Cursor-Hosting

Mit Cursor AI erstellte Apps in wenigen Minuten bereitstellen

Domain für 1 Jahr inklusive
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
ab3,99/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
Cursor-Hosting

Einfache Preisgestaltung, keine versteckten Gebühren

Stellen Sie Ihre mit Cursor AI entwickelten Anwendungen auf einem zuverlässigen Hosting-Server bereit. Jedes Paket beinhaltet eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie, sodass Sie es risikofrei testen können.
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Mehr Tools und Leistung für Wachstum
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3,99/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
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Der angezeigte Preis ist der monatliche Nettopreis (ohne MwSt.). An der Kasse wird der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit fällig und inklusive gesetzlicher MwSt. ausgewiesen.

Liefern Sie Ihre in Cursor AI erstellten Produkte schneller aus.

Übertragen Sie Ihre mit Cursor AI erstellten Anwendungen von lokalen Dateien in eine Live-Node.js-Umgebung, ohne Ihren Workflow zu ändern. Laden Sie Ihren Code hoch, und Hostinger kümmert sich um die Einrichtung. So ist Ihr Projekt mit weniger Aufwand und weniger Bereitstellungsschritten sofort einsatzbereit. Nach der Veröffentlichung läuft Ihre Anwendung auf einer speziell für Node.js-Workloads optimierten Infrastruktur. Verfügbarkeit und Skalierbarkeit sind dabei gewährleistet. Das vereinfacht den Weg vom Prototyp zur Produktion, während Sie sich weiterhin auf den Code in Ihrem Editor konzentrieren können.
Cursor-Hosting

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

1. Ihr Projekt verbinden

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums – z. B. in Deutschland. Unsere Rechenzentren und CDNs sind weltweit vertreten: Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Cursor Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Cursor-Hostingdiensten.
Das bedeutet, die in Cursor AI erstellte Node.js-Anwendung auf einem Live-Server bereitzustellen, wo Benutzer darauf zugreifen können. Dies ist wichtig, da Cursor AI zwar beim Schreiben von Code hilft, das Hosting aber den reibungslosen Betrieb der Anwendung im Produktivbetrieb gewährleistet.
Bei einem VPS verwalten Sie Betriebssystem, Node.js-Laufzeitumgebung, Prozessmanager, Updates und Sicherheit selbst. Mit dem Node.js Hosting von Hostinger wird Ihnen diese Serverarbeit abgenommen, sodass Sie sich auf die mit Cursor AI erstellte Anwendung konzentrieren können.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie die Änderungen vom gewünschten Branch bereit. Das Repository bleibt während des gesamten Prozesses privat.
Ihr Plan beinhaltet ein bestimmtes Ressourcenkontingent. Sollte Ihre App dieses überschreiten, ist ein Upgrade erforderlich. Für Traffic-Spitzen berechnen wir keine zusätzlichen Gebühren, jedoch kann eine dauerhaft höhere Nutzung einen größeren Plan notwendig machen.
Laden Sie Ihr Projekt auf GitHub hoch oder verbinden Sie es mit Hostinger, um die Node.js-Anwendung bereitzustellen. Wenn Sie von einem anderen Hosting-Anbieter wechseln, verwenden Sie für die neue Bereitstellung dieselben Anwendungseinstellungen, Umgebungsvariablen und Build-Befehle.

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