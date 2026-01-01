Next.js Hosting
Next.js-Apps bereitstellen – in Minuten statt Stunden
Next.js Hosting-Pläne mit einem klaren monatlichen Preis
Business-Vorteile:
Alles aus Business, plus:
Business-Vorteile:
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Entwickelt für skalierbare Next.js-Apps
Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.
1. Ihr Projekt verbinden
GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.
2. Sofort bereitstellen
Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.
3. Verwalten und skalieren
Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.
Empfohlener Serverstandort:
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