
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
ab3,99/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
Next.js Hosting

Next.js Hosting-Pläne mit einem klaren monatlichen Preis

Hosten Sie Ihre Next.js-App sorgenfrei auf einer zuverlässigen, produktionsreifen Infrastruktur. Testen Sie es risikofrei mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie.
BESTSELLER
79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
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Alle Funktionen anzeigen

Der angezeigte Preis ist der monatliche Nettopreis (ohne MwSt.). An der Kasse wird der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit fällig und inklusive gesetzlicher MwSt. ausgewiesen.

Entwickelt für skalierbare Next.js-Apps

Stellen Sie Ihre Next.js-App bereit, ohne sich um die Servereinrichtung kümmern zu müssen. Übertragen Sie Ihren Code und Hostingers Node.js Hosting übernimmt Build, Laufzeitumgebung und Routing, damit SSR, ISR und API-Routen wie erwartet funktionieren. Ihr Projekt läuft auf einer Infrastruktur mit stabiler Leistung und zuverlässiger Uptime und bietet genügend Spielraum für wachsenden Traffic. Das verkürzt ihren Weg zur Produktion und spart Ihnen Zeit bei Betriebsaufgaben.
Next.js Hosting

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

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GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

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Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums – z. B. in Deutschland. Unsere Rechenzentren und CDNs sind weltweit vertreten: Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Next.js Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Next.js Hosting.
Next.js Hosting ist eine Produktionsumgebung zum Ausführen von Next.js-Apps mit der Node.js-Laufzeitumgebung, Build-Prozessen und serverseitigen Funktionen, die Ihre App benötigt. Es ist wichtig, weil Next.js-Projekte häufig von SSR, API-Routen und dynamischem Rendering abhängen, was statisches Hosting allein nicht bewältigen kann.
Mit einem VPS verwalten Sie das Betriebssystem, die Node.js-Version, den Prozessmanager, Sicherheitsupdates und die Bereitstellungseinrichtung selbst. Bei unserem Node.js Hosting werden diese Serveraufgaben für Sie erledigt, sodass Sie Ihre Next.js-App bereitstellen können, ohne den Server-Stack verwalten zu müssen.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie die gewünschte Branch bereit. Updates können genauso wie bei einem öffentlichen Repository aus Git übernommen werden.
Ja, die Pläne enthalten Ressourcenlimits. Wenn Ihre App darüber hinaus wächst, müssen Sie möglicherweise upgraden. Für normale Traffic-Spitzen berechnen wir keine überraschenden Zusatzgebühren, aber eine dauerhafte Nutzung über die Kapazität Ihres Plans hinaus kann einen höheren Plan erfordern.
Übertragen Sie Ihre App auf ein Git-Repository, verbinden Sie es mit Hostinger und stellen Sie die Branch bereit, die produktiv ausgeführt werden soll. Wenn Sie von einem anderen Anbieter wechseln, können Sie Ihre Domain nach der Bereitstellung weiterleiten und Umgebungsvariablen sowie Build-Einstellungen nach Bedarf übertragen.

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