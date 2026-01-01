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Entwickeln Sie mit Continue.dev und stellen Sie Ihre Anwendungen auf Hostinger bereit.

Domain für 1 Jahr inklusive
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
ab3,99/Mon.
Jetzt starten
30 Tage Geld-zurück-Garantie
continue.dev Hosting

Ein monatlicher Preis, keine versteckten Gebühren

Wählen Sie den Plan, der am besten zu Ihrem Workflow passt, und hosten Sie Continue.dev sorgenfrei. Profitieren Sie von zuverlässiger Leistung, einfacher Einrichtung und unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie.
BESTSELLER
79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
BESTSELLER
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Business
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24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
Alle Funktionen anzeigen

Der angezeigte Preis ist der monatliche Nettopreis (ohne MwSt.). An der Kasse wird der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit fällig und inklusive gesetzlicher MwSt. ausgewiesen.

Mit Continue.dev schneller Ihre Produkte veröffentlichen

Mit Continue.dev können Sie Ihre Prototypen direkt in die Produktion überführen, ohne Ihren Workflow zu ändern. Hostingers Node.js Hosting ermöglicht Ihrer App einen einfachen Weg von der lokalen Entwicklung in die Live-Umgebung. So können Sie Ihr Projekt, das Sie optimiert haben, bereitstellen und in Ihrer gewohnten Umgebung weiterarbeiten. Sobald Ihre App live ist, läuft sie auf einer speziell für Node.js entwickelten, verwalteten Infrastruktur mit zuverlässiger Verfügbarkeit und ausreichend Kapazität für wachsendes Traffic-Aufkommen. Das bedeutet weniger Zeitaufwand für Serverkonfiguration und -wartung und mehr Zeit für die Entwicklung neuer Funktionen und die Verbesserung Ihres Produkts.
continue.dev Hosting

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

1. Ihr Projekt verbinden

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

Pläne ansehen

Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums – z. B. in Deutschland. Unsere Rechenzentren und CDNs sind weltweit vertreten: Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Continue.dev Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Hosting-Diensten von Continue.dev.
Continue.dev Hosting ist eine verwaltete Umgebung zum Ausführen und Verbinden von Continue.dev mit Ihren Anwendungen, Tools und Modellanbietern. Es ermöglicht Ihnen eine schnellere Bereitstellung, ohne dass Sie sich selbst um Servereinrichtung, Updates oder grundlegende Wartungsarbeiten kümmern müssen.
Ein VPS bietet Ihnen volle Serverkontrolle, allerdings müssen Sie Einrichtung, Sicherheit, Skalierung und Updates selbst verwalten. Das Hosting bei Continue.dev ist einfacher: Es ist für den Dienst vorkonfiguriert, sodass Sie schneller und mit weniger manuellem Aufwand loslegen können.
Ja. Continue.dev Hosting unterstützt private GitHub-Repositories, sodass Sie Ihren Code sicher verbinden und interne Projekte während der Bereitstellung schützen können.
Die Tarife können nutzungsabhängige Ressourcenbeschränkungen beinhalten. Benötigt Ihre App mehr Kapazität, können Sie vor Erreichen der Beschränkungen upgraden und so unerwartete Mehrkosten vermeiden.
Die Einrichtung ist unkompliziert und für technisch versierte Nutzer konzipiert. Wenn Sie von einem anderen Hoster wechseln, können Sie Ihr Projekt in wenigen Schritten migrieren, indem Sie Ihr Repository verbinden, Ihre Umgebung konfigurieren und es bereitstellen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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