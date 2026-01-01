Claude Code Hosting

Mit Claude Code erstellte Apps in Minuten bereitstellen

Domain für 1 Jahr inklusive
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
ab3,99/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
Claude Code Hosting

Unkomplizierte Preise für Claude Code Hosting

Stellen Sie die mit Claude Code erstellten Apps auf zuverlässigem Hosting bereit. Jeder Plan umfasst unsere 30 Tage Geld-zurück-Garantie, damit Sie den Service ohne Risiko testen können.
BESTSELLER
79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
Alle Funktionen anzeigen

Der angezeigte Preis ist der monatliche Nettopreis (ohne MwSt.). An der Kasse wird der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit fällig und inklusive gesetzlicher MwSt. ausgewiesen.

Claude Code-Projekte schneller bereitstellen

Bringen Sie die mit Claude Code erstellten Apps und Prototypen von der lokalen Entwicklungsumgebung in die Produktionsumgebung, ohne Ihren Workflow zu ändern. Übertragen Sie Ihr Node.js-Projekt, und Hostinger übernimmt die Laufzeitumgebung und Bereitstellung. So ist Ihre App ohne zusätzliche Einrichtung sofort einsatzbereit. Sobald sie live ist, läuft Ihr Projekt auf einer verwalteten Infrastruktur, die auf zuverlässige Uptime und Wachstum ausgelegt ist. Das bedeutet weniger Zeit für die Wartung von Servern und mehr Zeit für die Weiterentwicklung des Codes und bereits veröffentlichter Funktionen.
Claude Code Hosting

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

1. Ihr Projekt verbinden

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

Pläne ansehen

Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums – z. B. in Deutschland. Unsere Rechenzentren und CDNs sind weltweit vertreten: Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Claude Code Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Claude Code Hosting.
Claude Code Hosting bedeutet, die mit Claude Code erstellten Node.js-Apps auf einem Live-Server bereitzustellen, damit andere Benutzer sie nutzen können. Es ist wichtig, weil die Codegenerierung nicht mit Produktionshosting gleichzusetzen ist – Sie benötigen weiterhin eine Laufzeitumgebung, Prozessverwaltung und Netzwerkzugriff.
Mit einem VPS verwalten Sie das Betriebssystem, Node.js, Updates und App-Prozesse selbst. Mit Hostinger Node.js Hosting für Claude Code Hosting übernimmt die Plattform die Serverebene, sodass Sie sich auf die App und den Bereitstellungsprozess statt auf die Systemadministration konzentrieren können.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie die Anwendung aus dem gewünschten Branch bereit. Aktualisierungen können anschließend aus demselben Repository übernommen werden, ohne den Code öffentlich zugänglich zu machen.
Ihr Plan hat feste Ressourcenlimits. Wenn der Traffic darüber hinaus wächst, kann sich die Leistung der App verschlechtern oder ein höherer Plan erforderlich werden. Wir berechnen keine versteckten Gebühren für zusätzlichen Traffic, allerdings sollten Sie ein Upgrade durchführen, damit eine dauerhaft hohe Last Ihre Leistung nicht beeinträchtigt.
Übertragen Sie das Projekt zu GitHub, verbinden Sie das Repository und stellen Sie die Anwendung bei Hostinger bereit. Wenn Sie von einem anderen Hosting-Anbieter umziehen, dann aktualisieren Sie alle Umgebungsvariablen und Domain-Einstellungen und testen Sie die App nach der ersten Bereitstellung.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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