React Router Hosting

React Router-Apps, die schnell bleiben

Stellen Sie Ihre React Router-App mit einem Setup bereit, das zu Ihrer gewohnten Arbeitsweise passt. Laden Sie Ihren Code auf Node.js Hosting hoch und führen Sie Routen, Loader und Serverlogik ohne zusätzliche Konfiguration aus. So gelingt der Übergang von der lokalen Entwicklung zur Produktion reibungsloser. Ihre App verbleibt auf einer verwalteten Infrastruktur, die für hohe Zugriffszahlen und zuverlässige Online-Verbindungen ausgelegt ist. Dadurch reduzieren sich Ihre Bereitstellungsaufgaben, und Sie haben mehr Zeit, sich auf Ihre Benutzeroberfläche, den Datenfluss und Produktänderungen zu konzentrieren.