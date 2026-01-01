Nuxt Hosting

Nuxt-Apps in Minuten bereitstellen, nicht in Stunden.

Domain für 1 Jahr inklusive
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
ab3,99/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
Nuxt Hosting

Einfache Nuxt-Hosting-Preise, keine versteckten Gebühren

Hosten Sie Ihre Nuxt-App vertrauensvoll auf einer zuverlässigen, produktionsreifen Infrastruktur. Jedes Paket beinhaltet eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie – testen Sie es risikofrei.
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79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der monatliche Nettopreis (ohne MwSt.). An der Kasse wird der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit fällig und inklusive gesetzlicher MwSt. ausgewiesen.

Entwickelt für die Skalierung von Nuxt

Stellen Sie Ihre Nuxt-App ohne zusätzlichen Aufwand auf dem Node.js Hosting von Hostinger bereit. Laden Sie Ihren Code hoch, und Ihr Projekt läuft in einer Node.js-Umgebung, die serverseitiges Rendering, API-Routen und den von Ihrem Stack erwarteten Build-Prozess unterstützt. Ihre App bleibt auch bei steigendem Traffic einfach zu verwalten, dank ausreichender Verfügbarkeit und Ressourcenreserven für die reale Nutzung. So gelangen Sie direkt von der Entwicklung in die Produktion und sparen Zeit bei der Serverwartung.
Nuxt Hosting

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

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GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

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Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

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Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums – z. B. in Deutschland. Unsere Rechenzentren und CDNs sind weltweit vertreten: Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Nuxt Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Hosting-Diensten von Nuxt.
Nuxt-Hosting ist eine Produktionsumgebung für den Betrieb von Nuxt-Anwendungen, einschließlich der benötigten Node.js-Laufzeitumgebung und des Deployment-Setups. Dies ist wichtig, da das Hosting statischer Dateien allein weder serverseitiges Rendering noch API-Routen oder andere Serverfunktionen abdeckt, die Ihre Nuxt-Anwendung möglicherweise nutzt.
Bei herkömmlichem VPS Hosting verwalten Sie Server, Betriebssystem-Updates, Node.js-Version, Prozessmanager und Sicherheit selbst. Mit unserem Nuxt Hosting übernehmen wir diese Infrastrukturebene für Sie, sodass Sie Ihre Anwendung bereitstellen und ausführen können, ohne einen kompletten Server-Stack warten zu müssen.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und wählen Sie den Branch aus, den Sie bereitstellen möchten. Anschließend können Aktualisierungen wie bei einem öffentlichen Repository durch neue Push-Vorgänge bereitgestellt werden.
Der Datenverkehr ist durch die Ressourcen Ihres Tarifs begrenzt. Wenn Ihre Nuxt-App diese Ressourcen überschreitet, ist möglicherweise ein Upgrade erforderlich. Für die normale Nutzung fallen keine zusätzlichen Gebühren an, aber dauerhaft hoher Datenverkehr kann einen größeren Tarif notwendig machen.
Sie können eine Nuxt-Anwendung migrieren, indem Sie das Projekt auf GitHub hochladen, das Repository verbinden und es auf Hostinger bereitstellen. Falls Ihre Anwendung bereits woanders produktiv ist, verweisen Sie einfach auf dieselbe Codebasis und passen Sie gegebenenfalls die Umgebungsvariablen oder Build-Einstellungen an.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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